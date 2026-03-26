2026. március 26. csütörtök Emánuel
9 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Mogyoród, 2025. augusztus 2.Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője a Forma-1-es Magyar Nagydíj időmérő edzésén a mogyoródi Hungaroringen 2025. augusztus 2-án.MTI/Bodnár Boglárka
Sport

Kidobatott egy újságírót a négyszeres világbajnok Verstappen: egy szót nem szólt, míg a teremben volt

Pénzcentrum
2026. március 26. 16:51

Verstappen egyetlen kérdésre sem válaszolt, amíg a brit lap szakírója is a teremben van - írta a BBC Sport.

Max Verstappen a Japán Nagydíj csütörtöki sajtónapján kiutasított egy újságírót a sajtótájékoztatójáról. A Red Bull pilótája megtagadta a nyilatkozattételt az írott sajtó képviselőinek, miután észrevette a jelenlévők között a The Guardian tudósítóját, Giles Richardst.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az eset gyökere a tavalyi, Abu-Dzabiban rendezett szezonzáróig nyúlik vissza. Verstappen ugyan megnyerte a futamot, de két pont hátrányban végzett a McLaren pilótája, Lando Norris mögött az egyéni világbajnokságban. Richards a leintés után azt kérdezte a hollandtól, megbánta-e a júniusi Spanyol Nagydíjon történteket. Ekkor a Mercedes pilótájával, George Russell-lel keveredett incidensbe.

Verstappen a barcelonai versenyen szándékosan ráhúzta a kormányt Russell autójára, amiért büntetést kapott. Az ötödik helyről a tizedikre sorolták hátra, ami kilenc pont veszteséget jelentett számára. Végső soron ez döntötte el a bajnoki címet.

Verstappen az Abu-Dzabiban feltett kérdésre már akkor indulatosan reagált. Kifejtette, hogy Richards kizárólag a barcelonai esetet emlegeti, miközben az egész szezont figyelembe kellene venni. Most, Szuzukában viszont még tovább ment. A sajtótájékoztató elején egyszerűen közölte, hogy addig nem hajlandó beszélni, amíg Richards el nem hagyja a termet.

F1 Japán Nagydíj: itt van minden időpont, a verseny kezdete Suzuka, Japán helyszínen
Egy hét múlva, vasárnap máris következik a 2026-os Forma 1-es világbajnokság harmadik versenyhétvégéje, a Japán Nagydíj Suzukában.

A kettejük közötti rövid szóváltás feszült, ugyanakkor egyoldalú volt. Richards többször is rákérdezett, hogy a pilóta komolyan gondolja-e a kérést. Verstappen minden alkalommal egy szűkszavú "igen"-nel válaszolt, végül pedig egyszerűen annyit mondott: "Menj ki." Amikor az újságíró elhagyta a helyiséget, Verstappen közölte: "Most már elkezdhetjük."

Érdekesség, hogy a hétvége során Verstappen a BBC Sportnak adott interjújában részletesen és higgadtan válaszolt a barcelonai incidenssel kapcsolatos kérdésekre. Elmondta, hogy a történtek abból fakadtak: soha nem tudja elfogadni, ha valami nem elég jó, és mindig száz százalékot nyújt az autóban. Elismerte, hogy a reakciója nem volt ideális, de hozzátette, hogy ezekből a pillanatokból tanul az ember.

címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA 
Címlapkép: Getty Images
#sport #forma-1 #pilóta #konfliktus #japán #média #max verstappen #f1 #sportbotrány #f1hírek

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:51
16:44
16:34
16:28
16:22
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
NAPTÁR
Tovább
2026. március 26. csütörtök
Emánuel
13. hét
Március 26.
A dokumentumszabadság világnapja
Március 26.
A Lila nap
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Maradványérték
a totálkárossá vált vagyontárgyak roncsainak, gazdaságosan már nem javítható maradványainak értéke, amelyet a kárkori értékből le kell vonni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
