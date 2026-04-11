2026. április 11. szombat Leó, Szaniszló
15 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Snooker asztal dákóval, piros, sárga, rózsaszín és kék golyókkal, valamint dákóval.
Sport

Egyre közelebb a világ színpada a 19 éves magyar sznúkeresnek: megállíthatatlan Révész Bulcsú

Pénzcentrum
2026. április 11. 10:30

Révész Bulcsú pályafutása során először nyert meg két mérkőzést a sheffieldi sznúker-világbajnokság selejtezőjében. A 19 éves magyar játékos az angol Louis Heathcote legyőzésével bejutott a kvalifikáció harmadik fordulójába, így már csak két sikerre van a főtáblás szerepléstől.

A sportág első magyar profi játékosa a keddi, Craig Steadman elleni 10-6-os győzelme után pénteken a világranglistán 75. helyezett Heathcote ellen lépett asztalhoz. Révész 6-3-as előnyből kezdte az esti szakaszt, és sokáig magabiztosan irányított, aminek köszönhetően 9-5-nél már a továbbjutás küszöbére ért.

Ekkor az angol rivális rákapcsolt, és három nagyobb – köztük egy 121 pontos – brékkel 9-8-ra felzárkózott. A magyar versenyző azonban nem roppant meg, és a 18. játszmában lezárta a találkozót. A mérkőzés során összesen négyszer lökött ötvenpontosnál nagyobb bréket.

A 32 fős főtáblára kerüléshez négy selejtezős mérkőzést kell megnyerni. Révész korábban még sosem jutott túl a kvalifikáció második körén. A folytatásban az eddigieknél jóval nehezebb feladat vár a világranglista 88. helyén álló magyar tehetségre: a harmadik fordulóban a rangsor 22. helyezettje, a kínai Csang Anta lesz az ellenfele. A kínai játékos eddig ötször szerepelt a világbajnokság főtábláján, ebben a szezonban pedig döntőt játszott a World Grand Prix-n.
Címlapkép: Getty Images
Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:30
10:02
09:30
09:03
08:30
NAPTÁR
Tovább
2026. április 11. szombat
Leó, Szaniszló
15. hét
Április 11.
A Parkinson-kór világnapja
Április 11.
Debrecen napja
Április 11.
A magyar költészet napja
PÉNZÜGYI KISOKOS
Visszkeresetes faktoring
Faktoring szolgáltatás, amelyben a faktor cég jogosult visszavásároltatni ügyfelével a faktorált követelést.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
