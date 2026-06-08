Kitálalt a korábbi csapattárs: tényleg elüldözték Salah-t a Liverpooltól?

Mohamed Salah elvi megállapodásra jutott arról, hogy Szaúd-Arábiában folytatja a pályafutását, miután kilenc sikeres szezont követően búcsút intett a Liverpoolnak. Az egyiptomi támadó távozásának hátteréről egykori csapattársa, Dejan Lovren is megszólalt, aki kemény kritikával illette Arne Slot vezetőedzőt és Jamie Carraghert is - írta meg a Football 365.

A sajtóértesülések szerint Salah három feltételhez kötötte a szaúdi átigazolását: egyrészt a státuszának és marketingértékének megfelelő éves fizetést és juttatásokat vár el, másrészt a stabilitás érdekében két-három éves szerződést szeretne aláírni. Harmadrészt pedig olyan klubhoz kíván csatlakozni, amely komoly sportszakmai projekttel rendelkezik, és képes harcba szállni a legfontosabb trófeákért, nem csupán résztvevője a bajnokságnak.

Az egyiptomi sztár 442 tétmérkőzésen 257 gólt szerzett a Liverpool színeiben, ám az utolsó idényében 41 meccsen mindössze 12 találatig jutott. A támadó már márciusban megerősítette a szezon végi távozását, miután decemberben nyilvánosan is összetűzésbe keveredett Arne Slottal.

Salah egykori csapattársa és jó barátja, Dejan Lovren a WinWin lapnak nyilatkozva egyenesen undorítónak nevezte, ahogyan az egyiptomi játékossal bántak az utolsó szezonjában. A horvát védő feltette a kérdést, hogy miért nem beszéltek róla így az elmúlt nyolc-kilenc évben, és értetlenkedését fejezte ki amiatt, hogy egyetlen gyengébb idény után máris ő vált a fő célponttá.

Lovren külön bírálta Jamie Carraghert is, kiemelve, hogy egyesek csak a figyelemfelkeltés miatt kritizálnak. Különösen Carraghert említette, aki szerinte azt mond, amit akar. Lovren hozzátette, mindig is úgy vélte, hogy ezeket a bírálatokat személyesen kellene elmondani Salahnak, de Carragher ezt soha nem tenné meg, ahogy korábban vele sem tette meg, amikor róla beszélt rosszakat. Véleménye szerint a korábbi angol védő egyszerűen csak a televízióban játssza a jól fizetett szerepét.

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A korábbi Liverpool-hátvéd szerint Salah távozásáért egyértelműen a vezetőedző a felelős. Lovren kifejtette, hogy míg Jürgen Klopp-pal kifejezetten jó kapcsolata volt a játékosnak, bíztak egymásban és a támadó mindent megtett a menedzserért a pályán, addig Slottal pont az ellenkezője történt. A horvát labdarúgó azt is felrótta, hogy a csapattársak sem álltak ki kellőképpen Szaláh mellett, a belső problémákat pedig rendkívül rosszul kezelték a klubnál.