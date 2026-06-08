2026. június 8. hétfő Medárd
30 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Francia sportrajongók nagy tömegei lobogóznak egy stadionban.
Sport

Érzelmes búcsú, aztán indulás: utolsó hazai meccsére készül a világbajnok francia kapitány

Pénzcentrum
2026. június 8. 13:42

Didier Deschamps hétfő este utoljára irányítja hazai pályán a francia válogatottat: a lille-i stadionban rendezendő, Észak-Írország elleni felkészülési mérkőzés egyben a búcsút is jelenti a szurkolóktól, mielőtt a csapat elutazna az Egyesült Államokban tartandó világbajnokságra - számolt be a BBC Sport.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Didier Deschamps 14 éve tölti be a szövetségi kapitányi posztot, amelyet a világbajnokság után hagy el. A szakvezető játékosként 1998-ban, míg szövetségi kapitányként 2018-ban ünnepelhetett világbajnoki címet, így a sportág történetében mindössze a harmadik olyan személy, aki mindkét szerepkörben magasba emelhette a trófeát. Irányításával a francia nemzeti együttes bejutott a 2016-os Európa-bajnokság, valamint a legutóbbi világbajnokság döntőjébe, 2021-ben pedig megnyerte a Nemzetek Ligáját.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A búcsúhangulat már a csütörtöki, nantes-i összecsapáson is érezhető volt, amikor a szurkolók Deschamps arcképét ábrázoló transzparenseket emeltek a magasba, még annak ellenére is, hogy a francia csapat meglepetésre 2–1-es vereséget szenvedett Elefántcsontparttól.

Franciaország
France
Piaci érték: 1 523M €
Edző: Didier Deschamps
Adatlap létrehozva: 2026.06.08.

A szakvezető maga ugyanakkor igyekszik higgadtan kezelni az érzelmes pillanatokat: elmondta, hogy a kerethez való csatlakozása óta már számos dolgot csinált utoljára, ám igyekszik nem ezen rágódni. Hozzátette, nem szomorú, de nem is érez kifejezett örömöt, hiszen a csapat sikere messze túlmutat az ő személyes helyzetén.

Adrien Rabiot, a válogatott középpályása szerint Deschamps legnagyobb erénye az egységes csapat megteremtése. A játékos kiemelte, hogy a kapitány mindenkit bevon a közös munkába, a felkészülés pedig rendkívül professzionális, miközben jut idő a lazább pillanatokra is. Hozzátette, egy olyan hosszú tornán, mint a világbajnokság, a keret megfelelő menedzselése kulcsfontosságú, és ebben a kapitány a legjobb.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A francia válogatott az I csoportban Szenegállal, Irakkal és az Erling Haaland fémjelezte Norvégiával mérkőzik meg a tornán. Csoportbeli nyitómeccsüket június 16-án játsszák majd New Jersey-ben Szenegál ellen.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #franciaország #labdarúgás #meccs #világbajnokság #vb #edző #nemzetközi foci #válogatott #távozás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:02
13:42
13:28
13:17
12:59
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 8.
Vagyonvisszaszerzés 2026: így szerezheti vissza az állam a NER-oligarchák milliárdjait - küszöbön az ország történetének legnagyobb perei
2026. június 7.
Hiába a 25%-os béremelés: így sincsenek elegen, akik gondoskodhatnának az idős magyarokról
2026. június 8.
Egyre tisztább a kép: emelkedett daganatkockázat jelentkezhet a meddőségi kezelésen átesett nőknél
2026. június 8.
Balaton vagy Adria? Meglepő, hol nyaralhat olcsóbban egy magyar család 2026-ban
2026. június 7.
Kísérteties titkot rejt a nyugati határsáv: 80 éve egy virágzó magyar falu tűnt el a föld színéről
NAPTÁR
Tovább
2026. június 8. hétfő
Medárd
24. hét
Június 8.
Az óceánok világnapja
Június 8.
Húsmentes világnap
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 napja
Kenterbe verte a méregdrága világmárkákat a Decathlon cipője: saját márkás termék mosott le nagy gyártókat a teszten
2
6 napja
Még a miniszterelnök sem tudta megakadályozni: történelmi tévés botrány rázta meg a futballvilágot
3
18 órája
Nagyon gyors segítség kell a legendás magyar focistának: fia kér segítséget, műtét előtt állnak
4
2 napja
Megszólalt a botrányvideóról a BioTechUSA tulajdonosa: Ez nem mi voltunk, kollektívan vállaljuk a felelősséget
5
1 hete
F1 Monacói Nagydíj 2026: minden fontos infó, a verseny, a közvetítés időpontja itt!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Bankszámlaszám
Másra nincs is szükséged, ha pénzt akarsz fogadni vagy küldeni, mint erre az egyedi 3x8 karakterből álló azonosítószámra. Ha a bankszámlaszám, amivel találkozol csak 2x8 számjegyű, akkor a bankszámla utolsó része csupa 0 számjegyből áll. Bankszámlaszám és a számlatulajdonos nevén kívül nem kell más adatot megadnod, ha pénzt szeretnél utalni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 8. 12:59
Egyre tisztább a kép: emelkedett daganatkockázat jelentkezhet a meddőségi kezelésen átesett nőknél
Pénzcentrum  |  2026. június 8. 10:04
Balaton vagy Adria? Meglepő, hol nyaralhat olcsóbban egy magyar család 2026-ban
Agrárszektor  |  2026. június 8. 13:32
Felkészült Magyarország a legrosszabbra: fontos hír látott napvilágot