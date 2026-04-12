Így ment le az első focivébé kilencvenhat éve: alig valaki akart elmenni, csoda, hogy összejött
Alig két hónap van már csak hátra a 2026-os világbajnokságig, mely a történetében először 48 résztvevő válogatottal indul majd az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában. A világ csapatai, a legnagyobb sztárok is mind erre a tornára akarnak kijutni, volt azonban idő, amikor ez nem volt ennyire egyértelmű: a 96 évvel ezelőtti első megmérettetésen még csak 13 csapat indult, és ők is csak meghívás után. Új sorozatunk első részében most felidézzük, milyen nehézségek után indult el a legelső, Uruguayban megrendezett focivébé 1930-ban.
Ma már az egész világon természetesnek veszik a labdarúgásban, hogy négyévente megrendezik a világbajnokságot: persze, a részvételt nem adják olyan könnyen, több mint kétszáz ország, tehát szinte az egész világ minden válogatottja szeretne kilépni a focivilág nagyszínpadára a selejtezők után, és ez okozza azt is, hogy a nyáron megrendezett vébé a történelemben először 48 (!) résztvevő válogatottal indul el.
Azt azonban már kevesebben tudják, hogy ez nem volt mindig így: amikor a világbajnokságok története csaknem egy évszázada elindult, még úgy kellett lasszóval összefogdosni a csapatokat - más világ volt nem csak fociban, de gazdaságilag és az utazásban is, így utólag persze nem is csoda. Íme, az 1930-as, legelső világbajnokság története.
Botrány a helyszín miatt
Amikor a FIFA, a nemzetközi labdarúgást ma is irányító szervezet 1904-ben megalakult, már akkor kimondott szándék volt, hogy rendezzenek meg egy olyan nagy tornát, ahol a világ legjobbjait nézhetik a szurkolók. A világbajnokság kitűzése azonban egyre csak késett, ráadásul közbeszólt az első világháború is: végül nagy nehezen megszületett a döntés, hogy 1930-ban megtartják az első világbajnokságot.
A helyszín, Uruguay két szempontból is ideális választás volt, lévén akkoriban az uruguay-i válogatottnál nehezebb volt jobbat találni; megnyerték mind az 1924-es, mind az 1928-as olimpián a labdarúgótornát, másrészt az ország éppen 1930-ban ünnepelte függetlenségének százéves évfordulóját. Persze gyakorlati okai egyaránt voltak: korábban a FIFA puhatolózott többek között a németeknél, a svédeknél és még Magyarország is szóva került lehetséges rendezőként, ám ezek az országok mind kihátráltak a rendezés mögül.
Mindennek ellenére kitört a botrány, amikor a FIFA mégis Uruguay-t választotta az első vébé rendezőjének. Magyarország, Hollandia, Olaszország és Spanyolország is távolmaradással fejezte ki tiltakozását, az osztrák, német és csehszlovák szövetség pedig a hatalmas távolságra való hivatkozással mondta le a részvételt. Így esett, hogy a FIFA meghívókat küldött szét szerte a világba, hogy legalább pár válogatott megméresse magát. A résztvevő csapatok száma végül 13-nál állt meg, és a mai napig ez volt az egyetlen világbajnokság, melyre nem selejtezők útján lehetett részt venni.
Közbelép az elnök
A FIFA a sok lemondás után is azt szerette volna, ha 16 csapattal indul a világbajnokság, a brit szövetség azonban szintén visszautasította a meghívást. Afrikából egyetlen ország, Egyiptom vállalta volna a szereplést, csakhogy velük az időjárás babrált ki: a Földközi-tengeren dúló vihar miatt nem érték el azt a hajót, ami Uruguayba szállította volna a csapatot. Ázsiából Japán és Sziám (mai nevén Thaiföld) is rábólintottak ugyan a részvételre, később azonban visszaléptek. Az uruguay-i helyszín miatt a dél-amerikaiak persze lelkesebbek voltak, és heten vállalták is a részvételt, többek között Argentína, Brazília és Chile is.
Június közepén, alig két héttel a kitűzött rajt előtt nyolc válogatottnál állt a létszám, és a torna azzal fenyegetett, hogy el sem tud indulni.
Ekkor lépett közbe a FIFA legendás elnöke, a francia Jules Rimet, és erélyével rávett négy európai válogatottat (Franciaország, Jugoszlávia, Belgium és Románia) a részvételre. A románok még ekkor sem voltak túl lelkesek, ám a frissen koronázott király, II. Károly határozott kívánságára mégis hajóra szálltak. A négy európai csapattal tartott maga Rimet is, és ezen a hajón vitték az addigra elkészült világbajnoki trófeát is, amelyet később a FIFA elnökéről is neveztek el, még annak életében.
A torna végül elindult, és különösebb botrány nélkül végbe is ment. Azon már nemigen csodálkozott senki, hogy az első világbajnokságot a házigazda Uruguay nyerte, egy kimondottan jó döntőben legyőzve a már akkor is riválisnak számító Argentínát. Szerencsére az utókornak megmaradt egy rövid felvétel is minderről, amit az alábbi videóban láthatsz.
