Több mint húsz kilót hízott a padlóra került magyar olimpikon: váratlan helyen vallota be, hogy él most
Súlyos depresszióba esett és több mint húsz kilót hízott Kenderesi Tamás, miután doppingvétség miatt négyéves eltiltást kapott. A riói olimpia bronzérmes úszója a családja és új hobbijai segítségével lábalt ki a nehéz időszakból. Jelenleg az Exatlon Hungary legújabb évadában tér vissza a képernyőre.
Bár a sportoló hivatalosan nem vonult vissza, karrierjét derékba törte a 2022 végén kirobbant doppingügye. Hiába tartott ki végig az ártatlansága mellett, atipikus biológiai útlevele miatt négyéves eltiltással sújtották. Ezt a határozatot a későbbi fellebbezések és jogorvoslati eljárások során is helybenhagyták - emlékeztetett a Story.
Kenderesi a Story magazinnak nyilatkozva elmondta, hogy eleinte fel sem fogta a történteket. Egy darabig ugyanúgy folytatta az edzéseket, mintha mi sem történt volna. Amikor azonban szembesült a valósággal, komoly belső küzdelmeket élt meg. Hosszú ideig küzdött depresszióval, és sehol sem találta a helyét. A mély lelki válság végül odáig vezetett, hogy alig fél év alatt több mint húsz kilót szedett fel.
Mára azonban úgy érzi, sikerült maga mögött hagynia a legnehezebb időszakot. A talpra állásban elsősorban a családja támogatta, akik végig mellette álltak, és rengeteg erőt adtak neki. Emellett az új elfoglaltságok is terápiaként hatottak rá.
A tenisz segített elterelni a gondolatait, a horgászat pedig megadta neki a csendre és a befelé fordulásra való lehetőséget. Bár saját bevallása szerint fizikailag még nincs csúcsformában, elindult a jó úton. Ezt az is bizonyítja, hogy jelenleg a dominikai tengerparton, az Exatlon Hungary versenyzőjeként teszi próbára magát.
-
Endometriózis Világnapi konferencia Budapesten (x)
Endometriózis Világnapi konferencia Budapesten: Akár 8–10 év is eltelhet a diagnózisig – Budapesten keresik a megoldásokat az endometriózis kihívásaira.