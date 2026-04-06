Sport

Kikerülhetetlen katasztrófa felé robog az angol foci: súlyos bajban van sok klub, de mi a megoldás?

Pénzcentrum
2026. április 6. 15:04

Az angol másodosztály, a Championship klubjai az elmúlt tíz évben összesen több mint 3 milliárd angol fontos veszteséget halmoztak fel. A liga pénzügyi fenntarthatósága emiatt egyre komolyabb kérdéseket vet fel, a Portsmouth elnöke pedig egyenesen "katasztrófáról" beszél - jelentette a BBC Sport.

A 2024–25-ös szezonban mindössze három másodosztályú klub zárt nyereséggel Angliában. Közülük a Stoke City is csak azért tudott pozitív mérleget felmutatni, mert új tulajdonosa, John Coates elengedett egy 90 millió fontos kölcsönt. Ezen tőkeinjekció nélkül a csapat 29 millió fontos veszteséget könyvelt volna el. Az eddigi pénzügyi beszámolóját benyújtó huszonkét klub összesítve 317 millió fontos hiányt termelt. A még hiányzó két csapattal együtt a végső veszteség várhatóan eléri a 346 millió fontot.

A Portsmouth elnöke, a 84 éves Michael Eisner, a Disney egykori vezérigazgatója nem finomkodott; szerinte az angol labdarúgás katasztrófaközeli állapotban van éppen.

Egyetlen klub sem képes hosszú távon fennmaradni ebben a rendszerben, és ha ez így folytatódik, katasztrófa következik be. Sötét fellegek gyülekeznek az angol labdarúgás piramisa felett, és könnyen előállhat egy olyan helyzet, amelyben csak a Premier League marad talpon

- fogalmazott Eisner.

Kieran Maguire pénzügyi szakértő szerint a probléma lényege a rendszerszintű túlköltekezés. A Championshipben a bérek ugyanis rendszeresen meghaladják a bevételeket, még mielőtt a klubok egyetlen fontot is költenének egyéb működési kiadásokra.

A veszteséglista élén a Leicester City áll. A klub az elmúlt öt évben 305,7 millió fontos hiányt termelt, ami 116 millióval több, mint bármelyik másik másodosztályú csapaté. A túlköltekezés a pénzügyi fair play szabályainak megsértése miatt hatpontos pontlevonást eredményezett az idei szezonban, a csapatot pedig komolyan fenyegeti a harmadosztályba való kiesés.

A Bristol City (111 millió font), a Southampton (108 millió font), a Preston (84 millió font) és a QPR (83 millió font) szintén hatalmas veszteségeket halmozott fel. A másodosztály állandó tagjai közül ráadásul egyikük sem tudott nyereséget felmutatni öt egymást követő évben.

Anglia  |  2025-2026
Championship
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Coventry City
83
2.
Millwall
72
3.
Middlesbrough
71
4.
Ipswich Town
69
5.
Hull City
67
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
1.
Zan Vipotnik
(Swansea City)
18
2.
Haji Wright
(Coventry City)
16
3.
Jack Clarke
(Ipswich Town)
14
4.
Joe Gelhardt
(Hull City)
13
5.
Oliver Mcburnie
(Hull City)
13
Teljes lista
A túlköltekezés mögött a Premier League-be jutás kényszere húzódik meg. A legmagasabb osztályban a közvetítési jogokból származó bevételek 106 millió fontot és jelentős ejtőernyős kifizetéseket garantálnak, szemben a Championship 12 millió fontos tévés szerződésével.

Maguire szerint a tulajdonosok úgy viselkednek, mint egy "szülői bank". Visszafizethetetlen kölcsönöket nyújtanak a kluboknak, miközben mindenki tisztában van vele, hogy a pénz soha nem térül meg. A Stoke tulajdonosa 90 millió fontot engedett el, míg a Preston mögött álló Hemmings család havi egymillió fontot pumpál a klubba. Ez a gyakorlat a ligában mára teljesen normává vált.

A legnagyobb kockázat akkor jelentkezik, amikor a tulajdonosok kivonulnak a finanszírozásból. A Sheffield Wednesday 2025 októberében csődeljárás alá került, miután Dedzson Csansziri tízéves tulajdonlása alatt 200 millió fontos veszteséget halmozott fel. A klub 18 pontos büntetést kapott a ligától. Február 22-én az angol labdarúgás történetének legkorábbi kiesőjeként búcsúzott a másodosztálytól, ráadásul a jövő szezonban további 15 pontos pontlevonás fenyegeti. A szervezet történetében a Derby County, a Wigan, a Bury és a Bolton után a Wednesday az ötödik EFL-klub, amely 2019 óta fizetésképtelenné vált.

Maguire figyelmeztetése szerint, ha a tulajdonosok kollektíven abbahagynák a klubok támogatását, a legtöbb csapat hat héten belül csődbe menne. "Így nem lehet üzleti tevékenységet folytatni" – összegezte a kilátástalan helyzetet a pénzügyi szakértő.
