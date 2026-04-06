Ilyen volt a focihétvége: szétszedte ellenfelét az Inter, itthon még mindig a Győr vezet

A hétvégi forduló izgalmas mérkőzéseket hozott az európai labdarúgásban: a Barcelona tovább növelte előnyét a spanyol élvonalban, itthon a Győr és a Ferencváros is nyert.

Egyre közelebb a bajnokságok vége itthon és az európai ligákban is, viszont a mögöttünk hagyott hétvégén nem voltak komoly változások a tabellák elején. Itthon még mindig tartja nyúlfarknyi előnyét a Győr, Spanyolországban a Barcelona, Németországban pedig a Bayern halad a címvédés felé. Az Inter eközben rommá verte a Romát. Lássuk az eredményeket!

Fizz Liga: a Győr és a Ferencváros is nyert

A listavezető Győri ETO FC hazai pályán 1-0-ra legyőzte a Nyíregyházát, és így már 56 ponttal áll az élen a honi pontvadászatban. Az őket üldöző Ferencváros szintén győzött: a Debrecen otthonában aratott 2-0-s sikert. A Fradi 53 ponttal követi a győrieket, ráadásul egy mérkőzéssel kevesebbet játszott, így matematikailag természetesen még utolérheti az éllovast.

A Zalaegerszeg 2-0-ra legyőzte a Kisvárdát, és 45 ponttal a harmadik helyen áll. A Paks magabiztos, 5-1-es győzelmet aratott a sereghajtó Kazincbarcika ellen, amely továbbra is mindössze 17 ponttal rendelkezik. A Puskás Akadémia 2-1-re nyert a Diósgyőr otthonában, a fővárosi rangadón az Újpest és az MTK 2-2-es döntetlent játszott.

Serie A: ötcsillagos Inter

Az olasz bajnokságban az Inter látványos játékkal bizonyította erejét: a listavezető hazai pályán 5-2-re győzte le a Romát, és 72 ponttal vezeti a tabellát, kilencpontos előnnyel. A meccsen vélhetően az egész hétvége gólja született meg az első félidő végén, amikor Hakan Calhanoglu eresztett el egy sistergős bombát. Íme:

Az AC Milan 63 ponttal a második helyen áll, egy mérkőzéssel kevesebbet játszva. A Napoli 62 ponttal a harmadik, szintén egy találkozóval kevesebből. A tabella meglepetéscsapata a Como, amely sorozatban ötödik győzelmét aratta, és 57 ponttal a negyedik helyen áll.

A Bologna idegenben 2-1-re nyert a Cremonese ellen, a Fiorentina 1-0-ra győzött a sereghajtó Hellas Verona vendégeként. A tabella alján nagy a küzdelem: a Hellas Verona és a Pisa egyaránt 18 ponttal áll, és a mezőny végén állnak: helyzetük egyre inkább reménytelen.

La Liga: a Barcelona tovább menetel

A spanyol bajnokságban a Barcelona továbbra is magabiztosan halad a bajnoki cím felé. A katalánok az Atletico Madrid otthonában 2-1-re győztek, és 76 ponttal, hétpontos előnnyel vezetik a tabellát. A Real Madrid ugyanakkor rossz napot fogott ki: a RCD Mallorca hazai pályán 2-1-re legyőzte a királyi gárdát, a Real így 69 ponttal a második helyrről várja a folytatást.

A Villarreal CF 58 ponttal továbbra is a harmadik. Az Atletico Madrid 57 ponttal visszacsúszott a negyedik helyre. A Getafe fontos győzelmet aratott az Athletic Bilbao ellen, 2-0-ra nyert. A Celta Vigo 3-2-re győzött a Valencia CF vendégeként.

Bundesliga: a Bayern sorsa már csak saját kezében

A német bajnokságban a Bayern München tovább erősítette vezető pozícióját. A bajor csapat idegenben 3-2-re győzött az SC Freiburg ellen, és 73 ponttal, kilencpontos előnnyel vezeti a tabellát. A Borussia Dortmund szintén fontos sikert aratott: a VfB Stuttgart vendégeként 2-0-ra nyert, és 64 ponttal a második helyen áll.

Az RB Leipzig 53 ponttal a harmadik, miután 2-1-re győzött a Werder Bremen otthonában. A VfB Stuttgart szintén 53 ponttal rendelkezik, de a Dortmund elleni vereség után a negyedik helyre csúszott vissza. A Bayer Leverkusen gólzáporos mérkőzésen 6-3-ra nyert a VfL Wolfsburg ellen. A TSG Hoffenheim hazai pályán 1-2-re kikapott az 1. FSV Mainz 05 csapatától.

Ligue 1: a PSG is őrzi előnyét

A francia bajnokságban a Paris Saint-Germain otthon 3-1-re legyőzte a Toulouse-t, és 63 ponttal vezeti a tabellát. Az üldöző RC Lens gyenge hétvégét zárt: 3-0-ra kikapott a Lille-től, így 59 ponttal a második helyen maradt. A Lille fontos győzelmével ugyanakkor 50 pontra zárkózott fel.

A Monaco hazai pályán 2-1-re győzött a Marseille ellen. A Lyon az Angers vendégeként 0-0-s döntetlent játszott. A tabella végén a Metz továbbra is utolsó 15 ponttal, miután 0-0-s döntetlent játszott az FC Nantes ellen.