Arne Slot a sorozatos vereségek ellenére is úgy érzi, hogy a klub vezetése, valamint a drukkerek teljes mértékben támogatják őt.
Katalán derbi, kapaszkodó Liverpool és Dortmund-Leverkusen: íme a mai fociprogram
A mai szombat bővelkedik izgalmas összecsapásokban szerte Európában: a katalán derbi mellett német és olasz rangadó is színesíti a programot, miközben a Premier League-ben Szoboszlai Dominik Liverpoolja is pályára lép. A hazai porondon az Újpest, a Paks és az MTK is pályára lép.
A tavaszi hajrá egyik legizgalmasabb hétvégéje köszönt ránk, amikor a kontinens szinte minden jelentős bajnokságában fontos pontokért küzdenek a csapatok. A szombati program már kora délután beindul, és egészen késő estig tartogat látnivalót a futballrajongóknak.
A nap egyik csemegéje kétségkívül a Barcelona–Espanyol párharc lesz, de a Borussia Dortmund–Bayer Leverkusen és az Atalanta–Juventus összecsapás is a kötelező kategóriába tartozik. Magyar szempontból természetesen a Liverpool mérkőzése kiemelt figyelmet érdemel.
Premier League: összeszedi magát végre a Liverpool?
A Premier League mai játéknapján a Liverpool a Fulhamet fogadja az Anfielden. A hazaiak az utóbbi időszakban vegyes teljesítményt nyújtottak, győzelmek és vereségek váltották egymást, míg a Fulham hasonlóan hullámzó formát mutat. Az őszi összecsapás döntetlennel zárult, így mindkét fél revansra éhes. A mérkőzés 18:30-kor kezdődik.
Az Arsenal kiváló formában várja a Bournemouth elleni bajnokit. Az Ágyúsok sorozatban négy győzelmet arattak, és mindössze egy döntetlent játszottak az elmúlt öt fordulóban. Ezzel szemben a vendégek öt egymást követő döntetlent hoztak össze, ami meglehetősen szokatlan szériának számít. A találkozó az Emirates Stadionban 13:30-kor rajtol.
A szombati angol játéknap további mérkőzései:
- Brentford – Everton (16:00)
- Burnley – Brighton (16:00)
La Liga: meglesz a hatodik Barca-győzelem zsinórban?
A spanyol játéknap egyik legnagyobb várakozással övezett összecsapása a katalán derbi: az FC Barcelona a városi rivális Espanyolt fogadja. A Barca lenyűgöző formában futballozik, öt győzelemmel a háta mögött lép pályára, míg az Espanyol számára az utóbbi hetekben inkább a döntetlenek és vereségek domináltak. Az őszi derbit a Barcelona magabiztosan nyerte, a mostani visszavágó 18:30-kor kezdődik.
A késő esti programban a Sevilla az Atletico Madridot fogadja. A hazaiak nehéz időszakon vannak túl, vereségek és döntetlenek jellemezték az útjukat, míg a madridi együttes remek szériában van, győzelmekkel és döntetlenekkel. A 21:00-kor kezdődő meccs komoly erőpróba lesz a sevillaiaknak.
A korábbi kezdésű találkozók:
- Real Sociedad – Deportivo Alavés (14:00)
- Elche – Valencia CF (16:15)
Serie A: Európáért csatázik a Juve és az Atalanta
Az olasz meccsek közül kiemelkedik az Atalanta–Juventus párharc, amely 20:45-kor veszi kezdetét. A bergamóiak legutóbb győzelemmel és döntetlenekkel hangoltak, míg a Juventus is hasonlóan vegyes eredményeket produkált. A legutóbbi egymás elleni meccsen az Atalanta 3–0-ra győzedelmeskedett, így a Juve biztosan revansra éhesen érkezik.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Az AC Milan a San Siróban legutóbb ősszel az Udinese vendégeként lépett pályára, most viszont hazai környezetben várja ellenfelét. A rossoneri formája ingadozó, győzelmek és vereségek váltják egymást, míg az Udinese is hasonlóan kiszámíthatatlan.
További meccsek ma az olasz bajnokságban:
- Cagliari – Cremonese (15:00)
- Torino – Hellas Verona (15:00)
Bundesliga: "kisklasszikus" délután
A német élvonalban igazi csemege a Borussia Dortmund és a Bayer Leverkusen rangadója. A BVB kiváló formában van, az utóbbi öt meccsük mérlege négy győzelem és egy vereség, míg a Leverkusen ingadozó teljesítményt nyújt, győzelmekkel és döntetlenekkel. A legutóbbi bajnokin a Bayer minimális különbséggel nyert, most a dortmundi pályán keresik az újabb sikert. A találkozó 15:30-kor kezdődik.
A Bayern München eközben a St. Paulihoz látogat. A bajorok remek formában vannak, győzelmi sorozatban érkeznek, míg a hamburgi városrész csapata a közelmúltban vegyes eredményeket produkált. Az őszi meccset a Bayern nyerte, és a 18:30-as visszavágón sem várható nagy meglepetés.
A 15:30-as kezdésű további párharcok:
- RB Leipzig – Mönchengladbach (15:30)
- VfL Wolfsburg – Eintracht Frankfurt (15:30)
- FC Heidenheim – Union Berlin (15:30)
Fizz Liga: utolsó esély a Barcikának, javítana a Szpari
A Fizz Ligában a Kazincbarcika az Újpestet fogadja. A hazaiak nehéz heteken vannak túl, vereségek és győzelmek váltották egymást, míg a lila-fehérek is hasonlóan hullámzó formában vannak, döntetlenekkel, vereségekkel és győzelmekkel. Az egyik őszi összecsapást az Újpest nyerte hazai pályán, igaz ugyanakkor, hogy a Barcika idén már megtréfálta a lilákat egy 2-0-s győzelemmel.
A szombat esti slágermeccsen a Nyíregyháza a Paksot fogadja. A hazaiak váltakozó eredményeket értek el, míg a Paks is hasonlóan teljesített az elmúlt fordulókban. A legutóbbi egymás elleni meccsen a Paks győzött, most a Nyíregyháza pályáján próbálják megismételni ezt. A mérkőzés 20:00-kor kezdődik. A délutáni programban még az MTK – Zalaegerszeg csatát nézhetjük 17:45-től.
-
Milliárdokkal támogatjuk a fontos társadalmi célokat (x)
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai
-
Évente akár 30 millió adagra is elegendő élelmiszert mentünk meg a rászorulóknak (x)
