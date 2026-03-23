Elképesztőt ment a gimnazista atléta: 17 évesen iskolázta le a sztárokat, övé az új vébérekord

Történelmet írt a mindössze 17 éves, amerikai Cooper Lutkenhaus a fedett pályás atlétikai világbajnokságon: megnyerte a 800 méteres síkfutást, ezzel pedig a vb-k történetének legfiatalabb aranyérmese lett - írta meg a The Guardian.
A texasi Northwest High School diákja 1:44,24 perces idővel végzett az élen. Mindössze 14 századdal előzte meg a belga Eliott Crestant, míg a bronzérmet a spanyol Mohamed Attaoui szerezte meg. A decemberben 17. életévét betöltő Lutkenhaus az etióp Mohammed Aman korrekordját adta át a múltnak. Aman 2012-ben, 18 évesen és 61 naposan nyerte meg ugyanezt a versenyszámot.
A döntőben féltávnál még Crestan vezetett, ám a harmadik körben az amerikai versenyző átvette az első helyet, és azt már nem is engedte ki a kezéből.
Talán a magabiztosságból fakadt, talán abból, hogy túl fiatal vagyok, de nagyon szerettem volna egy döntő lépést tenni. Hittem benne, hogy a harmadik körben az élre kell állnom, és onnan kell irányítanom a versenyt
- nyilatkozta Lutkenhaus.
Az ezüstérmes Crestan nem fukarkodott a dicsérettel. Úgy vélte, az amerikai tinédzser a jövőben a középtávfutás legnagyobbjaival vetekedhet, és akár az új David Rudisha is válhat belőle.
Lutkenhaus már tavaly szeptemberben, mindössze 16 évesen bemutatkozott a szabadtéri világbajnokságon. Akkor ugyan az első körben búcsúzott, de a versenyt követően mosolyogva vallotta be: otthon, Texasban még vár rá a házi feladat.
Ez a győzelem az Egyesült Államok hatodik aranyérmét jelentette a világbajnokságon. Ezzel az amerikaiak megőrizték vezető helyüket az éremtáblázaton az öt elsőséget szerző Nagy-Britannia előtt.
