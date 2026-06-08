Másfél évig sem bírta a padon az egykori sztárfocista: lassan jött a döntés, de kirúgta a Feyenoord

Van Persie nem tudta áttörni a gátat, a bajnok mögött igen jelentős ponthátránnyal zárták a bajnokságot, ezért kellett mennie - tudósított a BBC .

A Feyenoord mindössze tizenhat hónap után menesztette a vezetőedzői posztról Robin van Persie-t, pedig a korábbi válogatott csatár az egyetlen teljes szezonjában a második helyig vezette a rotterdami csapatot, amivel biztosította a Bajnokok Ligája-indulást

A 42 éves szakember, egykori sztárfutballista 58 mérkőzésből 30-at nyert meg a kispadon, csapata azonban így is 19 pontos lemaradással végzett a bajnok PSV Eindhoven mögött. A menesztésről szóló döntés mindössze két héttel azután született meg, hogy a klub Devy Rigaux-t technikai igazgatónak, Robert Eenhoornt pedig ügyvezető igazgatónak nevezte ki.

Hollandia Feyenoord Piaci érték: 218,43M € Edző: Robin Van Persie Bajnokság: Netherlands Eredivisie Jelenlegi helyezés: #2 Netherlands Eredivisie helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 1. PSV Eindhoven 34 27 3 4 101 45 56 84 2. Feyenoord 34 19 8 7 70 44 26 65 3. NEC Nijmegen 34 16 11 7 77 53 24 59 Adatlap létrehozva: 2026.06.08.

Rigaux elismerte Van Persie érdemeit, különösen a nehéz szezon végén kivívott második helyet és az azzal járó BL-indulást, ugyanakkor jelezte, hogy az alapos belső elemzés során figyelembe vették a játékstílus alakulását, valamint a pontszámok csökkenő tendenciáját a holland bajnokságban és az európai porondon egyaránt. Végül arra a következtetésre jutottak, hogy a következő idényt már egy új vezetőedzővel célszerű elkezdeni.

Van Persie pályafutása szorosan összefonódott a Feyenoorddal, hiszen játékosként a karrierje elején és a végén is a klub színeiben szerepelt, összesen 122 mérkőzésen 46 gólt szerezve. Visszavonulása után Dick Advocaat mellett dolgozott másodedzőként, majd az utánpótlásban vállalt szerepet. Bár 2024 májusában a Heerenveenhez szerződött vezetőedzőként, kilenc hónappal később mégis visszatért a Feyenoordhoz.

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A holland válogatott egykori csatára korábban nyolc évet töltött az Arsenalnál, amellyel FA-kupát nyert, majd 2012-ben a Manchester Unitedhez igazolt, ahol rögtön az első szezonjában megnyerte az angol bajnokságot.