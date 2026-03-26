Kidobatott egy újságírót a négyszeres világbajnok Verstappen: egy szót nem szólt, míg a teremben volt

Verstappen egyetlen kérdésre sem válaszolt, amíg a brit lap szakírója is a teremben van - írta a BBC Sport.

Max Verstappen a Japán Nagydíj csütörtöki sajtónapján kiutasított egy újságírót a sajtótájékoztatójáról. A Red Bull pilótája megtagadta a nyilatkozattételt az írott sajtó képviselőinek, miután észrevette a jelenlévők között a The Guardian tudósítóját, Giles Richardst.

Az eset gyökere a tavalyi, Abu-Dzabiban rendezett szezonzáróig nyúlik vissza. Verstappen ugyan megnyerte a futamot, de két pont hátrányban végzett a McLaren pilótája, Lando Norris mögött az egyéni világbajnokságban. Richards a leintés után azt kérdezte a hollandtól, megbánta-e a júniusi Spanyol Nagydíjon történteket. Ekkor a Mercedes pilótájával, George Russell-lel keveredett incidensbe.

Verstappen a barcelonai versenyen szándékosan ráhúzta a kormányt Russell autójára, amiért büntetést kapott. Az ötödik helyről a tizedikre sorolták hátra, ami kilenc pont veszteséget jelentett számára. Végső soron ez döntötte el a bajnoki címet.

Verstappen az Abu-Dzabiban feltett kérdésre már akkor indulatosan reagált. Kifejtette, hogy Richards kizárólag a barcelonai esetet emlegeti, miközben az egész szezont figyelembe kellene venni. Most, Szuzukában viszont még tovább ment. A sajtótájékoztató elején egyszerűen közölte, hogy addig nem hajlandó beszélni, amíg Richards el nem hagyja a termet.

A kettejük közötti rövid szóváltás feszült, ugyanakkor egyoldalú volt. Richards többször is rákérdezett, hogy a pilóta komolyan gondolja-e a kérést. Verstappen minden alkalommal egy szűkszavú "igen"-nel válaszolt, végül pedig egyszerűen annyit mondott: "Menj ki." Amikor az újságíró elhagyta a helyiséget, Verstappen közölte: "Most már elkezdhetjük."

Érdekesség, hogy a hétvége során Verstappen a BBC Sportnak adott interjújában részletesen és higgadtan válaszolt a barcelonai incidenssel kapcsolatos kérdésekre. Elmondta, hogy a történtek abból fakadtak: soha nem tudja elfogadni, ha valami nem elég jó, és mindig száz százalékot nyújt az autóban. Elismerte, hogy a reakciója nem volt ideális, de hozzátette, hogy ezekből a pillanatokból tanul az ember.

