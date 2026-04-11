Katalán derbi, kapaszkodó Liverpool és Dortmund-Leverkusen: íme a mai fociprogram

Pénzcentrum
2026. április 11. 07:30

A mai szombat bővelkedik izgalmas összecsapásokban szerte Európában: a katalán derbi mellett német és olasz rangadó is színesíti a programot, miközben a Premier League-ben Szoboszlai Dominik Liverpoolja is pályára lép. A hazai porondon az Újpest, a Paks és az MTK is pályára lép.

A tavaszi hajrá egyik legizgalmasabb hétvégéje köszönt ránk, amikor a kontinens szinte minden jelentős bajnokságában fontos pontokért küzdenek a csapatok. A szombati program már kora délután beindul, és egészen késő estig tartogat látnivalót a futballrajongóknak.

A nap egyik csemegéje kétségkívül a Barcelona–Espanyol párharc lesz, de a Borussia Dortmund–Bayer Leverkusen és az Atalanta–Juventus összecsapás is a kötelező kategóriába tartozik. Magyar szempontból természetesen a Liverpool mérkőzése kiemelt figyelmet érdemel.

Premier League: összeszedi magát végre a Liverpool?

A Premier League mai játéknapján a Liverpool a Fulhamet fogadja az Anfielden. A hazaiak az utóbbi időszakban vegyes teljesítményt nyújtottak, győzelmek és vereségek váltották egymást, míg a Fulham hasonlóan hullámzó formát mutat. Az őszi összecsapás döntetlennel zárult, így mindkét fél revansra éhes. A mérkőzés 18:30-kor kezdődik.

Az Arsenal kiváló formában várja a Bournemouth elleni bajnokit. Az Ágyúsok sorozatban négy győzelmet arattak, és mindössze egy döntetlent játszottak az elmúlt öt fordulóban. Ezzel szemben a vendégek öt egymást követő döntetlent hoztak össze, ami meglehetősen szokatlan szériának számít. A találkozó az Emirates Stadionban 13:30-kor rajtol.

A szombati angol játéknap további mérkőzései:

  • Brentford – Everton (16:00)
  • Burnley – Brighton (16:00)
Anglia  |  2025-2026
Premier League
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Arsenal
70
2.
Manchester City
61
3.
Manchester United
55
4.
Aston Villa
54
5.
Liverpool
49
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
1.
Erling Haaland
(Manchester City)
22
2.
Igor Thiago
(Brentford)
19
3.
Antoine Semenyo
(Manchester City)
15
4.
João Pedro
(Chelsea)
14
5.
Danny Welbeck
(Brighton)
12
Teljes lista
Adatlap létrehozva: 2026.04.10.

La Liga: meglesz a hatodik Barca-győzelem zsinórban?

A spanyol játéknap egyik legnagyobb várakozással övezett összecsapása a katalán derbi: az FC Barcelona a városi rivális Espanyolt fogadja. A Barca lenyűgöző formában futballozik, öt győzelemmel a háta mögött lép pályára, míg az Espanyol számára az utóbbi hetekben inkább a döntetlenek és vereségek domináltak. Az őszi derbit a Barcelona magabiztosan nyerte, a mostani visszavágó 18:30-kor kezdődik.

A késő esti programban a Sevilla az Atletico Madridot fogadja. A hazaiak nehéz időszakon vannak túl, vereségek és döntetlenek jellemezték az útjukat, míg a madridi együttes remek szériában van, győzelmekkel és döntetlenekkel. A 21:00-kor kezdődő meccs komoly erőpróba lesz a sevillaiaknak.

A korábbi kezdésű találkozók:

Serie A: Európáért csatázik a Juve és az Atalanta

Az olasz meccsek közül kiemelkedik az Atalanta–Juventus párharc, amely 20:45-kor veszi kezdetét. A bergamóiak legutóbb győzelemmel és döntetlenekkel hangoltak, míg a Juventus is hasonlóan vegyes eredményeket produkált. A legutóbbi egymás elleni meccsen az Atalanta 3–0-ra győzedelmeskedett, így a Juve biztosan revansra éhesen érkezik.

Az AC Milan a San Siróban legutóbb ősszel az Udinese vendégeként lépett pályára, most viszont hazai környezetben várja ellenfelét. A rossoneri formája ingadozó, győzelmek és vereségek váltják egymást, míg az Udinese is hasonlóan kiszámíthatatlan.

További meccsek ma az olasz bajnokságban:

Bundesliga: "kisklasszikus" délután

A német élvonalban igazi csemege a Borussia Dortmund és a Bayer Leverkusen rangadója. A BVB kiváló formában van, az utóbbi öt meccsük mérlege négy győzelem és egy vereség, míg a Leverkusen ingadozó teljesítményt nyújt, győzelmekkel és döntetlenekkel. A legutóbbi bajnokin a Bayer minimális különbséggel nyert, most a dortmundi pályán keresik az újabb sikert. A találkozó 15:30-kor kezdődik.

A Bayern München eközben a St. Paulihoz látogat. A bajorok remek formában vannak, győzelmi sorozatban érkeznek, míg a hamburgi városrész csapata a közelmúltban vegyes eredményeket produkált. Az őszi meccset a Bayern nyerte, és a 18:30-as visszavágón sem várható nagy meglepetés.

A 15:30-as kezdésű további párharcok:

Fizz Liga: utolsó esély a Barcikának, javítana a Szpari 

A Fizz Ligában a Kazincbarcika az Újpestet fogadja. A hazaiak nehéz heteken vannak túl, vereségek és győzelmek váltották egymást, míg a lila-fehérek is hasonlóan hullámzó formában vannak, döntetlenekkel, vereségekkel és győzelmekkel. Az egyik őszi összecsapást az Újpest nyerte hazai pályán, igaz ugyanakkor, hogy a Barcika idén már megtréfálta a lilákat egy 2-0-s győzelemmel.

A szombat esti slágermeccsen a Nyíregyháza a Paksot fogadja. A hazaiak váltakozó eredményeket értek el, míg a Paks is hasonlóan teljesített az elmúlt fordulókban. A legutóbbi egymás elleni meccsen a Paks győzött, most a Nyíregyháza pályáján próbálják megismételni ezt. A mérkőzés 20:00-kor kezdődik. A délutáni programban még az MTK – Zalaegerszeg csatát nézhetjük 17:45-től.
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:03
08:30
08:03
07:45
07:30
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 11.
Horror a török plasztikai sebészeteken: rengeteg magyar jár oda olcsón műttetni, de ezzel senki se számol
2026. április 10.
Milliónyi magyar retteg ettől a vizsgálattól: pedig két tankolás árából elkerülhető lenne a tragédia
2026. április 10.
Kiderült az igazság az euró magyarországi bevezetéséről: meglepő, mit akarnak - minden egy irányba mutat
2026. április 10.
Láthatatlan áramfalók ürítik ki a pénztárcádat: ezzel a 10 egyszerű trükkel a villanyszámlád jelentős részét megspórolhatod
2026. április 10.
Sötét fellegek gyülekeznek Magyarország felett: súlyos árat fizethetünk a költségvetési lazításért, fájdalmas évek jöhetnek
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Tragikus hír érkezett: meghalt a legendás magyar kapus
2
6 napja
Térden csúszva kér bocsánatot a drukkerektől a Liverpool kapitánya: nincs mentség a megalázó kiesésre
3
2 hete
Hatalmas botrány az Egyesült Államokban: felborult az autójával, majd azonnal letartóztatták a világhírű sportolót
4
5 napja
Ez nagyon rossz hír: válságos állapotban fekszik a kórházban a válogatott kapitánya, csak a csoda segíthet
5
2 hete
Horgászvizsga 2026: így zajlik a jelentkezés, ennyi az állami horgászvizsga ára, itt van minden online teendő
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 11. 06:04
Horror a török plasztikai sebészeteken: rengeteg magyar jár oda olcsón műttetni, de ezzel senki se számol
Pénzcentrum  |  2026. április 10. 19:01
Kiderült az igazság az euró magyarországi bevezetéséről: meglepő, mit akarnak - minden egy irányba mutat
Agrárszektor  |  2026. április 11. 07:45
Friss! Agrárszektor időjárás előrejelzés: 2026.04.11. szombat