2026. április 12. vasárnap Gyula
13 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
The east stand of Old Trafford football stadium, Old Trafford is the largest stadium home of Manchester united football club.
Sport

Még mindig nem játszhat a United betonvédője: lehet, hogy őszig nem is látjuk a pályán?

Pénzcentrum
2026. április 12. 16:53

Matthijs de Ligt, a Manchester United védője már több mint négy hónapja nem lépett pályára a Manchester United színeiben, és egyelőre nem látni a fényt az alagút végén. A holland védő hátproblémája még mindig nem jött rendbe, visszatérésének időpontja pedig a szezon végéhez közeledve egyre bizonytalanabb - írta a BBC Sport.

De Ligt legutóbb november 30-án, a Crystal Palace elleni 2–1-es győzelem alkalmával játszott. Amikor decemberben először hiányzott, Ruben Amorim akkori vezetőedző még "apróságnak" nevezte a sérülést, és a következő meccsre visszavárta a játékost. Azóta azonban a helyzet érdemben nem javult.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A klub több forrása szerint a holland válogatott védő állapota olyan, mint bárki másé, aki hátproblémával küzd. Egyik nap elviselhető a fájdalom, másnap viszont már egyáltalán nem az. Ez nem egy izomszakadás, amelynél nyolc-tíz hetes gyógyulási idővel lehet kalkulálni, hiszen a helyzet napról napra változhat. Ha De Ligt jól érzi magát, a pályán tud dolgozni, ha viszont nem, akkor az edzőteremben marad.

Matthijs De Ligt
Posztja: védő
Nemzetisége: holland
Életkora: 27 év
Szerződése lejár: 2029. június 29.
Piaci értéke: 40M €
Adatlap létrehozva: 2026.04.12.

Miközben a csapat az elmúlt héten a Dublin melletti Maynooth-ban edzőtáborozott, De Ligt a manchesteri Carrington edzőközpontban végezte a kezeléseket és a rehabilitációs munkát. Michael Carrick vezetőedző elmondta, hogy a szintén sérült Patrick Dorgu azért utazhatott az ír táborba, mert ő már előrébb tart a felépülésben.

A műtét lehetőségéről sem Carrick, sem maga a játékos nem kíván beszélni. Ennek oka érthető: a Bournemouth középpályása, Tyler Adams 2024 nyarán esett át hátműtéten, és közel négy hónapba telt, mire újra kezdőként pályára léphetett. Más esetekben ennél jóval hosszabb kihagyásokra is volt már példa.

A források szerint De Ligt hangulata továbbra is jó, és bízik a szezon végi visszatérésben. Ugyanakkor tisztában van vele, hogy a hátralévő mérkőzések száma egyre fogy, ráadásul a bevetése előtt megfelelő felkészülési időre is szüksége lesz. A United ráadásul karnyújtásnyira van a Bajnokok Ligája-kvalifikációtól, így Carrick aligha fog kockáztatni a játékosok egészségével. A holland védő számára egyelőre marad a kezelés, az edzőtermi munka és a türelmes várakozás.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #labdarúgás #sérülés #bajnokok ligája #manchester united #angol foci #ruben amorim #crystal palace #angol bajnokság

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:39
17:24
16:53
16:44
16:30
PÉNZÜGYI KISOKOS
Letétkezelés
értékpapírok őrzése és egyéb kezelése.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
