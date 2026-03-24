Vakarhatja a fejét a FIFA és a rendezők a vébé előtt: erre rámehetnek a játékosok, szurkolók is, hogy oldják meg?

Az idei labdarúgó-világbajnokság szervezői komoly kihívással néznek szembe. A nyári extrém hőség nemcsak a játékosok teljesítményét, hanem a szurkolók egészségét is veszélyeztetheti. A szakértők szerint a klímaváltozás hatásait a tervezés során már nem lehet figyelmen kívül hagyni - írta a Forbes.

Donal Mullan, a belfasti Queen's University kutatója figyelmeztetett, hogy egyes mérkőzések kezdési időpontja a magas hőterhelés miatt továbbra is aggodalomra ad okot. A FIFA azonban igyekezett alkalmazkodni a körülményekhez. Ennek eredményeként a csoportmérkőzések és az egyenes kieséses szakasz találkozói a leginkább érintett helyszíneken, például Monterreyben és Kansas Cityben legkorábban este 7-kor, illetve 8-kor kezdődnek.

Mullan szerint azonban arra is fel kell készülni, hogy a meccsek alatt frissítőszüneteket kell majd elrendelni. Emlékeztetett arra az esetre is, amikor 2024-ben a guatemalai Humberto Panjoj játékvezető a hőség miatt esett össze egy Kansas Cityben rendezett Copa América-mérkőzésen.

Jason Moreland, az AlertMedia meteorológiai igazgatója szerint a hőség Miamitól Kansas Cityig számos amerikai helyszínen meghatározó tényező lesz, sőt, akár Kanadában is komoly gondot okozhat. A déli városokban, például Miamiban a nyári trópusi viharok és a villámcsapások is befolyásolhatják a mérkőzéseket. Mexikóvárosban a magas tengerszint feletti elhelyezkedés és a ritkább levegő jelenthet további kihívást.

Ezek a tényezők a játékosoknál és a szurkolóknál egyaránt fáradtságot, légszomjat vagy akár enyhe hegyi betegséget is előidézhetnek. Moreland úgy véli, hogy a stadionokon belül és kívül egyaránt több hűtőpontra lesz szükség. Emellett elengedhetetlen a megerősített mentős és sürgősségi jelenlét is.

Alexis Gazzo, az EY globális klímaváltozási és fenntarthatósági vezetője hangsúlyozta, hogy a szervezőknek a tavalyi klub-világbajnokság tapasztalataira is építeniük kell. Ott ugyanis már komolyan felmerültek a stadionok felkészültségével és a hőséggel kapcsolatos aggályok. Gazzo szerint az energia, a víz és a természeti erőforrások fogyasztásának csökkentése is kulcsfontosságú. Kiemelte, hogy a legjobb rendezvények már eleve alacsony kibocsátású közlekedést, hulladékmentes megoldásokat és energiahatékony infrastruktúrát foglalnak magukba a terveikben.

Az egyik kijelölt helyszín, az inglewoodi SoFi Stadion építészeti szempontból kifejezetten a klímakihívásokra adott válaszként is értelmezhető. A HKS Inc. által tervezett, részben földbe süllyesztett, nyitott kialakítású létesítmény egyrétegű ETFE-tetővel rendelkezik, amely jelentősen csökkenti a napsugárzás okozta hőfelvételt. A tetőn található, nyitható és zárható panelek segítik a szellőzést. Magát az épületet pedig úgy alakították ki, hogy maximálisan kihasználja az óceáni szellőt. Mark A. Williams, a HKS Inc. globális stadionigazgatója elmondta, hogy a tervezés során száz évnyi éghajlati adatot elemeztek. Ennek alapján minden egyes ülőhelyre vonatkozóan külön modellezték a nézők komfortérzetét.