Látványos munkálatok zajlanak Szombathelyen: hatalmas légkalapáccsal bontják a Fő téren a városháza Bejczy utcai oldalát, ahol a járda, a betonkerítés és a burkolat is eltűnt.
Élete halát kapta ki: a pecázásban vigasztalódik a doppingvétség miatt eltiltott magyar olimpikon
Úgy tűnik, új szenvedélyt talált magának a doppingvétség miatt eltiltott olimpiai bronzérmes úszó, Kenderesi Tamás: a 28 éves sportoló a napokban egy 38 kilós tokhalat fogott, amivel saját rekordját is megdöntötte.
„Megfogtam életem eddigi legnagyobb halát, egy 38 kilós tokhalat! Nem vagyok az a redflages hallal posztoló férfitípus, de erre büszke vagyok na!” – írta az úszó az Instagram-oldalán, ahol a hatalmas zsákmányról készült fotót is megosztotta.
Kenderesi neve az utóbbi időben nem a sporteredményei, hanem a doppingügye miatt került a hírekbe. A 2016-os riói olimpia 200 méteres pillangóúszásának bronzérmese négyéves eltiltást kapott, miután biológiai útlevele atipikus értékeket mutatott. Az ítélet immár jogerős, így nincs lehetősége fellebbezni, és a versenyzéstől eltiltott sportolónak komoly pénzbírságot is ki kell fizetnie - írta a Pecaverzum.
A korábbi válogatott úszó még 2022 októberében értesült az eljárás megindításáról, de egészen idén őszig reménykedett abban, hogy enyhébb büntetést kap. Most, hogy minden jogi út lezárult, Kenderesi láthatóan a természetben és a horgászatban talált új kikapcsolódást.
A 38 kilós tokhalról készült fotó gyorsan körbejárta a közösségi médiát – sokan gratuláltak neki, mások pedig ironikusan megjegyezték: „ha nem is medencében, de vízben ismét nyert.”
Fotó: Instagram
Bár első ránézésre egyformának tűnhet, valójában számos változata létezik, amelyek méretükben, édességükben, érési idejükben és felhasználási lehetőségeikben is különböznek.
Január elsejétől ebrendezési hozzájárulást szed a lakosoktól egy pest megyei önkormányzat. A befolyó összeget állatvédelemre fordítják.
Egy fonyódi házaspár nyerte el idén a „Magyarország legszebb konyhakertje” fődíját. Kertjükben több mint harmincféle védőnövény él egymás mellett, vegyszerek nélkül.
Nem fog rajta az idő, holott jövőre betölti a nyolcvanat. Trokán Péter a nyugdíjba vonulásról hallani sem akar, és ma is aktív társulati tag.
Eddig azt hittük, hogy a birsalma nyersen ehetetlen — erre jön Bűdi Zsolt, a kecskeméti Bács-Zöldért vezérigazgatója, és a kamera előtt bizonyítja be, mekkorát tévedtünk!...
Nálatok sem maradhat el a Márton-napi libalakoma? Ne csak a mellét, combját vásárold, a pecsenye libamájnál nincs finomabb hideg vendégváró, reggeli. Mutatjuk, hogyan készítsd.
A Dr. Rose Magánkórház a meglévő fekvőbetegosztályt 1500 négyzetméterrel, 2 műtővel és 22 betegszobával növelte.
Az előrendelés most is kizárólag a Lidl Plus alkalmazás Click&Pick funkcióján keresztül lesz elérhető.