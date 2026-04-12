2026. április 14. kedd Tibor
18 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Vintage focilabda lövés fekete háttéren.
Sport

Így ment le az első focivébé kilencvenhat éve: alig valaki akart elmenni, csoda, hogy összejött

Reichenberger Dániel
2026. április 12. 12:30

Alig két hónap van már csak hátra a 2026-os világbajnokságig, mely a történetében először 48 résztvevő válogatottal indul majd az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában. A világ csapatai, a legnagyobb sztárok is mind erre a tornára akarnak kijutni, volt azonban idő, amikor ez nem volt ennyire egyértelmű: a 96 évvel ezelőtti első megmérettetésen még csak 13 csapat indult, és ők is csak meghívás után. Új sorozatunk első részében most felidézzük, milyen nehézségek után indult el a legelső, Uruguayban megrendezett focivébé 1930-ban.

Ma már az egész világon természetesnek veszik a labdarúgásban, hogy négyévente megrendezik a világbajnokságot: persze, a részvételt nem adják olyan könnyen, több mint kétszáz ország, tehát szinte az egész világ minden válogatottja szeretne kilépni a focivilág nagyszínpadára a selejtezők után, és ez okozza azt is, hogy a nyáron megrendezett vébé a történelemben először 48 (!) résztvevő válogatottal indul el.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Azt azonban már kevesebben tudják, hogy ez nem volt mindig így: amikor a világbajnokságok története csaknem egy évszázada elindult, még úgy kellett lasszóval összefogdosni a csapatokat - más világ volt nem csak fociban, de gazdaságilag és az utazásban is, így utólag persze nem is csoda. Íme, az 1930-as, legelső világbajnokság története.

Nemzetközi  |  2026
FIFA Világbajnokság
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Mexikó
0
2.
Czechia
0
3.
Dél-Afrika
0
4.
Dél-Korea
0
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
Teljes lista
Adatlap létrehozva: 2026.04.07.

Botrány a helyszín miatt

Amikor a FIFA, a nemzetközi labdarúgást ma is irányító szervezet 1904-ben megalakult, már akkor kimondott szándék volt, hogy rendezzenek meg egy olyan nagy tornát, ahol a világ legjobbjait nézhetik a szurkolók. A világbajnokság kitűzése azonban egyre csak késett, ráadásul közbeszólt az első világháború is: végül nagy nehezen megszületett a döntés, hogy 1930-ban megtartják az első világbajnokságot. 

A helyszín, Uruguay két szempontból is ideális választás volt, lévén akkoriban az uruguay-i válogatottnál nehezebb volt jobbat találni; megnyerték mind az 1924-es, mind az 1928-as olimpián a labdarúgótornát, másrészt az ország éppen 1930-ban ünnepelte függetlenségének százéves évfordulóját. Persze gyakorlati okai egyaránt voltak: korábban a FIFA puhatolózott többek között a németeknél, a svédeknél és még Magyarország is szóva került lehetséges rendezőként, ám ezek az országok mind kihátráltak a rendezés mögül. 

Mindennek ellenére kitört a botrány, amikor a FIFA mégis Uruguay-t választotta az első vébé rendezőjének. Magyarország, Hollandia, Olaszország és Spanyolország is távolmaradással fejezte ki tiltakozását, az osztrák, német és csehszlovák szövetség pedig a hatalmas távolságra való hivatkozással mondta le a részvételt. Így esett, hogy a FIFA meghívókat küldött szét szerte a világba, hogy legalább pár válogatott megméresse magát. A résztvevő csapatok száma végül 13-nál állt meg, és a mai napig ez volt az egyetlen világbajnokság, melyre nem selejtezők útján lehetett részt venni.

Kövesd a Pénzcentrum sportoldalát, a Sportonline-t friss és élő eredményekért, a focivébé híreiért ITT!

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Közbelép az elnök

A FIFA a sok lemondás után is azt szerette volna, ha 16 csapattal indul a világbajnokság, a brit szövetség azonban szintén visszautasította a meghívást. Afrikából egyetlen ország, Egyiptom vállalta volna a szereplést, csakhogy velük az időjárás babrált ki: a Földközi-tengeren dúló vihar miatt nem érték el azt a hajót, ami Uruguayba szállította volna a csapatot. Ázsiából Japán és Sziám (mai nevén Thaiföld) is rábólintottak ugyan a részvételre, később azonban visszaléptek. Az uruguay-i helyszín miatt a dél-amerikaiak persze lelkesebbek voltak, és heten vállalták is a részvételt, többek között Argentína, Brazília és Chile is.

Június közepén, alig két héttel a kitűzött rajt előtt nyolc válogatottnál állt a létszám, és a torna azzal fenyegetett, hogy el sem tud indulni.

Ekkor lépett közbe a FIFA legendás elnöke, a francia Jules Rimet, és erélyével rávett négy európai válogatottat (Franciaország, Jugoszlávia, Belgium és Románia) a részvételre. A románok még ekkor sem voltak túl lelkesek, ám a frissen koronázott király, II. Károly határozott kívánságára mégis hajóra szálltak. A négy európai csapattal tartott maga Rimet is, és ezen a hajón vitték az addigra elkészült világbajnoki trófeát is, amelyet később a FIFA elnökéről is neveztek el, még annak életében.

A torna végül elindult, és különösebb botrány nélkül végbe is ment. Azon már nemigen csodálkozott senki, hogy az első világbajnokságot a házigazda Uruguay nyerte, egy kimondottan jó döntőben legyőzve a már akkor is riválisnak számító Argentínát. Szerencsére az utókornak megmaradt egy rövid felvétel is minderről, amit az alábbi videóban láthatsz.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #összefoglaló #labdarúgás #történelem #világbajnokság #vb #futball #nemzetközi foci #válogatott #retro sport

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:05
12:50
12:33
12:02
11:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 14.
Drámai fordulat a hazai boltokban: észrevétlenül szoktunk rá az olcsó alternatívákra, de kegyetlen árat fizethetünk érte
2026. április 13.
Kemény pofont kaptak a magyarok megtakarításai: alig maradt biztonságos befektetés, mi lesz itt a választás után?
2026. április 14.
Vészesen leapadtak az üzemanyagtartalékok, kell tartani hiánytól? Megszólalt az Ásványolaj Szövetség
2026. április 14.
Brutális tempóban hódítják meg a kínai autók Magyarországot: óriási meglepetés érik 2026-ban
2026. április 13.
Aranyat ér ez a tudás a modern gazdaságban: nem is gondolnád, milyen előkelő helyre került hazánk a globális toplistán
NAPTÁR
Tovább
2026. április 14. kedd
Tibor
16. hét
Április 14.
A könyvtárosok világnapja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Térden csúszva kér bocsánatot a drukkerektől a Liverpool kapitánya: nincs mentség a megalázó kiesésre
2
2 hete
Hatalmas botrány az Egyesült Államokban: felborult az autójával, majd azonnal letartóztatták a világhírű sportolót
3
2 hete
Horgászvizsga 2026: így zajlik a jelentkezés, ennyi az állami horgászvizsga ára, itt van minden online teendő
4
1 hete
Ez nagyon rossz hír: válságos állapotban fekszik a kórházban a válogatott kapitánya, csak a csoda segíthet
5
2 hete
Óriási pilates lázban ég Magyarország: gombamód nyílnak a stúdiók, vagyonokat költenek rá az emberek - mi kerül ezen ennyibe?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adó mértéke
az adóalap egységére jutó, adókulcs alapján (általában az adóalap %-ában), vagy tételesen kiszámított adó.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 14. 13:05
Vészesen leapadtak az üzemanyagtartalékok, kell tartani hiánytól? Megszólalt az Ásványolaj Szövetség
Pénzcentrum  |  2026. április 14. 10:02
Brutális tempóban hódítják meg a kínai autók Magyarországot: óriási meglepetés érik 2026-ban
Agrárszektor  |  2026. április 14. 12:32
Roham indult az ukrán piacokon: rengetegen veszik most ezt a zöldséget