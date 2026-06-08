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Alaposan felidegesítette a szurkolókat Donald Trump: ő ott lesz az NBA-döntőn, a szurkolók buliját ezért törölni kellett
Felháborodást váltott ki a New York Knicks szurkolói körében, hogy Donald Trump elnök látogatása miatt elmarad a Madison Square Garden előtti hagyományos, szabadtéri szurkolói összejövetel az NBA-döntő harmadik mérkőzésén, pedig a rajongók már közel három évtizede vártak erre az estére.
A New York Knicks 2–0-s előnnyel várja a San Antonio Spurs csapatát hétfő este a legendás arénában, ahol legutóbb 1999-ben rendeztek NBA-döntőt. Bár az esemény eredetileg karneváli hangulatot ígért Manhattan szívében, a szurkolóknak most lezárt utcákkal, szigorított ellenőrzéssel és azzal a felhívással kell szembesülniük, hogy legalább két órával a mérkőzés kezdete előtt érkezzenek meg a helyszínre.
Az elnöki látogatást James Dolan, a csapat tulajdonosa kezdeményezte. Trump jelenléte miatt az amerikai Titkosszolgálat automatikusan kiemelt védelmet biztosít, így az aréna és a hatóság közös közleménye szerint táskákat tilos bevinni az épületbe, a beléptetésnél pedig repülőtéri szintű biztonsági ellenőrzésre kell számítani. Ennek következtében törölték a szabadtéri közvetítést is, amely eddig azon drukkereknek nyújtott szórakozást, akik nem tudták megfizetni a 9000 dollártól kezdődő jegyárakat.
A népszerű Knicks Memes szurkolói oldal szerint politikai hovatartozástól függetlenül felháborító, hogy ellehetetlenítik a hangulatot a csarnok előtt, különösen azon az estén, amikor a Knicks 27 év után először játszik döntős hazai meccset. Egy másik ismert szurkolói fiók, a 'The Garden Is Rocking' úgy véli, hogy a szigorú intézkedések a hazai pályaelőnyt is aláássák, hiszen a korai érkezés teljesen kiöli majd az energiát a szurkolókból. Az oldal a várható állapotokat a LaGuardia repülőtér sztrájk alatti káoszához hasonlította.
Az 1973 óta bajnoki cím nélkül álló Knicks döntőjén egyébként Zohran Mamdani demokrata szocialista politikus és Hasan Piker, a népszerű streamer is a nézők között lesz. A Fehér Ház egyelőre nem reagált a szurkolói felháborodásra.
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