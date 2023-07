Szia Uram! Fesztiváljegy, last minute út érdekel? Avagy: így nem leszünk kiberbűnözők áldozatai

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az utazási témájú spam levelek minden évben már tavasszal megjelennek a kibertérben, amelyek száma nyár elejére már 25%-kal megnövekszik, csúcspontja várhatóan júliusban fog eljönni. Ugyanez igaz a nyári fesztiválszezonra is, amikor is megszaporodnak a csaló ajánlatok, így nem csak élmény, de akár pénz nélkül is maradhatunk. Utazási csalásnak nevezzük, amikor a kiberbűnözők hamis szálláshely/járat/jármű foglalás ajánlatával igyekeznek pénzt kicsalni az áldozatoktól - közölte a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága. Ilyenkor az ajánlatban szereplő tételek vagy csak rosszabb kondíciókkal érhetők el, vagy egyáltalán nem is léteznek.

A csaló adathalász levelekben a támadók gyakran valamilyen azonnali cselekvésre próbálnak rávenni minket, mindezt sürgető hangnemben (pl. „Le ne maradj!”, „Az utolsó lehetőség!”, „Ma még a tiéd lehet!”, „Kattints, hogy a tiéd legyen az utolsó…”). A legtöbb esetben egy linkre való rákattintásra, vagy egy melléklet letöltésére próbálnak minket rávenni. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A kiberbűnözők kampányaik során gyakran használják fel az ismertebb márkák – jelen esetben a nagy szállodaláncok, légitársaságok, fesztiválok – hírnevét, és az ő nevükben próbálnak csalást elkövetni. Ezért kiemelten fontos, hogy a nyári időszak előtt és alatt (is) mindig óvatoson és éberen szemléljük az ilyen témájú leveleket, közösségi médiás hirdetéseket, üzeneteket. Ne feledjük: ami túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, az általában nem az. Így ha az eredeti ár töredékéért jutnánk hozzá pl. egy fesztivál belépőhöz, esetleg valaki azt állítja, hogy nyertünk egy nyereményjátékon (amin legjobb tudomásunk szerint el sem indultunk), akkor érdemes gyanakodni az üzenet valódiságát illetően. A népszerű csaló e-mail témái: Kedvezményes repülőjegy;

Repülési akciók és ajándékok;

Nyaralóbérlés vagy vásárlás;

All-inclusive ajánlatok;

Foglalással kapcsolatos értesítések; Tippek: Ne reagáljunk az ilyen fajta e-mailen, SMS-ben vagy közösségi média oldalakon érkező üzenetekre vagy telefonhívásokra!

Ne dőljünk be a sürgetésnek! Léteznek last minute utak, akciós koncertjegyek, de kizárólag jól ismert, ellenőrzött cégek ajánlatait fogadjuk el.

A fesztivál-és koncertjegyeket közvetlenül a szervezőnél vagy az általa kijelölt hivatalos jegyértékesítő partnereknél, a közismert jegyértékesítő honlapokon, jegyirodákban javasolt megvásárolni!

Amennyiben magánszemélytől vásárolunk, győződjünk meg az illető szavahihetőségéről, és soha ne fizessük ki előre a termék, szolgáltatás árát!

Mindenképpen ellenőrizzük, hogy tényleg létezik-e az a program, amire el szeretnénk jutni. Több esetben előfordult, hogy meg sem valósult, sőt, tervbe sem vett koncertre árultak jegyeket az értékesítők.

A megvásárolt koncertjegyek fotóját, különösen az azokon szereplő vonalkódot vagy QR-kódot ne osszuk meg a közösségi oldalakon, hiszen az visszaélésekre adhat lehetőséget, mivel az adatok birtokában más is bemehet helyettünk a koncertre.

Minden esetben vizsgáljuk meg a cég hivatalos weboldalát, ellenőrizzük, hogy az oldal rendelkezik-e érvényes SSL tanúsítvánnyal (zöld lakat böngésző sáv elején), valamint, hogy a domain név nincs-e elírva!

Online jegyvásárlás előtt hasznos tájékozódnunk a kifogásolt weboldalakat összegző www.jogsertowebaruhazak.kormany.hu honlapon, hogy jogkövető eladótól tudjunk vásárolni.

Amennyiben utazási csomagban gondolkodunk, kizárólag olyan utazásszervező céggel kössünk szerződést, ami szerepel Budapest Főváros Kormányhivatalának online elérhető hatósági nyilvántartásában. (Itt az engedélyüket vesztett irodákat is megtalálhatjuk.)

Címlapkép: Getty Images

