London, Egyesült Királyság - 2013. július 31: Emirates Stadion. Az Ashburton Grove, amelyet szponzori okokból Emirates Stadionként vagy egyszerűen csak The Emirates néven ismernek, az Arsenal otthona.
Nagy nyári pénzszórásra készül az Arsenal: Arteta milliós fizetése csak a jéghegy csúcsa?

2026. április 10. 17:24

Az Arsenal a bajnoki címért és a Bajnokok Ligája elődöntőjéért küzd, de a háttérben már javában zajlik a nyári tervezés. A klub legfontosabb feladata Mikel Arteta szerződésének meghosszabbítása, emellett pedig több kulcsjátékos eladásával finanszíroznák az új igazolásokat - jelentette a BBC Sport.

Az Arsenal vezetőedzőjének, Mikel Artetának a jelenlegi szerződése 2027 nyarán jár le. Az előzetes egyeztetések azonban már megkezdődtek, és a felek pozitívan állnak a tárgyalásokhoz. A klub és a tulajdonosi kör egyaránt szeretné megtartani a spanyol vezetőedzőt. Ő az angol futballban hagyományosnak számító menedzseri szerepkörben, szokatlanul nagy önállósággal irányítja a csapatot.

Arteta évi 10 millió fontos alapfizetést kap, amelyet a Bajnokok Ligája-szereplés további 5 millióval egészít ki. Európában jelenleg csak Pep Guardiola és Diego Simeone keres nála többet. Az új szerződésnél a javadalmazás mértéke mellett az is kulcskérdés lesz, hogy a klub garantálja-e a versenyképes átigazolási költségvetést.

A nyári átigazolási időszakban az Arsenal sokoldalú szélső védőt, középpályást és balszélsőt keres. A tavalyi 250 millió fontos költekezés után azonban a pénzügyi egyensúly megőrzése érdekében eladásokra is szükség lesz. Erre különösen a Premier League új pénzügyi és fenntarthatósági szabályai (PSR) miatt kell figyelniük.

Anglia
Arsenal
Piaci érték: 1 230M
Edző: Mikel Arteta
Jelenlegi helyezés: #1
English Premier League helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
1.
Arsenal
31
21
7
3
61
22
39
70
2.
Manchester City
30
18
7
5
60
28
32
61
3.
Manchester United
31
15
10
6
56
43
13
55
Adatlap létrehozva: 2026.04.10.

A legmeglepőbb fejlemény, hogy a klub hajlandó meghallgatni az ajánlatokat két saját nevelésű, angol válogatott tehetségére, Myles Lewis-Skellyre és Ethan Nwanerire. Mivel mindketten az akadémiáról kerültek fel, eladásuk a könyvelésben "tiszta profitként" jelenik meg. Az Arsenal összesen legalább 100 millió fontot vár értük.

Nwaneri iránt a Borussia Dortmund és több Premier League-klub is érdeklődik, Lewis-Skelly pedig a liga felsőházában szereplő csapatok radarján van. Eközben Gabriel Jesus, Ben White és Gabriel Martinelli szintén eladósorba került. Martin Ødegaard szerződése ugyan két év múlva lejár, ami felvethetne bizonyos kérdéseket, de Arteta hosszú távon is számít a norvég csapatkapitányra.

Az érkezők kívánságlistájának élén a Newcastle United három játékosa áll: Tino Livramento jobbhátvéd, Sandro Tonali középpályás és Anthony Gordon szélső. Livramento esetében ugyanakkor aggályokat vet fel a sérülésekkel tarkított idénye. Az Atlético Madrid csatárával, Julián Álvarezzel kapcsolatos érdeklődés szintén valós, az ő megszerzéséért azonban csak akkor tenne lépéseket a klub, ha Viktor Gyökeres vagy Kai Havertz távozna.
