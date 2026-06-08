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Másfél évig sem bírta a padon az egykori sztárfocista: lassan jött a döntés, de kirúgta a Feyenoord
Van Persie nem tudta áttörni a gátat, a bajnok mögött igen jelentős ponthátránnyal zárták a bajnokságot, ezért kellett mennie - tudósított a BBC .
A Feyenoord mindössze tizenhat hónap után menesztette a vezetőedzői posztról Robin van Persie-t, pedig a korábbi válogatott csatár az egyetlen teljes szezonjában a második helyig vezette a rotterdami csapatot, amivel biztosította a Bajnokok Ligája-indulást
A 42 éves szakember, egykori sztárfutballista 58 mérkőzésből 30-at nyert meg a kispadon, csapata azonban így is 19 pontos lemaradással végzett a bajnok PSV Eindhoven mögött. A menesztésről szóló döntés mindössze két héttel azután született meg, hogy a klub Devy Rigaux-t technikai igazgatónak, Robert Eenhoornt pedig ügyvezető igazgatónak nevezte ki.
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Rigaux elismerte Van Persie érdemeit, különösen a nehéz szezon végén kivívott második helyet és az azzal járó BL-indulást, ugyanakkor jelezte, hogy az alapos belső elemzés során figyelembe vették a játékstílus alakulását, valamint a pontszámok csökkenő tendenciáját a holland bajnokságban és az európai porondon egyaránt. Végül arra a következtetésre jutottak, hogy a következő idényt már egy új vezetőedzővel célszerű elkezdeni.
Van Persie pályafutása szorosan összefonódott a Feyenoorddal, hiszen játékosként a karrierje elején és a végén is a klub színeiben szerepelt, összesen 122 mérkőzésen 46 gólt szerezve. Visszavonulása után Dick Advocaat mellett dolgozott másodedzőként, majd az utánpótlásban vállalt szerepet. Bár 2024 májusában a Heerenveenhez szerződött vezetőedzőként, kilenc hónappal később mégis visszatért a Feyenoordhoz.
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