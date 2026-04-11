A mai szombat bővelkedik izgalmas összecsapásokban szerte Európában: a katalán derbi mellett német és olasz rangadó is színesíti a programot.
Egyre közelebb a világ színpada a 19 éves magyar sznúkeresnek: megállíthatatlan Révész Bulcsú
Révész Bulcsú pályafutása során először nyert meg két mérkőzést a sheffieldi sznúker-világbajnokság selejtezőjében. A 19 éves magyar játékos az angol Louis Heathcote legyőzésével bejutott a kvalifikáció harmadik fordulójába, így már csak két sikerre van a főtáblás szerepléstől.
A sportág első magyar profi játékosa a keddi, Craig Steadman elleni 10-6-os győzelme után pénteken a világranglistán 75. helyezett Heathcote ellen lépett asztalhoz. Révész 6-3-as előnyből kezdte az esti szakaszt, és sokáig magabiztosan irányított, aminek köszönhetően 9-5-nél már a továbbjutás küszöbére ért.
Ekkor az angol rivális rákapcsolt, és három nagyobb – köztük egy 121 pontos – brékkel 9-8-ra felzárkózott. A magyar versenyző azonban nem roppant meg, és a 18. játszmában lezárta a találkozót. A mérkőzés során összesen négyszer lökött ötvenpontosnál nagyobb bréket.
A 32 fős főtáblára kerüléshez négy selejtezős mérkőzést kell megnyerni. Révész korábban még sosem jutott túl a kvalifikáció második körén. A folytatásban az eddigieknél jóval nehezebb feladat vár a világranglista 88. helyén álló magyar tehetségre: a harmadik fordulóban a rangsor 22. helyezettje, a kínai Csang Anta lesz az ellenfele. A kínai játékos eddig ötször szerepelt a világbajnokság főtábláján, ebben a szezonban pedig döntőt játszott a World Grand Prix-n.
