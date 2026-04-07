tour de france, bicikliverseny, kerékpár, bicikli[url=http://italiano.istockphoto.com/file_closeup.php?id=6630025/][img]http://italiano.istockphoto.com/file_thumbview_approve.php?size=1&id=6630025[/img][/url] [url=http://italiano
Sport

Súlyos bünti néz ki a bringaversenyek szupersztárjának: átment a piroson, hogy nem vette észre?

Pénzcentrum
2026. április 7. 16:44

Tadej Pogačar rekordot beállítva, harmadszor is megnyerte a flandriai körversenyt, az ünneplést azonban beárnyékolja, hogy a verseny során áthajtott egy vasúti átjáró piros jelzésén, amiért akár bírságot is kaphat - írta a BBC Sport.

A szlovén világbajnok vasárnap meggyőző fölénnyel diadalmaskodott a 278 kilométeres klasszikuson. Az Oude Kwaremont utolsó megmászásakor indított támadásával lerázta a címvédő Mathieu van der Poelt, majd 34 másodperces előnnyel ért célba. Ezzel a győzelemmel Pogačar immár tizenkét Monumentum-sikernél jár. Az örökranglistán így egyedül áll a második helyen a tizenkilencszeres győztes Eddy Merckx mögött.

A verseny legnagyobb botránya azonban nem a kerékpárosok között, hanem egy vasúti átjárónál történt. Több mint 200 kilométerrel a cél előtt a mezőnyt egy piros jelzésnél, a sorompó előtt meg kellett volna állítani. Ennek ellenére a Pogačart és Remco Evenepoelt is magában foglaló, mintegy húszfős élcsoport áthajtott a síneken.

Kelet-Flandria ügyészsége a BBC Sportnak megerősítette, hogy vizsgálatot indított az ügyben. A belga sajtó szerint 320 és 4000 euró közötti pénzbírság, valamint akár nyolcnapos, járművezetéstől való eltiltás is kiszabható.

Pogačar azzal védekezett, hogy nem kaptak elegendő figyelmeztetést a lassításra. "Hirtelen három fickó kiugrott az út közepére, és integetni kezdett, hogy álljunk meg. Hogyan álljon meg az ember egy másodperc alatt? Tíz méterrel a kereszteződés előtt már lehetetlen" - mondta a verseny után. Hozzátette: először arra gondolt, hogy tüntetők zavarják meg a futamot.

Az idei szezonban Pogačar továbbra is veretlen. Mindhárom eddigi versenyét megnyerte, márciusban például a Milánó-Sanremón is elsőként ért célba. Ha a jövő hétvégi Párizs-Roubaix-n is győz, ő lesz a történelem negyedik kerékpárosa, aki mind az öt Monumentumot megnyerte. Ezt eddig csak Merckx, Rik van Looy és Roger de Vlaeminck mondhatja el magáról. Tavalyi debütálásakor második lett Roubaix-ban, ahol Van der Poel ezúttal háromszoros címvédőként várja a mezőnyt.

A Flandriai kör női versenyét az Európa-bajnok Demi Vollering nyerte meg, ezzel harmadik Monumentum-győzelmét aratta. A holland kerékpáros a Pogačaréhoz hasonló taktikát választott. Az Oude Kwaremonton szakadt el a riválisaitól, és végül 45 másodperces előnnyel ért célba a francia Pauline Ferrand-Prévot előtt. A korábbi háromszoros győztes Lotte Kopecky ezúttal csak a negyedik helyet szerezte meg.
