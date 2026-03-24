Fogadkoznak a válogatott tagjai a két meccsük előtt: erre készülnek szombaton és kedden

A magyar labdarúgó-válogatott mind a négy tavaszi és nyári felkészülési mérkőzését meg akarja nyerni az őszi Nemzetek Ligája-rajt előtt. A telki edzőtáborban a csapathoz közel három év után visszatérő Baráth Péter és az újonc Szűcs Tamás nyilatkozott a célokról és a kereten belüli kiváló hangulatról.

Baráth Péter, a cseh Sigma Olomouc középpályása a keddi sajtótájékoztatón elmondta, hogy a játékosok egymás között is megbeszélték a célokat. A márciusi és a júniusi barátságos meccseken kizárólag a győzelem az elvárás.

A 24 éves futballista közel három év szünet után kapott ismét meghívót. Bár Marco Rossi szövetségi kapitánnyal keveset beszélt, tisztában volt vele, hogy a szakmai stáb folyamatosan követi a pályafutását. Úgy érzi, kiegyensúlyozott tavaszi teljesítményével érdemelte ki a visszatérést. Ezen felül bizonyítani szeretné, mennyit fejlődött az elmúlt időszakban légiósként.

Külföldi tapasztalatait összegezve kiemelte, hogy a lengyel bajnokság taktikusabb és intenzívebb a magyarnál. Hozzátette, a cseh liga fizikálisan még ennél is megterhelőbb.

Az első tétmérkőzések, az őszi Nemzetek Ligája még messze van, de egymás között kimondtuk, hogy az addig sorra kerülő mind a négy felkészülési találkozót meg akarjuk nyerni

- nyilatkozott a Sigma Olomouc középpályása

A Debrecen középpályása, az újonc Szűcs Tamás a válogatottnál tapasztalt légkört méltatta. Bár korábban is hallott a nemzeti csapat remek közösségéről, a játékostársak közvetlensége és befogadó hozzáállása így is kellemes meglepetésként érte. Kiemelte, már a puszta kerettagság miatt is rendkívül boldog.

Már azzal boldog vagyok, hogy itt lehetek. Ott segítek, ahol tudok, de persze nagy álmom lenne a bemutatkozás

- fogalmazott Szűcs Tamás.

A magyar válogatott szombaton 18 órakor Szlovéniát, kedden 19 órakor pedig Görögországot fogadja a Puskás Arénában. A felkészülés júniusban folytatódik. Ekkor a csapat előbb Finnországot látja vendégül, majd Kazahsztánba utazik.

