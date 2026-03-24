Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Újabb súlyos bundabotrány tört ki: messzire vezetnek a szálak, sokan már bilincsben vannak

2026. március 24. 15:24

Hatalmas bundabotrány rázta meg a cseh labdarúgást. A rendőrség több tucat embert vett őrizetbe fogadási csalás gyanújával. A helyi szövetség eközben már 47 fegyelmi eljárást indított a hazai élvonalat és az utánpótlást is érintő ügyben.

A cseh futball történetének eddigi legnagyobb razziája tett pontot egy három éven át tartó nyomozás végére. Az ügyészség tájékoztatása szerint a hatóságok kiterjedt házkutatásokat tartottak. Ennek során a lehetséges érintetteket kihallgatták, majd átmenetileg őrizetbe vették.

A történtek miatt a Cseh Labdarúgó-szövetség (FACR) vezetősége rendkívüli ülést tartott. David Trunda elnök bejelentette, hogy teljes mértékben együttműködnek a nyomozókkal. A fejleményekre reagálva a szövetség etikai bizottsága azonnal elindította a fegyelmi eljárásokat.

Csehország  |  2025-2026
Chance Liga
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Slavia Praha
64
2.
Sparta Praha
54
3.
FC Viktoria Plzen
48
4.
Baumit Jablonec
45
5.
Sigma Olomouc
40
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
1.
Tomáš Chorý
(Slavia Praha)
16
2.
Mojmir Chytil
(Slavia Praha)
10
3.
Lukáš Haraslín
(Sparta Praha)
10
4.
Abdallah Gning
(Banik Ostrava)
9
5.
Albion Rrahmani
(Sparta Praha)
9
Teljes lista
Adatlap létrehozva: 2026.03.24.

A visszaélések kiterjedtségét jól mutatja, hogy a gyanúsítottak között első osztályú klubok alkalmazottai is szerepelnek. A hatóságok emellett a különböző utánpótlás-bajnokságok mérkőzéseit is vizsgálják.
