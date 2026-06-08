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This is a statue of Lord Brahma atop a hill at a Buddhist temple in Chiang Mai, Thailand. Hindu
Kvíz

Kvíz: Mit tudsz az indiai mitológiáról? Teszteld, mennyire ismered a hindu vallás alapjait!

Pénzcentrum
2026. június 8. 18:05

Az indiai mitológia és a hindu vallási hagyomány a világ egyik leggazdagabb és legösszetettebb kulturális öröksége. Bár rendkívül összetett világról van szó, számos elemét ma már azok is ismerik, akik soha nem mélyedtek el benne igazán. Siva és Ganésa neve sokaknak ismerős lehet, ahogy a karma vagy a mantra kifejezések is gyakran felbukkannak a hétköznapi beszédben. De vajon tudod, mit jelentenek ezek ebben az ősi, vallási kultúrában? Töltsd ki a kvízt, és derítsd ki, mennyit tudsz az indiai mitológiáról!

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Kvíz: Mit tudsz az indiai mitológiáról? Teszteld, mennyire ismered a hindu vallás alapjait!

1/10 kérdés
Melyik a hindu hagyományban különösen fontos szent mantra ?
Halleluja
Shalom
Óm
Amen
2/10 kérdés
Melyik az a rendkívül szent állat a hinduizmusban, amit az élet és a bőség szimbólumaként tisztelnek?
Nyúl
Macska
Tehén
3/10 kérdés
Hogyan nevezik a hinduizmusban azt a folyamatot, amikor a lélek a halál után egy új testben (akár emberben, akár állatban) születik újjá?
Feltámadás
Reinkarnáció
Mumifikáció
Duplikáció
4/10 kérdés
Melyik indiai istent ábrázolják elefántfejjel?
Visnu
Indra
Siva
Ganésa
5/10 kérdés
Melyik fogalom kapcsolódik a tettek következményeihez az indiai vallási gondolkodásban?
Ásana
Karma
Mantra
Mandala
6/10 kérdés
Melyik szövegcsoport tartozik a hinduizmus legfontosabb szent iratai közé?
Biblia
Tóra
Védák
Korán
7/10 kérdés
Kicsoda Visnu a hindu hagyományban?
A háború istennőjeként tisztelt alak
A Napot megszemélyesítő védikus istenség
A halottak birodalmának bírája
A világ fenntartójaként tisztelt isten
8/10 kérdés
Hogyan nevezik az indiai mitológiában azokat a hősöket vagy isteneket, akik emberi alakban szállnak le a földre, hogy segítsenek az emberiségen?
Jógi
Avatár
Baba
Próféta
9/10 kérdés
Melyik fogalom kapcsolódik a helyes életúthoz, kötelességhez és világrendhez?
Karma
Mantra
Dharma
Lótusz
10/10 kérdés
Melyik az indiaiak szent folyója, amelyről úgy tartják,a vize megtisztít minden bűntől?
Gangesz
Amazonas
Nílus
Tigris
Címlapkép: Getty Images
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