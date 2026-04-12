Mélyült a gödör a Spurs alatt: semmi se menti meg őket a kizúgástól?

A Sunderland Nordi Mukiele találatával 1–0-ra legyőzte a Tottenhamet a Premier League-ben. Az eredmény tovább súlyosbítja a londoni klub helyzetét. Hat fordulóval a szezon vége előtt a Spurs továbbra is a kiesőzónában vesztegel, míg az újonc Sunderland a tizedik helyre lépett előre - írta a The Guardian.

Roberto De Zerbi idén már a harmadik vezetőedző a Tottenham kispadján. Az olasz szakember a mérkőzés előtt visszaállította a kapuba Antonin Kinskyt. A hálóőr utoljára az Atlético Madrid elleni, 5–2-es Bajnokok Ligája-vereség során kapott szerepet, amikor egy katasztrofális tizenhárom perces időszakot töltött a pályán, és azóta nem védett tétmeccsen. A cseh kapus ezúttal magabiztosan teljesített, az első félidőben többek között Granit Xhaka veszélyes beívelését is hatástalanította.

Az első játékrész szoros csatát hozott. A Tottenham egy vélt büntetőt reklamált, miután Omar Alderete látszólag szabálytalanul szerelte Randal Kolo Muanit. A visszajátszás azonban egyértelműen igazolta, hogy a védő szabályosan találta el a labdát. Richarlison időnként felvillant a vendégek támadójátékában, de igazi helyzetet nem tudott kialakítani. A ráadásban Dominic Solanke hatalmas ziccert hagyott ki. De Zerbi erre válaszul a kapucniját a szeme fölé húzva takarta el az arcát.

Premier League 32. forduló Sunderland 1 0 Tottenham Hotspur Félidő: 0-0 2026. április 12. vasárnap 15:00 | Stadium of Light, Sunderland Hazai gólszerzők 61' Nordi Mukiele Vendég gólszerzők 52 Labdabirtoklási arány 48 96 Támadások 73 46 Veszélyes támadások 45 2 Kaput eltaláló lövések 7 8 Kaput elkerülő lövések 2 2 Szögletek 6 3 Sárga lapok 3 0 Piros lapok 0 0 Büntetők 0 3 Blokkolt lövések 2 Adatlap létrehozva: 2026.04.12.

A mérkőzés fordulópontját a 60. perc hozta el. Mukiele a jobb szélről befelé húzva, mintegy húsz méterről vette célba a kaput. A lövés Micky van de Venen hatalmasat pattanva jutott a hálóba. Bár vita alakult ki arról, hogy a találatot öngólként vagy Mukiele góljaként kellene-e elkönyvelni, a végeredményen ez mit sem változtatott.

A helyzetet tovább nehezítette De Zerbi számára egy csúnya baleset. Brian Brobbey lökése után Kinsky és Cristian Romero szerencsétlenül összeütközött. Mindkettejüket le kellett cserélni: a kapus fejsérülést szenvedett, a könnyező Romerót pedig lábfájdalmak miatt kellett levinni a pályáról. De Zerbi dühét csak fokozta, hogy a már sárga lapos Brobbey megúszta a kiállítást.

A hajrában a Tottenham egyáltalán nem tudott érdemi nyomást gyakorolni a hazaiak kapujára, hiába állt be a sérült Kinskyt váltva a rutintalan Brandon Austin. Régis Le Bris csapata magabiztosan őrizte meg az előnyét. A Spursnek a szezon véghajrájában egyre kellemetlenebb kérdésekkel kell szembenéznie. Az idény előtt az újonc Sunderlandet még lebecsülő klubvezetőknek most azon kell töprengeniük, hogyan juthatott idáig a londoni alakulat.