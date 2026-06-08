Petíció indult a Vas megyei Zsennye alkotóház megmentéséért. A szervezők attól tartanak, hogy az ország egyik legfontosabb alkotótelepe végleg eltűnhet a magyar kulturális életből.
Kvíz: Mit tudsz az indiai mitológiáról? Teszteld, mennyire ismered a hindu vallás alapjait!
Az indiai mitológia és a hindu vallási hagyomány a világ egyik leggazdagabb és legösszetettebb kulturális öröksége. Bár rendkívül összetett világról van szó, számos elemét ma már azok is ismerik, akik soha nem mélyedtek el benne igazán. Siva és Ganésa neve sokaknak ismerős lehet, ahogy a karma vagy a mantra kifejezések is gyakran felbukkannak a hétköznapi beszédben. De vajon tudod, mit jelentenek ezek ebben az ősi, vallási kultúrában? Töltsd ki a kvízt, és derítsd ki, mennyit tudsz az indiai mitológiáról!
Kvíz: Mit tudsz az indiai mitológiáról? Teszteld, mennyire ismered a hindu vallás alapjait!
Kvíz: Mit tudsz a Föld hatalmas óceánjairól és a világtengerről? Sokkal nehezebb 10 pontot szerezni, mint hinnéd!
Földrajz órán mindenki tanulta, hogy hol kell keresni a térképen a Csendes-, az Atlanti- és az Indiai-ócenánt.
Főúri kertek, Duna-parti zöldterületek és régi városi történetek: teszteld, mennyire ismered a Budapesti parkok világát!
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