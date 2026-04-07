A végső elhatározás előtt megvárják a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) válaszát arra a kérésre, hogy a csapat csoportmérkőzéseit az Egyesült Államokból Mexikóba helyezzék át.
Megszólalt az olasz kispadról a Napoli edzője: szokott szerénységével reagált Conte
Conte kijelentette, hogy bár szerződés köti klubjához, megtisztelőnek tartja a felvetést, és a szövetség helyében ő maga is számításba venné a saját nevét - számolt be a La Gazzetta dello Sport.
Antonio Conte, a Napoli vezetőedzője a Milan elleni fontos győzelem után a stabil Bajnokok Ligája-indulást nevezte meg csapata legfőbb céljának. A szakember ugyanakkor elismerte az éllovas Inter dominanciáját a bajnoki címért folyó harcban.
A rangadó megnyerése és a tabella második helyének megőrzése után Conte mély háláját fejezte ki játékosainak. Kiemelte, hogy jelenlegi pozíciójukat leginkább azoknak köszönhetik, akik a sérült kulcsemberek hiányában is folyamatosan jó teljesítményt nyújtottak. Ilyen hiányzó volt például Hojlund, Di Lorenzo, Rrahmani és Neres is.
Más csapatok elsüllyedtek volna egy ilyen vészterhes időszakban, de mi nagyszerű dolgokat vittünk véghez. Gondoljunk csak Elmasra, Mazzocchira vagy Beukemára, akik rengeteget tettek hozzá a játékhoz
– fogalmazott az edző. Hozzátette, a Milan ellen tudatosan tartalékolta a győztes gólt szerző Politanót. Célja az volt, hogy a támadó a fáradó milánói védelem ellen léphessen pályára, emellett Alisson becserélését is kulcsfontosságúnak nevezte.
Bár a matematika még nem zárja ki a Napoli bajnoki címét, Conte reálisan látja a helyzetet: hét mérkőzéssel a szezon vége előtt hét pont a hátrányuk. A tréner szerint az Inter megérdemelten vezeti a bajnokságot, és rendkívül nehéz lenne behozni őket. Ehhez ugyanis a Napolinak hibátlanul kellene folytatnia, míg a milánóiaknak többször is botlaniuk kellene. Éppen ezért a fókusz most azon van, hogy a csapat ne vegyen vissza a tempóból, és bebiztosítsa a Bajnokok Ligája-szereplést érő pozíciót.
A sajtótájékoztatón felmerült Conte esetleges visszatérése is az olasz válogatott élére. A tréner határozottan, de diplomatikusan reagált:
Teljesen jogosan merül fel a nevem. Ha én lennék a szövetség elnöke, magamat is számításba venném a posztra. Ismerem a közeget, és mindig csodálatos érzés a saját hazámat képviselni
- fogalmazott.
Conte ugyanakkor mindenkit emlékeztetett arra, hogy még egy évig szerződés köti a Napolihoz. A szezon végén fog leülni a klub elnökével, hogy egyeztessenek a jövőről. A sztáredző kritikával illette az olasz futballközeg eredménykényszeres gondolkodásmódját is. Megjegyezte, hogy egy esetleges világbajnoki kijutás elfedte volna a rendszer mélyebb problémáit. A sorozatos kudarcok után azonban eljött az ideje a komoly és felelősségteljes munkának.
