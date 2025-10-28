2025. október 28. kedd Simon, Szimonetta
Ilyet se gyakran látunk: a sztárcsatár felesége fúrhatja meg férje visszatérését a Premier League-be

Pénzcentrum
2025. október 28. 16:44

Harry Kane felesége akadályozhatja a Bayern München csatárának visszatérését a Premier League-be, mivel a család jól érzi magát Németországban - jelentette a Mirror.

A Bild értesülései szerint Harry Kane felesége, Kate egyértelművé teheti, hogy szeretne Németországban maradni, annak ellenére, hogy Premier League-klubok érdeklődnek férje iránt. A négyszeres édesanya különösen értékeli a magánélet tiszteletben tartását, amit a család külföldön folyamatosan élvez.

Kane 2023-ban hagyta el a Tottenhamet, és 100 millió fontos szerződéssel csatlakozott a Bayern Münchenhez. Azóta 109 mérkőzésen 105 gólt szerzett, és végre megszerezte első trófeáját is. A hírek szerint a 32 éves csatár szerződésében jövő nyáron életbe lép egy mindössze 56 millió fontos kivásárlási záradék.

Harry Kane
Csapata: Bayern München
Posztja: támadó
Nemzetisége: angol
Életkora: 33 év
Szerződése lejár: 2027. június 29.
Piaci értéke: 75M €
Adatlap létrehozva: 2025.10.28.

Az angol válogatott csatár nyitott lenne a hazatérésre, de ő maga is elégedett jelenlegi helyzetével.

Az, ahogyan az emberek fogadtak minket, rendkívüli volt. Mélyen megérintett bennünket családként, nem csak engem, hanem mindannyiunkat. A gyerekek iskolába járnak és imádják. A feleségem is nagyon jól érzi magát. Valóban minden másodpercet élvezünk

- nyilatkozta Kane.

A Bayern München sem szeretné elveszíteni gólvágóját, aki nem mutatott távozási szándékot. Kane nemrég megerősítette elkötelezettségét a bajor klub iránt, amely jelenleg vezeti a Bundesligát és a Bajnokok Ligája egyik fő esélyese. Sőt, a szerződéshosszabbítás lehetőségét is felvetette.

Teljes mértékben elkötelezett vagyok a Bayern mellett. Ha lenne beszélgetés a hosszabbításról, majd meglátjuk, de még van ez a szezon és még egy. Nem az utolsó évemben járok, nincs miért pánikolni. Nyugodt vagyok, szeretem a Bayern edzőjét, és amíg fejlődünk és én is fejlődök, addig boldog vagyok, hogy lássuk, mit érhetünk el

- mondta a csatár.
Címlapkép: Getty Images
