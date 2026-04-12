Még mindig nem játszhat a United betonvédője: lehet, hogy őszig nem is látjuk a pályán?

Matthijs de Ligt, a Manchester United védője már több mint négy hónapja nem lépett pályára a Manchester United színeiben, és egyelőre nem látni a fényt az alagút végén. A holland védő hátproblémája még mindig nem jött rendbe, visszatérésének időpontja pedig a szezon végéhez közeledve egyre bizonytalanabb - írta a BBC Sport.

De Ligt legutóbb november 30-án, a Crystal Palace elleni 2–1-es győzelem alkalmával játszott. Amikor decemberben először hiányzott, Ruben Amorim akkori vezetőedző még "apróságnak" nevezte a sérülést, és a következő meccsre visszavárta a játékost. Azóta azonban a helyzet érdemben nem javult.

A klub több forrása szerint a holland válogatott védő állapota olyan, mint bárki másé, aki hátproblémával küzd. Egyik nap elviselhető a fájdalom, másnap viszont már egyáltalán nem az. Ez nem egy izomszakadás, amelynél nyolc-tíz hetes gyógyulási idővel lehet kalkulálni, hiszen a helyzet napról napra változhat. Ha De Ligt jól érzi magát, a pályán tud dolgozni, ha viszont nem, akkor az edzőteremben marad.

Miközben a csapat az elmúlt héten a Dublin melletti Maynooth-ban edzőtáborozott, De Ligt a manchesteri Carrington edzőközpontban végezte a kezeléseket és a rehabilitációs munkát. Michael Carrick vezetőedző elmondta, hogy a szintén sérült Patrick Dorgu azért utazhatott az ír táborba, mert ő már előrébb tart a felépülésben.

A műtét lehetőségéről sem Carrick, sem maga a játékos nem kíván beszélni. Ennek oka érthető: a Bournemouth középpályása, Tyler Adams 2024 nyarán esett át hátműtéten, és közel négy hónapba telt, mire újra kezdőként pályára léphetett. Más esetekben ennél jóval hosszabb kihagyásokra is volt már példa.

A források szerint De Ligt hangulata továbbra is jó, és bízik a szezon végi visszatérésben. Ugyanakkor tisztában van vele, hogy a hátralévő mérkőzések száma egyre fogy, ráadásul a bevetése előtt megfelelő felkészülési időre is szüksége lesz. A United ráadásul karnyújtásnyira van a Bajnokok Ligája-kvalifikációtól, így Carrick aligha fog kockáztatni a játékosok egészségével. A holland védő számára egyelőre marad a kezelés, az edzőtermi munka és a türelmes várakozás.