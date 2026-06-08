Érzelmes búcsú, aztán indulás: utolsó hazai meccsére készül a világbajnok francia kapitány

Didier Deschamps hétfő este utoljára irányítja hazai pályán a francia válogatottat: a lille-i stadionban rendezendő, Észak-Írország elleni felkészülési mérkőzés egyben a búcsút is jelenti a szurkolóktól, mielőtt a csapat elutazna az Egyesült Államokban tartandó világbajnokságra - számolt be a BBC Sport.

Didier Deschamps 14 éve tölti be a szövetségi kapitányi posztot, amelyet a világbajnokság után hagy el. A szakvezető játékosként 1998-ban, míg szövetségi kapitányként 2018-ban ünnepelhetett világbajnoki címet, így a sportág történetében mindössze a harmadik olyan személy, aki mindkét szerepkörben magasba emelhette a trófeát. Irányításával a francia nemzeti együttes bejutott a 2016-os Európa-bajnokság, valamint a legutóbbi világbajnokság döntőjébe, 2021-ben pedig megnyerte a Nemzetek Ligáját.

A búcsúhangulat már a csütörtöki, nantes-i összecsapáson is érezhető volt, amikor a szurkolók Deschamps arcképét ábrázoló transzparenseket emeltek a magasba, még annak ellenére is, hogy a francia csapat meglepetésre 2–1-es vereséget szenvedett Elefántcsontparttól.

A szakvezető maga ugyanakkor igyekszik higgadtan kezelni az érzelmes pillanatokat: elmondta, hogy a kerethez való csatlakozása óta már számos dolgot csinált utoljára, ám igyekszik nem ezen rágódni. Hozzátette, nem szomorú, de nem is érez kifejezett örömöt, hiszen a csapat sikere messze túlmutat az ő személyes helyzetén.

Adrien Rabiot, a válogatott középpályása szerint Deschamps legnagyobb erénye az egységes csapat megteremtése. A játékos kiemelte, hogy a kapitány mindenkit bevon a közös munkába, a felkészülés pedig rendkívül professzionális, miközben jut idő a lazább pillanatokra is. Hozzátette, egy olyan hosszú tornán, mint a világbajnokság, a keret megfelelő menedzselése kulcsfontosságú, és ebben a kapitány a legjobb.

A francia válogatott az I csoportban Szenegállal, Irakkal és az Erling Haaland fémjelezte Norvégiával mérkőzik meg a tornán. Csoportbeli nyitómeccsüket június 16-án játsszák majd New Jersey-ben Szenegál ellen.