2026. június 8. hétfő Medárd
26 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Mohamed Salah falfestménye az Anfield Roadon 2022 júniusában az Anfield stadionnál, a Liverpool Football Club otthonában.
Sport

Kitálalt a korábbi csapattárs: tényleg elüldözték Salah-t a Liverpooltól?

Pénzcentrum
2026. június 8. 17:44

Mohamed Salah elvi megállapodásra jutott arról, hogy Szaúd-Arábiában folytatja a pályafutását, miután kilenc sikeres szezont követően búcsút intett a Liverpoolnak. Az egyiptomi támadó távozásának hátteréről egykori csapattársa, Dejan Lovren is megszólalt, aki kemény kritikával illette Arne Slot vezetőedzőt és Jamie Carraghert is - írta meg a Football 365.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A sajtóértesülések szerint Salah három feltételhez kötötte a szaúdi átigazolását: egyrészt a státuszának és marketingértékének megfelelő éves fizetést és juttatásokat vár el, másrészt a stabilitás érdekében két-három éves szerződést szeretne aláírni. Harmadrészt pedig olyan klubhoz kíván csatlakozni, amely komoly sportszakmai projekttel rendelkezik, és képes harcba szállni a legfontosabb trófeákért, nem csupán résztvevője a bajnokságnak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az egyiptomi sztár 442 tétmérkőzésen 257 gólt szerzett a Liverpool színeiben, ám az utolsó idényében 41 meccsen mindössze 12 találatig jutott. A támadó már márciusban megerősítette a szezon végi távozását, miután decemberben nyilvánosan is összetűzésbe keveredett Arne Slottal.

Mohamed Salah
Csapata: Liverpool
Posztja: támadó
Nemzetisége: egyiptomi
Életkora: 34 év
Szerződése lejár: 2027. június 29.
Piaci értéke: 22M €
Adatlap létrehozva: 2026.06.08.

Salah egykori csapattársa és jó barátja, Dejan Lovren a WinWin lapnak nyilatkozva egyenesen undorítónak nevezte, ahogyan az egyiptomi játékossal bántak az utolsó szezonjában. A horvát védő feltette a kérdést, hogy miért nem beszéltek róla így az elmúlt nyolc-kilenc évben, és értetlenkedését fejezte ki amiatt, hogy egyetlen gyengébb idény után máris ő vált a fő célponttá.

Lovren külön bírálta Jamie Carraghert is, kiemelve, hogy egyesek csak a figyelemfelkeltés miatt kritizálnak. Különösen Carraghert említette, aki szerinte azt mond, amit akar. Lovren hozzátette, mindig is úgy vélte, hogy ezeket a bírálatokat személyesen kellene elmondani Salahnak, de Carragher ezt soha nem tenné meg, ahogy korábban vele sem tette meg, amikor róla beszélt rosszakat. Véleménye szerint a korábbi angol védő egyszerűen csak a televízióban játssza a jól fizetett szerepét.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A korábbi Liverpool-hátvéd szerint Salah távozásáért egyértelműen a vezetőedző a felelős. Lovren kifejtette, hogy míg Jürgen Klopp-pal kifejezetten jó kapcsolata volt a játékosnak, bíztak egymásban és a támadó mindent megtett a menedzserért a pályán, addig Slottal pont az ellenkezője történt. A horvát labdarúgó azt is felrótta, hogy a csapattársak sem álltak ki kellőképpen Szaláh mellett, a belső problémákat pedig rendkívül rosszul kezelték a klubnál.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #labdarúgás #szaúd-arábia #premier league #liverpool #átigazolás #átigazolási hírek #mohamed salah #vezetőedző #arne slot

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:44
18:33
18:19
18:11
18:05
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 8.
Vagyonvisszaszerzés 2026: így szerezheti vissza az állam a NER-oligarchák milliárdjait - küszöbön az ország történetének legnagyobb perei
2026. június 7.
Hiába a 25%-os béremelés: így sincsenek elegen, akik gondoskodhatnának az idős magyarokról
2026. június 8.
Durva dolog derült ki a koronavírus-oltásokról: ilyen még sosem volt a történelemben
2026. június 8.
Egyre tisztább a kép: emelkedett daganatkockázat jelentkezhet a meddőségi kezelésen átesett nőknél
2026. június 8.
Balaton vagy Adria? Meglepő, hol nyaralhat olcsóbban egy magyar család 2026-ban
NAPTÁR
Tovább
2026. június 8. hétfő
Medárd
24. hét
Június 8.
Az óceánok világnapja
Június 8.
Húsmentes világnap
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 napja
Kenterbe verte a méregdrága világmárkákat a Decathlon cipője: saját márkás termék mosott le nagy gyártókat a teszten
2
6 napja
Még a miniszterelnök sem tudta megakadályozni: történelmi tévés botrány rázta meg a futballvilágot
3
22 órája
Nagyon gyors segítség kell a legendás magyar focistának: fia kér segítséget, műtét előtt állnak
4
2 napja
Megszólalt a botrányvideóról a BioTechUSA tulajdonosa: Ez nem mi voltunk, kollektívan vállaljuk a felelősséget
5
1 hete
F1 Monacói Nagydíj 2026: minden fontos infó, a verseny, a közvetítés időpontja itt!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Exporthitel biztosítás
a külföldre irányuló áruhitellel kapcsolatos kockázatok biztosítása.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 8. 18:05
Kvíz: Mit tudsz az indiai mitológiáról? Teszteld, mennyire ismered a hindu vallás alapjait!
Pénzcentrum  |  2026. június 8. 17:33
Újabb csapás a hazai turizmusnak? Elképesztő drágulás a legnépszerűbb magyar tónál, külföldre menekülnek a nyaralók
Agrárszektor  |  2026. június 8. 17:32
Ez hihetetlen: nem is gondolnád, milyen halat fogtak Magyarországon