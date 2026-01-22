2026. január 22. csütörtök Vince, Artúr
Mogyoród, 2025. augusztus 3.George Russell, a Mercedes brit versenyzője a Forma-1-es Magyar Nagydíjon a mogyoródi Hungaroringen 2025. augusztus 3-án.MTI/Balogh Zoltán
Sport

Vége a várakozásnak, a Merci is bemutatta idei autóját: ezzel törnének újra a csúcsra

Pénzcentrum
2026. január 22. 13:54

A Mercedes bemutatta a 2026-os Forma–1-es szezonra készülő új versenyautóját, a W17-est, amellyel vissza akar térni a mezőny élére - írta a BBC.

A Mercedes új autójáról, a W17-esről csütörtökön tettek közzé képeket, majd a nap folyamán Silverstone-ban gördült először pályára. A brackley-i istálló 2014 és 2021 között nyolc egymást követő konstruktőri, valamint hét egyéni bajnoki címet szerzett, ám a 2022-ben bevezetett szabályrendszer időszakában elveszítette vezető pozícióját. A most életbe lépő, az autókat, a motorokat, a gumikat és a teljesen fenntartható üzemanyag használatát egyaránt érintő új szabályok ismét esélyt adhatnak a csapatnak a visszatérésre.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A versenyzőpáros - ahogy a tavalyi szezon során is -  a brit George Russell és az olasz Kimi Antonelli lesz. Russell tavaly az összetettben negyedikként zárt, és a bajnoki címért harcoló McLaren- és Red Bull-pilótákon kívül egyedüliként tudott futamot nyerni. Az új autóról itt láthatsz képeket:

A rivális csapatok körében aggodalom alakult ki amiatt, hogy a Mercedes és a Red Bull kiskaput találhatott a szabályokban. A gyanú szerint olyan technikai megoldást dolgoztak ki, amelynek révén a motor kompressziós aránya magasabb hőmérsékleten meghaladhatja az előírt 16:1-es értéket, ami nagyobb teljesítményt eredményezne. Az FIA csütörtökön egyeztet a csapatokkal az ügyben.

KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A Mercedes a többi istállóval együtt a jövő héten Barcelonában folytatja a felkészülést, ahol zárt kapuk mögött rendezik az első, szezon előtti tesztet. Korábban írtunk arról, hogy egy fontos tag biztosan távozik majd, ráadásul szezon közben a csapattól.

