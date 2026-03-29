Megszólalt a portugál kapitány a vb-ről: hagyjatok minket álmodni!

Roberto Martínez, a portugál labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya a nyári világbajnokság előtt adott interjút. Beszélt a pályafutásáról, a csapat felkészüléséről, valamint Cristiano Ronaldo szerepéről is. A spanyol szakember szerint a portugáloknak joguk van álmodni a világbajnoki címről - számolt be a The Guardian.

Martínez 1995-ben, 21 évesen igazolt a harmadosztályú Wiganhez úgy, hogy egy szót sem beszélt angolul. Az azóta eltelt három évtizedben játékosként és edzőként is megjárta az angol futball minden szintjét. Később hét évig irányította a belga válogatottat, 2023 januárja óta pedig Portugáliát vezeti. A lisszaboni edzőközpontban adott interjújában úgy fogalmazott: ha 1995-ben valaki azt mondja neki, hogy egyszer világbajnokságot nyer Portugáliával, azt lehetetlennek tartotta volna.

Most viszont hozzátette, hogy a portugáloknak igenis joguk van álmodni. Martínez az 1966-os világbajnokság előtt Otto Glória szövetségi kapitányt idézte. Amikor őt arról kérdezték, hogy megnyerhetik-e a tornát, csak annyit válaszolt: "Hagyjatok minket álmodni."

A világbajnokságot megelőző utolsó válogatott szünetben Portugália két társrendező, Mexikó és az Egyesült Államok ellen játszik felkészülési mérkőzést. A helyszínválasztás tudatos volt: magasan fekvő, fedett stadionokban lépnek pályára, hogy szimulálják a nyári körülményeket. Martínez a felkészülési tervet a vb nyitómérkőzésének dátumától visszafelé haladva építette fel.

A csapat Miamiban alakítja ki a bázisát, így tizenöt napjuk lesz az akklimatizációra a Kolumbia elleni csoportmérkőzés előtt. A magas páratartalom, a viharok és az esetleges játékmegszakítások mind olyan tényezők, amelyekre külön is készülnek.

Cristiano Ronaldo combhúzódás miatt nem áll a válogatott rendelkezésére a mostani barátságos mérkőzéseken. Martínez szerint azonban a sérülés nem ad okot az aggodalomra, két hét kihagyás után a csapatkapitány újra bevethető lesz. A szakember határozottan cáfolta azokat a pletykákat, miszerint 2023-as kinevezésekor arra kérte volna Ronaldót, hogy vonuljon vissza.

Úgy véli, a legnagyobb hiba, amit az emberek elkövetnek, hogy nem a jelenlegi Ronaldót értékelik. A támadó az elmúlt három évben harminc válogatott mérkőzésen huszonöt gólt szerzett, ráadásul klasszikus kilencesként nyit üres területeket és fejezi be a támadásokat.

Egy elit játékost nem a tehetsége tesz azzá, hanem a mentalitása. Mindig is úgy gondoltam, hogy a test kényszeríti visszavonulásra a futballistát, de valójában a fej dönt. Cristiano feje pedig 40-41 évesen sem hozta meg ezt a döntést

– mondta Martínez.

A kerethirdetéssel kapcsolatban elmondta, hogy korábbi tapasztalatai alapján változtatott a módszerén. Ahelyett, hogy egy bővebb, harmincfős keretet szűkítene fokozatosan – amit traumatikus folyamatnak nevezett –, egyből kiválasztja a tornára utazó huszonhat játékost. Emellett további négy futballistát bizalmasan értesít arról, hogy tartsák magukat készenlétben. Így utólag már senkit sem kell hazaküldenie, ha pedig valaki hívást kap, az csak jó hír lehet.

Martínez kiemelte, hogy egy negyvennyolc csapatos, elhúzódó tornán nem feltétlenül az a válogatott nyer, amelyik a legjobb formában érkezik. Saját, három világbajnokságon szerzett tapasztalata is azt mutatja, hogy a végső győztes mindig a torna során formálódik csapattá. A döntő pillanatokban a bátor kockázatvállalás számít a leginkább. Ehhez viszont olyan öltözői légkört kell teremteni, amelyben a játékosok mernek hibázni.

Nem lehet olyan közeget létrehozni, ahol a futballisták csak annyit hallanak: győzni kell. Győzni, persze, de hogyan?

– tette fel a kérdést. A Nemzetek Ligája megnyerése sokat segített ebben a folyamatban. A megfelelő struktúra kialakítása, a munkafolyamatok elsajátítása, valamint a Spanyolország elleni döntő megnyerése egyaránt megerősítette a csapatot.

A portugál keret erejét jól mutatja, hogy a csapatkapitány Ronaldo mellett Bruno Fernandes a Manchester United, Diogo Costa az FC Porto, Bernardo Silva pedig a Manchester City csapatkapitánya, ráadásul négy játékosuk is az Európa-bajnok Paris Saint-Germain meghatározó tagja. Martínez elárulta, hogy hisz a számmisztikában.

Mivel július 13-án született, szívesen gondol arra, hogy Eusébio 1965-ös Aranylabdája és 1966-os világbajnoki gólkirályi címe után hatvan évvel, 2026-ban ismét a hatos szám kísérheti szerencsére Portugáliát.

Tudjuk, hogy eddig még soha nem nyertük meg a világbajnokságot, ami jól mutatja a feladat nehézségét. De hagyjatok minket álmodni

– zárta gondolatait a szövetségi kapitány.