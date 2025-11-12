2025. november 12. szerda Jónás, Renátó
7 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Fotó: Instagram
HelloVidék

Élete halát kapta ki: a pecázásban vigasztalódik a doppingvétség miatt eltiltott magyar olimpikon

HelloVidék
2025. november 12. 13:15

Úgy tűnik, új szenvedélyt talált magának a doppingvétség miatt eltiltott olimpiai bronzérmes úszó, Kenderesi Tamás: a 28 éves sportoló a napokban egy 38 kilós tokhalat fogott, amivel saját rekordját is megdöntötte.

„Megfogtam életem eddigi legnagyobb halát, egy 38 kilós tokhalat! Nem vagyok az a redflages hallal posztoló férfitípus, de erre büszke vagyok na!” – írta az úszó az Instagram-oldalán, ahol a hatalmas zsákmányról készült fotót is megosztotta.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kenderesi neve az utóbbi időben nem a sporteredményei, hanem a doppingügye miatt került a hírekbe. A 2016-os riói olimpia 200 méteres pillangóúszásának bronzérmese négyéves eltiltást kapott, miután biológiai útlevele atipikus értékeket mutatott. Az ítélet immár jogerős, így nincs lehetősége fellebbezni, és a versenyzéstől eltiltott sportolónak komoly pénzbírságot is ki kell fizetnie - írta a Pecaverzum.

A korábbi válogatott úszó még 2022 októberében értesült az eljárás megindításáról, de egészen idén őszig reménykedett abban, hogy enyhébb büntetést kap. Most, hogy minden jogi út lezárult, Kenderesi láthatóan a természetben és a horgászatban talált új kikapcsolódást.

A 38 kilós tokhalról készült fotó gyorsan körbejárta a közösségi médiát – sokan gratuláltak neki, mások pedig ironikusan megjegyezték: „ha nem is medencében, de vízben ismét nyert.”

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Fotó: Instagram
Címlapkép: Getty Images
#sport #horgászat #úszás #instagram #hellovidék #olimpikon #eltiltás #dopping #kenderesi tamás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:34
13:23
13:15
13:14
13:05
Pénzcentrum
A mesterséges intelligenciáról vallottak a Bosch kutatói: sokan nem állnak készen arra, ami még jön
Ez a gyermekvédelem 2025-ben a magyar iskolákban: szexuális edukáció és drogprevenció helyett csak „tűzoltásra” jut idő
Ezért nem zárkóznak fel a Nyugathoz a magyar focicsapatok: semmit sem érnek az elköltött milliárdok?
4000 műtétre készülnek: nagy dobás ez a magyar magánkórháztól
Így mennek táppénzre az élelmes magyarok 2025 végén: egy forintot sem buknak a fizetésükből
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 12. szerda
Jónás, Renátó
46. hét
November 12.
Baháalláh születése (Bahai)
November 12.
Minőségügyi világnap
November 12.
A szociális munka világnapja
November 12.
A tüdőgyulladás elleni küzdelem világnapja
November 12.
Az irodalmi szervezetek napja
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Ezen a vidéki településen él Dietz Gusztáv és felesége, Laky Zsuzsi: már tervezik álomházukat
2
3 hete
A pénz nagy úr: terjed a magyar vidéken a morbid szokás, több halottat temetnek egy áráért
3
2 hete
Eladó a Balaton-felvidék ikonikus betyáros csárdája: leesik az állad, mennyiért kínálják a Répa Rozit
4
1 hete
Eldőlt, bezár a vidéki nagyváros legrégebbi étterme a Fő téren: kínai nyílik a patinás vendéglő helyén
5
1 hete
Ezen a csodálatos vidéki településen él a Szomszédok legendás Mágenheim Julija, Frajt Edit
PÉNZÜGYI KISOKOS
Dematerializált értékpapír 2
Fizikailag nem, csak értékpapírszámlákon, digitális jelként létező értékpapír.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 12. 13:05
Ezért nem zárkóznak fel a Nyugathoz a magyar focicsapatok: semmit sem érnek az elköltött milliárdok?
Pénzcentrum  |  2025. november 12. 10:30
4000 műtétre készülnek: nagy dobás ez a magyar magánkórháztól
Agrárszektor  |  2025. november 12. 12:34
Itt az árrésstop nem várt hatása: ezt jó, ha mindenki tudja