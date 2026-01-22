Vége a várakozásnak, a Merci is bemutatta idei autóját: ezzel törnének újra a csúcsra

A Mercedes bemutatta a 2026-os Forma–1-es szezonra készülő új versenyautóját, a W17-est, amellyel vissza akar térni a mezőny élére - írta a BBC.

A Mercedes új autójáról, a W17-esről csütörtökön tettek közzé képeket, majd a nap folyamán Silverstone-ban gördült először pályára. A brackley-i istálló 2014 és 2021 között nyolc egymást követő konstruktőri, valamint hét egyéni bajnoki címet szerzett, ám a 2022-ben bevezetett szabályrendszer időszakában elveszítette vezető pozícióját. A most életbe lépő, az autókat, a motorokat, a gumikat és a teljesen fenntartható üzemanyag használatát egyaránt érintő új szabályok ismét esélyt adhatnak a csapatnak a visszatérésre.

A versenyzőpáros - ahogy a tavalyi szezon során is - a brit George Russell és az olasz Kimi Antonelli lesz. Russell tavaly az összetettben negyedikként zárt, és a bajnoki címért harcoló McLaren- és Red Bull-pilótákon kívül egyedüliként tudott futamot nyerni. Az új autóról itt láthatsz képeket:

A rivális csapatok körében aggodalom alakult ki amiatt, hogy a Mercedes és a Red Bull kiskaput találhatott a szabályokban. A gyanú szerint olyan technikai megoldást dolgoztak ki, amelynek révén a motor kompressziós aránya magasabb hőmérsékleten meghaladhatja az előírt 16:1-es értéket, ami nagyobb teljesítményt eredményezne. Az FIA csütörtökön egyeztet a csapatokkal az ügyben.

A Mercedes a többi istállóval együtt a jövő héten Barcelonában folytatja a felkészülést, ahol zárt kapuk mögött rendezik az első, szezon előtti tesztet. Korábban írtunk arról, hogy egy fontos tag biztosan távozik majd, ráadásul szezon közben a csapattól.