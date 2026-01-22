A téli síelési szezon csúcsa a karácsony utáni hetekre esik, amikor az utasbiztosítások jelentős része már kifejezetten a téli sportokhoz kapcsolódik
Vége a várakozásnak, a Merci is bemutatta idei autóját: ezzel törnének újra a csúcsra
A Mercedes bemutatta a 2026-os Forma–1-es szezonra készülő új versenyautóját, a W17-est, amellyel vissza akar térni a mezőny élére - írta a BBC.
A Mercedes új autójáról, a W17-esről csütörtökön tettek közzé képeket, majd a nap folyamán Silverstone-ban gördült először pályára. A brackley-i istálló 2014 és 2021 között nyolc egymást követő konstruktőri, valamint hét egyéni bajnoki címet szerzett, ám a 2022-ben bevezetett szabályrendszer időszakában elveszítette vezető pozícióját. A most életbe lépő, az autókat, a motorokat, a gumikat és a teljesen fenntartható üzemanyag használatát egyaránt érintő új szabályok ismét esélyt adhatnak a csapatnak a visszatérésre.
A versenyzőpáros - ahogy a tavalyi szezon során is - a brit George Russell és az olasz Kimi Antonelli lesz. Russell tavaly az összetettben negyedikként zárt, és a bajnoki címért harcoló McLaren- és Red Bull-pilótákon kívül egyedüliként tudott futamot nyerni. Az új autóról itt láthatsz képeket:
A rivális csapatok körében aggodalom alakult ki amiatt, hogy a Mercedes és a Red Bull kiskaput találhatott a szabályokban. A gyanú szerint olyan technikai megoldást dolgoztak ki, amelynek révén a motor kompressziós aránya magasabb hőmérsékleten meghaladhatja az előírt 16:1-es értéket, ami nagyobb teljesítményt eredményezne. Az FIA csütörtökön egyeztet a csapatokkal az ügyben.
A Mercedes a többi istállóval együtt a jövő héten Barcelonában folytatja a felkészülést, ahol zárt kapuk mögött rendezik az első, szezon előtti tesztet. Korábban írtunk arról, hogy egy fontos tag biztosan távozik majd, ráadásul szezon közben a csapattól.
Február 27-én érkezik a Netflixre a Formula 1: Drive to Survive nyolcadik évada, amely ismét exkluzív betekintést nyújt a száguldó cirkusz kulisszái mögé.
Carlos Alcaraz golfozik pihenőnapjain, de más kreatív teniszezők is vannak a mezőnyben, ha lazításról van szó.
Szenegál elnöke több mint 130 ezer dollárnak megfelelő pénzjutalmat és tengerparti telkeket ígért a válogatott minden tagjának, miután győztesen tértek haza a kontinenstornáról.
A megkérdezettek 88 százaléka arról számolt be, hogy az elmúlt öt évben legalább egyszer szexuális visszaélés érte.
Kerkez Milos, a Liverpool magyar válogatott balhátvédje elismerte, hogy még mindig nem elégedett saját teljesítményével.
Jude Bellingham a Monaco elleni BL-győzelem után a pályán kívüli életmódját érintő pletykákat "külső zajnak" nevezte, és egy ivást imitáló gólörömmel üzent kritikusainak.
Németországból kölcsönzött az Újpest: U-válogatott tehetség érkezett, komolyan gondolják a feljebb kerülést
Az Újpest FC kölcsönvette a német Eintracht Frankfurt középpályását, Fenyő Noah-t, a megállapodás vételi opciót is tartalmaz.
Az új rendszeren keresztül regisztráló, a 2026-os labdarúgó-világbajnokságra jegyet vásárló szurkolók elsőbbséget kaphatnak az amerikai vízuminterjú-időpontok lefoglalásánál.
A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának hetedik fordulójában szerdán három magyar válogatott futballistára is komoly összecsapás vár.
Az Audi a 2026-os szezontól veszi át a svájci székhelyű Sauber istállót, és ezzel a gyár történetében először száll be a Forma-1-be.
A Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) bejelentette, hogy vizsgálatot indít annak eldöntésére, szükséges-e Kramnikot felelősségre vonni az eset miatt.
Eltűnt Seve Ballesteros életnagyságú szobra a legendás spanyol golfozó szülővárosából, a kantábriai Pedrenából; a hatóságok lopás gyanújával nyomoznak.
Ötméteresekkel győzte le a spanyolokat Varga Zsolt együttese, így már a fináléba jutásért ugrik pénteken medencébe.
John O'Kane, David Beckham egykori manchesteri csapattársa Brooklyn Beckham mellé állt a Beckham családban kirobbant, közösségi médiában zajló botrányban.
Az év második felében távozik a Mercedes-istállótól John Owen, a csapat 2007 óta szolgáló vezető tervezője.
Életének 79. évében elhunyt Sauska István, a Magyar Tenisz Szövetség korábbi főtitkára és az alagi Károlyi Tenisz Klub alapítója.
Szoboszlai Dominik elmondta, hogy az Afrika-kupa ideje alatt szinte mindennap beszélt Mohamed Salah-al.
A 41 éves LeBron James két évtizednyi folyamatos szereplés után idén először nem került be az NBA All Star-gála kezdőcsapatába.