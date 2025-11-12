Élete halát kapta ki: a pecázásban vigasztalódik a doppingvétség miatt eltiltott magyar olimpikon

Úgy tűnik, új szenvedélyt talált magának a doppingvétség miatt eltiltott olimpiai bronzérmes úszó, Kenderesi Tamás: a 28 éves sportoló a napokban egy 38 kilós tokhalat fogott, amivel saját rekordját is megdöntötte.

„Megfogtam életem eddigi legnagyobb halát, egy 38 kilós tokhalat! Nem vagyok az a redflages hallal posztoló férfitípus, de erre büszke vagyok na!” – írta az úszó az Instagram-oldalán, ahol a hatalmas zsákmányról készült fotót is megosztotta.

Kenderesi neve az utóbbi időben nem a sporteredményei, hanem a doppingügye miatt került a hírekbe. A 2016-os riói olimpia 200 méteres pillangóúszásának bronzérmese négyéves eltiltást kapott, miután biológiai útlevele atipikus értékeket mutatott. Az ítélet immár jogerős, így nincs lehetősége fellebbezni, és a versenyzéstől eltiltott sportolónak komoly pénzbírságot is ki kell fizetnie - írta a Pecaverzum.

A korábbi válogatott úszó még 2022 októberében értesült az eljárás megindításáról, de egészen idén őszig reménykedett abban, hogy enyhébb büntetést kap. Most, hogy minden jogi út lezárult, Kenderesi láthatóan a természetben és a horgászatban talált új kikapcsolódást.

A 38 kilós tokhalról készült fotó gyorsan körbejárta a közösségi médiát – sokan gratuláltak neki, mások pedig ironikusan megjegyezték: „ha nem is medencében, de vízben ismét nyert.”

Fotó: Instagram