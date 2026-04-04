Ellenfelet pofozott a brit rögbiedző: röppent is az eltiltás, csoda, hogy nem örökre

A Cornish Pirates rögbicsapat vezetőedzőjét, Alan Pavert hat mérkőzésre eltiltották, miután a Worcester Warriors elleni Championship-mérkőzésen megpofozta az ellenfél egyik játékosát - közölte a BBC Sport.

Az eset a szombati, Penzance-ben rendezett találkozó utolsó tíz percében történt egy tömegjelenet során. A rendbontás állítólag azzal kezdődött, hogy a Worcester játékosa, Will Reed megpróbálta megakadályozni a labda visszaszerzését egy gyors büntetőrúgáshoz. Paver ekkor lépett a pályára. Amikor a worcesteri Jake Garside közbe akart avatkozni, az edző megpofozta őt. A mérkőzést végül a Worcester nyerte 29–7-re.

Pavert a sportág érdekeit sértő magatartással vádolták meg. Az esetet a szabálysértések legsúlyosabb kategóriájába sorolták. A fegyelmi bizottság eredetileg tizenkét mérkőzésre szóló eltiltást szabott ki. Ezt a büntetést azonban a felére csökkentették, mivel az edző elismerte a vétségét, és korábban soha nem követett el fegyelmi vétséget.

A szankció értelmében Paver a Pirates összes hátralévő alapszakasz-mérkőzését kénytelen kihagyni. Ha a csapat bejut a rájátszásba, annak első fordulójában sem vehet részt. Az eltiltás időszaka alatt a mérkőzések kezdete előtti egy órában már nem tartózkodhat a csapattal.

Paver közel egy évtizede irányítja a klubot Gavin Cattle-lel közösen. A fegyelmi bizottságnak küldött nyilatkozatában elismerte, hogy tette nem egyeztethető össze sem a sportág értékeivel, sem az edzőkkel szemben támasztott elvárásokkal. Hozzátette, hogy tizennégy éves edzői pályafutása során eddig makulátlan volt a fegyelmi mérlege.