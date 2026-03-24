A magyar labdarúgó-válogatott mind a négy tavaszi és nyári felkészülési mérkőzését meg akarja nyerni az őszi Nemzetek Ligája-rajt előtt.
Vakarhatja a fejét a FIFA és a rendezők a vébé előtt: erre rámehetnek a játékosok, szurkolók is, hogy oldják meg?
Az idei labdarúgó-világbajnokság szervezői komoly kihívással néznek szembe. A nyári extrém hőség nemcsak a játékosok teljesítményét, hanem a szurkolók egészségét is veszélyeztetheti. A szakértők szerint a klímaváltozás hatásait a tervezés során már nem lehet figyelmen kívül hagyni - írta a Forbes.
Donal Mullan, a belfasti Queen's University kutatója figyelmeztetett, hogy egyes mérkőzések kezdési időpontja a magas hőterhelés miatt továbbra is aggodalomra ad okot. A FIFA azonban igyekezett alkalmazkodni a körülményekhez. Ennek eredményeként a csoportmérkőzések és az egyenes kieséses szakasz találkozói a leginkább érintett helyszíneken, például Monterreyben és Kansas Cityben legkorábban este 7-kor, illetve 8-kor kezdődnek.
Mullan szerint azonban arra is fel kell készülni, hogy a meccsek alatt frissítőszüneteket kell majd elrendelni. Emlékeztetett arra az esetre is, amikor 2024-ben a guatemalai Humberto Panjoj játékvezető a hőség miatt esett össze egy Kansas Cityben rendezett Copa América-mérkőzésen.
Jason Moreland, az AlertMedia meteorológiai igazgatója szerint a hőség Miamitól Kansas Cityig számos amerikai helyszínen meghatározó tényező lesz, sőt, akár Kanadában is komoly gondot okozhat. A déli városokban, például Miamiban a nyári trópusi viharok és a villámcsapások is befolyásolhatják a mérkőzéseket. Mexikóvárosban a magas tengerszint feletti elhelyezkedés és a ritkább levegő jelenthet további kihívást.
Ezek a tényezők a játékosoknál és a szurkolóknál egyaránt fáradtságot, légszomjat vagy akár enyhe hegyi betegséget is előidézhetnek. Moreland úgy véli, hogy a stadionokon belül és kívül egyaránt több hűtőpontra lesz szükség. Emellett elengedhetetlen a megerősített mentős és sürgősségi jelenlét is.
Alexis Gazzo, az EY globális klímaváltozási és fenntarthatósági vezetője hangsúlyozta, hogy a szervezőknek a tavalyi klub-világbajnokság tapasztalataira is építeniük kell. Ott ugyanis már komolyan felmerültek a stadionok felkészültségével és a hőséggel kapcsolatos aggályok. Gazzo szerint az energia, a víz és a természeti erőforrások fogyasztásának csökkentése is kulcsfontosságú. Kiemelte, hogy a legjobb rendezvények már eleve alacsony kibocsátású közlekedést, hulladékmentes megoldásokat és energiahatékony infrastruktúrát foglalnak magukba a terveikben.
Az egyik kijelölt helyszín, az inglewoodi SoFi Stadion építészeti szempontból kifejezetten a klímakihívásokra adott válaszként is értelmezhető. A HKS Inc. által tervezett, részben földbe süllyesztett, nyitott kialakítású létesítmény egyrétegű ETFE-tetővel rendelkezik, amely jelentősen csökkenti a napsugárzás okozta hőfelvételt. A tetőn található, nyitható és zárható panelek segítik a szellőzést. Magát az épületet pedig úgy alakították ki, hogy maximálisan kihasználja az óceáni szellőt. Mark A. Williams, a HKS Inc. globális stadionigazgatója elmondta, hogy a tervezés során száz évnyi éghajlati adatot elemeztek. Ennek alapján minden egyes ülőhelyre vonatkozóan külön modellezték a nézők komfortérzetét.
Kitört a lázadás a PL-ben a csapatoknál: nagyon szerették volna az emelést, az UEFA hallani se akar erről
Az UEFA elutasította az angol klubok azon kérését, hogy a következő idénytől 28 főre bővítsék a Bajnokok Ligája-kereteket.
Fogadkozik a Spurs csapatkapitánya: nem hagyják, hogy megtörténjen a szégyen, ezt ígérik a játékosok
Cristian Romero csapatkapitány a hátralévő hét meccset sorsdöntőnek nevezte, és 200 százalékos teljesítményt ígért.
Nagyon ráuntak a sztárok és a klubok erre a rajongói csoportra: valamit lépni kéne, egyre nagyobb a baj
Miközben a rajongók egy életre szóló emléket szeretnének, a hivatásos gyűjtők üzletet csinálnak a játékosok aláírásaiból, ami egyre több konfliktushoz vezet.
Az indiai Koneru Humpy a közel-keleti konfliktus miatti biztonsági aggályokra hivatkozva visszalépett a 2026-os női sakkvilágbajnok-jelölti tornáról.
Meg is van a "belógástörvény" első áldozata: 27 éves férfi próbált jegy nélkül meccset nézni, lefülelték a rendőrök
Nagy-Britanniában először emeltek vádat az úgynevezett "tailgating", vagyis a szorosan mások mögött történő, jegy nélküli stadionba jutás miatt.
Pep Guardiola nemcsak trófeát nyert, hanem új taktikai feladványokat is adott riválisának a bajnoki hajrá előtt.
A 38 éves játékos a Marseille–Lille mérkőzés félidejében, a Vélodrome stadionban közölte döntését a Ligue 1+ csatorna mikrofonja előtt.
Olaszország két egymást követő világbajnokságról hiányzott, most Gennaro Gattuso szövetségi kapitány vezetésével próbálnak visszatérni.
Történelmet írt a mindössze 17 éves amerikai atléta a fedett pályás vébén: a 800 méteres síkfutást nyerte meg, ezzel a vb-k történetének legfiatalabb aranyérmese lett.
A Fizz Ligában a Győr megőrizte vezető helyét; nemzetközi szinten az Inter, a Barcelona, a Bayern München és a Paris Saint-Germain egyaránt megerősítette pozícióját a...
Egy hét múlva, vasárnap máris következik a 2026-os Forma 1-es világbajnokság harmadik versenyhétvégéje, a Japán Nagydíj Suzukában.
Az amerikaifocista komoly felháborodást váltott ki, miután egy podcastban kijelentette, hogy sem a krónikus traumás enkefalopátia (CTE), sem az asztma nem létező betegségek.
A Chelsea megkapta a Premier League történetének legnagyobb pénzbírságát, de megúszta a pontlevonást.
Az élsport legmagasabb szintjén egyre fiatalabb versenyzők tűnnek fel. A jelenség mögött az utánpótlás-nevelés és a sporttudomány fejlődése áll, bár a szakemberek óvatosságra intenek.
Az olimpiai bajnok Lin Jü-ting engedélyt kapott a World Boxingtól, hogy a női mezőnyben versenyezzen - korábban nemi vizsgálatokat kellett végeznie ehhez.
Max Verstappen a frusztráló Forma–1-es szezonkezdet után egy négyórás versenyen indult szombaton a Nürburgringen - győzött ugyan, de kizárták.
Elképesztő, mit kapott az interneten a fiatal atléta: évek óta zaklatják, de nem hagyja magát megtörni
Amy Hunt most a fedett pályás vébén bizonyítana, de már így is fiatal lányok ezreinek példaképe.
Vasárnap igazi futballünnep vár a szurkolókra: a napot a madridi derbi zárja, de más nagy meccsek is lesznek még.
A fehérjeárak elszálltak, mégis rekordot döntött a BioTechUSA: ezek váltak a vásárlók kedvenc termékeivé
Lévai Bálintot, a cég tulajdonosát kérdeztük.
