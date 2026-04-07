2026. április 7. kedd Herman
13 °C Budapest
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
focipálya, foci, labdarúgás, pálya, tizenhatos, vonalfestés
Sport

Megszólalt az olasz kispadról a Napoli edzője: szokott szerénységével reagált Conte

Pénzcentrum
2026. április 7. 16:14

Conte kijelentette, hogy bár szerződés köti klubjához, megtisztelőnek tartja a felvetést, és a szövetség helyében ő maga is számításba venné a saját nevét - számolt be a La Gazzetta dello Sport.

Antonio Conte, a Napoli vezetőedzője a Milan elleni fontos győzelem után a stabil Bajnokok Ligája-indulást nevezte meg csapata legfőbb céljának. A szakember ugyanakkor elismerte az éllovas Inter dominanciáját a bajnoki címért folyó harcban.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A rangadó megnyerése és a tabella második helyének megőrzése után Conte mély háláját fejezte ki játékosainak. Kiemelte, hogy jelenlegi pozíciójukat leginkább azoknak köszönhetik, akik a sérült kulcsemberek hiányában is folyamatosan jó teljesítményt nyújtottak. Ilyen hiányzó volt például Hojlund, Di Lorenzo, Rrahmani és Neres is.

Más csapatok elsüllyedtek volna egy ilyen vészterhes időszakban, de mi nagyszerű dolgokat vittünk véghez. Gondoljunk csak Elmasra, Mazzocchira vagy Beukemára, akik rengeteget tettek hozzá a játékhoz

– fogalmazott az edző. Hozzátette, a Milan ellen tudatosan tartalékolta a győztes gólt szerző Politanót. Célja az volt, hogy a támadó a fáradó milánói védelem ellen léphessen pályára, emellett Alisson becserélését is kulcsfontosságúnak nevezte.

Bár a matematika még nem zárja ki a Napoli bajnoki címét, Conte reálisan látja a helyzetet: hét mérkőzéssel a szezon vége előtt hét pont a hátrányuk. A tréner szerint az Inter megérdemelten vezeti a bajnokságot, és rendkívül nehéz lenne behozni őket. Ehhez ugyanis a Napolinak hibátlanul kellene folytatnia, míg a milánóiaknak többször is botlaniuk kellene. Éppen ezért a fókusz most azon van, hogy a csapat ne vegyen vissza a tempóból, és bebiztosítsa a Bajnokok Ligája-szereplést érő pozíciót.

A sajtótájékoztatón felmerült Conte esetleges visszatérése is az olasz válogatott élére. A tréner határozottan, de diplomatikusan reagált:

Teljesen jogosan merül fel a nevem. Ha én lennék a szövetség elnöke, magamat is számításba venném a posztra. Ismerem a közeget, és mindig csodálatos érzés a saját hazámat képviselni

- fogalmazott.

Conte ugyanakkor mindenkit emlékeztetett arra, hogy még egy évig szerződés köti a Napolihoz. A szezon végén fog leülni a klub elnökével, hogy egyeztessenek a jövőről. A sztáredző kritikával illette az olasz futballközeg eredménykényszeres gondolkodásmódját is. Megjegyezte, hogy egy esetleges világbajnoki kijutás elfedte volna a rendszer mélyebb problémáit. A sorozatos kudarcok után azonban eljött az ideje a komoly és felelősségteljes munkának.

EZ IS ÉRDEKELHET
Máis szedi áldozatait az olasz fociblama: lemondott az elnök, Gattuso is követheti
Bejelentette lemondását Gabriele Gravina, az Olasz Labdarúgó-szövetség (FIGC) elnöke azután, hogy az olasz válogatott zsinórban harmadszor nem jutott ki a vébére.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #labdarúgás #meccs #bajnokok ligája #internazionale #válogatott #olasz foci #ac milan #serie a #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NAPTÁR
Tovább
2026. április 7. kedd
Herman
15. hét
Április 7.
A láthatatlan munka világnapja
Április 7.
Az egészség világnapja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Privatív kártya
Csak egy bizonyos helyen használható bankkártya. Általában a co-branded kártyák között vannak ilyenek (pl.: IKEA-kártya).

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
