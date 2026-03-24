Újabb súlyos bundabotrány tört ki: messzire vezetnek a szálak, sokan már bilincsben vannak

Hatalmas bundabotrány rázta meg a cseh labdarúgást. A rendőrség több tucat embert vett őrizetbe fogadási csalás gyanújával. A helyi szövetség eközben már 47 fegyelmi eljárást indított a hazai élvonalat és az utánpótlást is érintő ügyben.

A cseh futball történetének eddigi legnagyobb razziája tett pontot egy három éven át tartó nyomozás végére. Az ügyészség tájékoztatása szerint a hatóságok kiterjedt házkutatásokat tartottak. Ennek során a lehetséges érintetteket kihallgatták, majd átmenetileg őrizetbe vették.

A történtek miatt a Cseh Labdarúgó-szövetség (FACR) vezetősége rendkívüli ülést tartott. David Trunda elnök bejelentette, hogy teljes mértékben együttműködnek a nyomozókkal. A fejleményekre reagálva a szövetség etikai bizottsága azonnal elindította a fegyelmi eljárásokat.

A visszaélések kiterjedtségét jól mutatja, hogy a gyanúsítottak között első osztályú klubok alkalmazottai is szerepelnek. A hatóságok emellett a különböző utánpótlás-bajnokságok mérkőzéseit is vizsgálják.