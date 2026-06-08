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Az indiai mitológia és a hindu vallási hagyomány a világ egyik leggazdagabb és legösszetettebb kulturális öröksége. Bár rendkívül összetett világról van szó, számos elemét ma már azok is ismerik, akik soha nem mélyedtek el benne igazán. Siva és Ganésa neve sokaknak ismerős lehet, ahogy a karma vagy a mantra kifejezések is gyakran felbukkannak a hétköznapi beszédben. De vajon tudod, mit jelentenek ezek ebben az ősi, vallási kultúrában? Töltsd ki a kvízt, és derítsd ki, mennyit tudsz az indiai mitológiáról!

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Mit tudsz az indiai mitológiáról? Teszteld, mennyire ismered a hindu vallás alapjait! 1/10 kérdés Melyik a hindu hagyományban különösen fontos szent mantra ? Halleluja Shalom Óm Amen Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik az a rendkívül szent állat a hinduizmusban, amit az élet és a bőség szimbólumaként tisztelnek? Ló Nyúl Macska Tehén Következő kérdés 3/10 kérdés Hogyan nevezik a hinduizmusban azt a folyamatot, amikor a lélek a halál után egy új testben (akár emberben, akár állatban) születik újjá? Feltámadás Reinkarnáció Mumifikáció Duplikáció Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik indiai istent ábrázolják elefántfejjel? Visnu Indra Siva Ganésa Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik fogalom kapcsolódik a tettek következményeihez az indiai vallási gondolkodásban? Ásana Karma Mantra Mandala Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik szövegcsoport tartozik a hinduizmus legfontosabb szent iratai közé? Biblia Tóra Védák Korán Következő kérdés 7/10 kérdés Kicsoda Visnu a hindu hagyományban? A háború istennőjeként tisztelt alak A Napot megszemélyesítő védikus istenség A halottak birodalmának bírája A világ fenntartójaként tisztelt isten Következő kérdés 8/10 kérdés Hogyan nevezik az indiai mitológiában azokat a hősöket vagy isteneket, akik emberi alakban szállnak le a földre, hogy segítsenek az emberiségen? Jógi Avatár Baba Próféta Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik fogalom kapcsolódik a helyes életúthoz, kötelességhez és világrendhez? Karma Mantra Dharma Lótusz Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik az indiaiak szent folyója, amelyről úgy tartják,a vize megtisztít minden bűntől? Gangesz Amazonas Nílus Tigris Eredmények

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