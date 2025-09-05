2025. szeptember 5. péntek Viktor, Lőrinc
Boxing gloves hanging
Sport

Újra ringbe lép Mike Tyson: nem akárki ellen bokszol a legendás világbajnok

Pénzcentrum
2025. szeptember 5. 16:53

Mike Tyson és Floyd Mayweather, a boksz két legendás alakja jövőre bemutató mérkőzésen csap össze. A CSI Sports/Fight Sports által szervezett esemény részletei egyelőre nem ismertek - írta a BBC.

Az 59 éves Tyson, korábbi vitathatatlan nehézsúlyú világbajnok és a 48 éves Mayweather, aki veretlenül, 50 győzelemmel vonult vissza és több súlycsoportban is bajnoki címeket szerzett, hivatalosan is bejelentették a mérkőzést, bár annak pontos dátuma, helyszíne és szabályrendszere még nem ismert.

"Ez a mérkőzés olyasmi, amiről sem a világ, sem én nem gondoltam volna, hogy valaha megtörténhet. A boksz azonban egy új, kiszámíthatatlan korszakba lépett, és ez a mérkőzés a lehető legkiszámíthatatlanabb" - nyilatkozta Tyson.

Tyson legutóbb 19 év szünet után, novemberben lépett ringbe. Pályafutása során, amely 50 győzelmet hozott 59 mérkőzésből, végig nehézsúlyban versenyzett, míg Mayweather karrierjének utolsó szakaszában váltósúlyban bokszolt.

Mayweather, aki öt súlycsoportban is szerzett bajnoki címet, 2017-es visszavonulása óta több bemutató mérkőzésen is részt vett, legutóbb tavaly augusztusban John Gotti III ellen lépett szorítóba. A bemutató mérkőzéseken általában nem hirdetnek hivatalos győztest, és az eredmények nem számítanak bele a bokszolók hivatalos mérlegébe.

"Tudod, hogy ha valamibe belekezdek, az nagy lesz és legendás" - mondta Mayweather. "Én vagyok a legjobb a boksz üzletében. Ez a bemutató mérkőzés megadja a rajongóknak, amit akarnak."

A két bokszoló a sportág legnagyobb nevei közé tartozik: Tyson a valaha volt legfiatalabb nehézsúlyú bajnok, Mayweather pedig veretlen, öt súlycsoportban is bajnoki címet szerző legenda.
Címlapkép: Getty Images
