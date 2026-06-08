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Másfél évig sem bírta a padon az egykori sztárfocista: lassan jött a döntés, de kirúgta a Feyenoord

Pénzcentrum
2026. június 8. 15:22

Van Persie nem tudta áttörni a gátat, a bajnok mögött igen jelentős ponthátránnyal zárták a bajnokságot, ezért kellett mennie - tudósított a BBC .

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A Feyenoord mindössze tizenhat hónap után menesztette a vezetőedzői posztról Robin van Persie-t, pedig a korábbi válogatott csatár az egyetlen teljes szezonjában a második helyig vezette a rotterdami csapatot, amivel biztosította a Bajnokok Ligája-indulást

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A 42 éves szakember, egykori sztárfutballista 58 mérkőzésből 30-at nyert meg a kispadon, csapata azonban így is 19 pontos lemaradással végzett a bajnok PSV Eindhoven mögött. A menesztésről szóló döntés mindössze két héttel azután született meg, hogy a klub Devy Rigaux-t technikai igazgatónak, Robert Eenhoornt pedig ügyvezető igazgatónak nevezte ki.

Hollandia
Feyenoord
Piaci érték: 218,43M €
Edző: Robin Van Persie
Jelenlegi helyezés: #2
Netherlands Eredivisie helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
1.
PSV Eindhoven
34
27
3
4
101
45
56
84
2.
Feyenoord
34
19
8
7
70
44
26
65
3.
NEC Nijmegen
34
16
11
7
77
53
24
59
Adatlap létrehozva: 2026.06.08.

Rigaux elismerte Van Persie érdemeit, különösen a nehéz szezon végén kivívott második helyet és az azzal járó BL-indulást, ugyanakkor jelezte, hogy az alapos belső elemzés során figyelembe vették a játékstílus alakulását, valamint a pontszámok csökkenő tendenciáját a holland bajnokságban és az európai porondon egyaránt. Végül arra a következtetésre jutottak, hogy a következő idényt már egy új vezetőedzővel célszerű elkezdeni.

Van Persie pályafutása szorosan összefonódott a Feyenoorddal, hiszen játékosként a karrierje elején és a végén is a klub színeiben szerepelt, összesen 122 mérkőzésen 46 gólt szerezve. Visszavonulása után Dick Advocaat mellett dolgozott másodedzőként, majd az utánpótlásban vállalt szerepet. Bár 2024 májusában a Heerenveenhez szerződött vezetőedzőként, kilenc hónappal később mégis visszatért a Feyenoordhoz.

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A holland válogatott egykori csatára korábban nyolc évet töltött az Arsenalnál, amellyel FA-kupát nyert, majd 2012-ben a Manchester Unitedhez igazolt, ahol rögtön az első szezonjában megnyerte az angol bajnokságot.
Címlapkép: Getty Images
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