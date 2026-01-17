Fél év kihagyás után visszatérhet a Bayern München keretébe Jamal Musiala, aki nyáron lábtörést és bokaficamot szenvedett a klubvilágbajnokságon.
Meghalt a lilák elnöke: hét évig volt az övé a klub, hogyan tovább ezután?
A Serie A-ban szereplő Fiorentina bejelentése szerint 76 éves korában elhunyt a klub tulajdonosa, Rocco Commisso.
Commisso 2019-ben vásárolta meg a firenzei klubot a Della Valle testvérektől. A nehéz kezdés ellenére a csapat két év alatt három döntőbe is bejutott, és úgy tűnt, ismét felfelé ívelő pályára áll. Ez a lendület azonban a mostani gyenge szezonban megtört.
Bár a tulajdonos féltve óvta a magánéletét, az elmúlt években egyre inkább háttérbe vonult a klub ügyeitől. Ez különösen beszédesnek tűnt az egészségi állapotáról szóló pletykák fényében.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
17.
Lecce
|
20
|
4
|
5
|
11
|
13
|
28
|
-15
|
17
|
18.
Fiorentina
|
20
|
2
|
8
|
10
|
21
|
31
|
-10
|
14
|
19.
Pisa
|
21
|
1
|
11
|
9
|
16
|
31
|
-15
|
14
A Fiorentina jövője egyelőre bizonytalan. Commisso felesége, Catherine, valamint gyermekei, Giuseppe és Marisa eddig nem vettek részt aktívan a klub működtetésében, és a gyász időszakában valószínűleg nem is kívánnak ekkora terhet magukra vállalni.
A klub irányítását egyelőre Alessandro Ferrari látja el, februártól pedig Fabio Paratici veszi át a vezető szerepet. Hogy ez hosszabb távon mit jelent, egyelőre nem világos, de a legvalószínűbb forgatókönyv szerint a Fiorentinát egy-két éven belül eladhatják.
Minden korábbi rekordot megdöntenek a január 19-i egyetemi amerikaifutball-bajnoki döntő jegyárai: a Miami–Indiana mérkőzésre 3 és 16 ezer dollár között mozognak a belépők árai.
Hatalmas bejelentés a Tour de France-on: újra kiviszik az indulást az országból, ezúttal innen tekernek
Nagy-Britannia ad otthont mind a férfi, mind a női verseny rajtjának, ami Franciaországon kívül még soha nem fordult elő.
Székesfehérvár önkormányzata pénteken eredménytelennek nyilvánította a Fehérvár FC Kft. értékesítésére kiírt pályázatot, ám nem az érdeklődés hiánya miatt.
Odaszúrt a sztárocskáknak és a kluboknak a volt angol kapitány: szerinte hatalmas a baj, változtatni kell
A modern futballklubok struktúrája egyre inkább csökkenti az edzők hatáskörét, miközben a munkájukkal járó nyomás továbbra is jelentős - állítja Sir Gareth Southgate.
Thomas Tuchel, az angol labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya szerint a világbajnoki keretbe kerüléshez nem elég a tehetség.
Alcaraz nem csak a történelmi mérföldkőért hajt az év első Grand Slamjén, de bizonyítani is akar.
A Red Bull Detroitban mutatta be 2026-os Forma–1-es autójának új festését, egy tőlük megszokott látványos dobással.
A szezon közepére már elegendő statisztikai adat áll rendelkezésre ahhoz, hogy reális képet kapjunk a csapatok valós teljesítményéről és a várható folytatásról.
Michel Platini tisztázta, de úgy érzi, politikai játszmák fosztották meg attól, hogy a FIFA elnöke legyen.
Azonnali hatállyal távozott Shaun Wane, az angol rögbiliga-válogatott szövetségi kapitánya, így a nemzeti csapatnak új vezetőedzőt kell találnia az idei világbajnokságra.
Hatvannyolc éves korában elhunyt Medgyes Tamás vívóedző, aki évtizedeken át nevelte a magyar tőrözőket, és pályafutása során Ázsiában is maradandót alkotott.
Máris százmilliós szerződést kapott a kirúgott NFL-edző: ez lesz az új csapata, hihetetlen pénzt fog kapni
A New York Giants ötéves, közel 100 millió dollár értékű szerződésben állapodott meg John Harbaugh-val, aki a klub új vezetőedzője lesz.
Elfogatóparancsot adott ki a miami rendőrség Gervonta Davis, a WBA könnyűsúlyú világbajnoka ellen családon belüli erőszak gyanújával.
Az illegális sportközvetítések száma Nagy-Britanniában három év alatt több mint a duplájára, 3,6 milliárdra nőtt.
Dom Taylort hat hónapra tiltották el, miután a decemberi PDC-dartsvilágbajnokságon doppingvétségen érték.
Mínusz húsz fokban kell pályára lépnie a los angeles-i csapatnak, az irányító egészen egyedi megoldással készül a hideg ellen.
Több mint félmilliárd jegyigénylés érkezett a 2026-os labdarúgó-világbajnokságra a kedden lezárult első, sorsolásos értékesítési szakaszban.
Roger Federer 2022-es visszavonulása óta először tér vissza az Australian Openre, ahol bemutatómeccset játszik régi nagy ellenfeleivel.