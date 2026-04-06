Kikerülhetetlen katasztrófa felé robog az angol foci: súlyos bajban van sok klub, de mi a megoldás?
Az angol másodosztály, a Championship klubjai az elmúlt tíz évben összesen több mint 3 milliárd angol fontos veszteséget halmoztak fel. A liga pénzügyi fenntarthatósága emiatt egyre komolyabb kérdéseket vet fel, a Portsmouth elnöke pedig egyenesen "katasztrófáról" beszél - jelentette a BBC Sport.
A 2024–25-ös szezonban mindössze három másodosztályú klub zárt nyereséggel Angliában. Közülük a Stoke City is csak azért tudott pozitív mérleget felmutatni, mert új tulajdonosa, John Coates elengedett egy 90 millió fontos kölcsönt. Ezen tőkeinjekció nélkül a csapat 29 millió fontos veszteséget könyvelt volna el. Az eddigi pénzügyi beszámolóját benyújtó huszonkét klub összesítve 317 millió fontos hiányt termelt. A még hiányzó két csapattal együtt a végső veszteség várhatóan eléri a 346 millió fontot.
A Portsmouth elnöke, a 84 éves Michael Eisner, a Disney egykori vezérigazgatója nem finomkodott; szerinte az angol labdarúgás katasztrófaközeli állapotban van éppen.
Egyetlen klub sem képes hosszú távon fennmaradni ebben a rendszerben, és ha ez így folytatódik, katasztrófa következik be. Sötét fellegek gyülekeznek az angol labdarúgás piramisa felett, és könnyen előállhat egy olyan helyzet, amelyben csak a Premier League marad talpon
- fogalmazott Eisner.
Kieran Maguire pénzügyi szakértő szerint a probléma lényege a rendszerszintű túlköltekezés. A Championshipben a bérek ugyanis rendszeresen meghaladják a bevételeket, még mielőtt a klubok egyetlen fontot is költenének egyéb működési kiadásokra.
A veszteséglista élén a Leicester City áll. A klub az elmúlt öt évben 305,7 millió fontos hiányt termelt, ami 116 millióval több, mint bármelyik másik másodosztályú csapaté. A túlköltekezés a pénzügyi fair play szabályainak megsértése miatt hatpontos pontlevonást eredményezett az idei szezonban, a csapatot pedig komolyan fenyegeti a harmadosztályba való kiesés.
A Bristol City (111 millió font), a Southampton (108 millió font), a Preston (84 millió font) és a QPR (83 millió font) szintén hatalmas veszteségeket halmozott fel. A másodosztály állandó tagjai közül ráadásul egyikük sem tudott nyereséget felmutatni öt egymást követő évben.
A túlköltekezés mögött a Premier League-be jutás kényszere húzódik meg. A legmagasabb osztályban a közvetítési jogokból származó bevételek 106 millió fontot és jelentős ejtőernyős kifizetéseket garantálnak, szemben a Championship 12 millió fontos tévés szerződésével.
Maguire szerint a tulajdonosok úgy viselkednek, mint egy "szülői bank". Visszafizethetetlen kölcsönöket nyújtanak a kluboknak, miközben mindenki tisztában van vele, hogy a pénz soha nem térül meg. A Stoke tulajdonosa 90 millió fontot engedett el, míg a Preston mögött álló Hemmings család havi egymillió fontot pumpál a klubba. Ez a gyakorlat a ligában mára teljesen normává vált.
A legnagyobb kockázat akkor jelentkezik, amikor a tulajdonosok kivonulnak a finanszírozásból. A Sheffield Wednesday 2025 októberében csődeljárás alá került, miután Dedzson Csansziri tízéves tulajdonlása alatt 200 millió fontos veszteséget halmozott fel. A klub 18 pontos büntetést kapott a ligától. Február 22-én az angol labdarúgás történetének legkorábbi kiesőjeként búcsúzott a másodosztálytól, ráadásul a jövő szezonban további 15 pontos pontlevonás fenyegeti. A szervezet történetében a Derby County, a Wigan, a Bury és a Bolton után a Wednesday az ötödik EFL-klub, amely 2019 óta fizetésképtelenné vált.
Maguire figyelmeztetése szerint, ha a tulajdonosok kollektíven abbahagynák a klubok támogatását, a legtöbb csapat hat héten belül csődbe menne. "Így nem lehet üzleti tevékenységet folytatni" – összegezte a kilátástalan helyzetet a pénzügyi szakértő.
