gyászhír
Sport

Meghalt a lilák elnöke: hét évig volt az övé a klub, hogyan tovább ezután?

Pénzcentrum
2026. január 17. 12:14

A Serie A-ban szereplő Fiorentina bejelentése szerint 76 éves korában elhunyt a klub tulajdonosa, Rocco Commisso.

Commisso 2019-ben vásárolta meg a firenzei klubot a Della Valle testvérektől. A nehéz kezdés ellenére a csapat két év alatt három döntőbe is bejutott, és úgy tűnt, ismét felfelé ívelő pályára áll. Ez a lendület azonban a mostani gyenge szezonban megtört.

Bár a tulajdonos féltve óvta a magánéletét, az elmúlt években egyre inkább háttérbe vonult a klub ügyeitől. Ez különösen beszédesnek tűnt az egészségi állapotáról szóló pletykák fényében.

Olaszország
Fiorentina
Piaci érték: 253,45M €
Edző: Paolo Vanoli
Bajnokság: Italian Serie A
Jelenlegi helyezés: #18
Italian Serie A helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
17.
Lecce
20
4
5
11
13
28
-15
17
18.
Fiorentina
20
2
8
10
21
31
-10
14
19.
Pisa
21
1
11
9
16
31
-15
14
Adatlap létrehozva: 2026.01.17.

A Fiorentina jövője egyelőre bizonytalan. Commisso felesége, Catherine, valamint gyermekei, Giuseppe és Marisa eddig nem vettek részt aktívan a klub működtetésében, és a gyász időszakában valószínűleg nem is kívánnak ekkora terhet magukra vállalni.

A klub irányítását egyelőre Alessandro Ferrari látja el, februártól pedig Fabio Paratici veszi át a vezető szerepet. Hogy ez hosszabb távon mit jelent, egyelőre nem világos, de a legvalószínűbb forgatókönyv szerint a Fiorentinát egy-két éven belül eladhatják.
Címlapkép: Getty Images
#gyász #foci #sport #halál #olaszország #labdarúgás #tulajdonos #klub #eladás #olasz foci

