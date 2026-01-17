Meghalt a lilák elnöke: hét évig volt az övé a klub, hogyan tovább ezután?

A Serie A-ban szereplő Fiorentina bejelentése szerint 76 éves korában elhunyt a klub tulajdonosa, Rocco Commisso.

Commisso 2019-ben vásárolta meg a firenzei klubot a Della Valle testvérektől. A nehéz kezdés ellenére a csapat két év alatt három döntőbe is bejutott, és úgy tűnt, ismét felfelé ívelő pályára áll. Ez a lendület azonban a mostani gyenge szezonban megtört.

Bár a tulajdonos féltve óvta a magánéletét, az elmúlt években egyre inkább háttérbe vonult a klub ügyeitől. Ez különösen beszédesnek tűnt az egészségi állapotáról szóló pletykák fényében.

Olaszország Fiorentina Piaci érték: 253,45M € Edző: Paolo Vanoli Bajnokság: Italian Serie A Jelenlegi helyezés: #18 Italian Serie A helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 17. Lecce 20 4 5 11 13 28 -15 17 18. Fiorentina 20 2 8 10 21 31 -10 14 19. Pisa 21 1 11 9 16 31 -15 14 Adatlap létrehozva: 2026.01.17.

A Fiorentina jövője egyelőre bizonytalan. Commisso felesége, Catherine, valamint gyermekei, Giuseppe és Marisa eddig nem vettek részt aktívan a klub működtetésében, és a gyász időszakában valószínűleg nem is kívánnak ekkora terhet magukra vállalni.

A klub irányítását egyelőre Alessandro Ferrari látja el, februártól pedig Fabio Paratici veszi át a vezető szerepet. Hogy ez hosszabb távon mit jelent, egyelőre nem világos, de a legvalószínűbb forgatókönyv szerint a Fiorentinát egy-két éven belül eladhatják.