A fogadóirodák szerint a jelenleg a Ferencvárosnál dolgozó Robbie Keane is esélyes lehet a Celtic megüresedett kispadjára.
Ilyet se gyakran látunk: a sztárcsatár felesége fúrhatja meg férje visszatérését a Premier League-be
Harry Kane felesége akadályozhatja a Bayern München csatárának visszatérését a Premier League-be, mivel a család jól érzi magát Németországban - jelentette a Mirror.
A Bild értesülései szerint Harry Kane felesége, Kate egyértelművé teheti, hogy szeretne Németországban maradni, annak ellenére, hogy Premier League-klubok érdeklődnek férje iránt. A négyszeres édesanya különösen értékeli a magánélet tiszteletben tartását, amit a család külföldön folyamatosan élvez.
Kane 2023-ban hagyta el a Tottenhamet, és 100 millió fontos szerződéssel csatlakozott a Bayern Münchenhez. Azóta 109 mérkőzésen 105 gólt szerzett, és végre megszerezte első trófeáját is. A hírek szerint a 32 éves csatár szerződésében jövő nyáron életbe lép egy mindössze 56 millió fontos kivásárlási záradék.
Az angol válogatott csatár nyitott lenne a hazatérésre, de ő maga is elégedett jelenlegi helyzetével.
Az, ahogyan az emberek fogadtak minket, rendkívüli volt. Mélyen megérintett bennünket családként, nem csak engem, hanem mindannyiunkat. A gyerekek iskolába járnak és imádják. A feleségem is nagyon jól érzi magát. Valóban minden másodpercet élvezünk
- nyilatkozta Kane.
A Bayern München sem szeretné elveszíteni gólvágóját, aki nem mutatott távozási szándékot. Kane nemrég megerősítette elkötelezettségét a bajor klub iránt, amely jelenleg vezeti a Bundesligát és a Bajnokok Ligája egyik fő esélyese. Sőt, a szerződéshosszabbítás lehetőségét is felvetette.
Teljes mértékben elkötelezett vagyok a Bayern mellett. Ha lenne beszélgetés a hosszabbításról, majd meglátjuk, de még van ez a szezon és még egy. Nem az utolsó évemben járok, nincs miért pánikolni. Nyugodt vagyok, szeretem a Bayern edzőjét, és amíg fejlődünk és én is fejlődök, addig boldog vagyok, hogy lássuk, mit érhetünk el
- mondta a csatár.
Akár a jövő év elejéig is nélkülözni lehet kénytelen Kevin De Bruyne játékát az olasz labdarúgó-bajnokságban címvédő és éllovas Napoli.
Irtózatos bundabotrány rázta meg a focit: a bírók is fogadtak a meccsekre, takarítani kezd a szövetség
A török labdarúgó-szövetség fegyelmi eljárást indít a fogadáson kapott játékvezetők ellen, miután kiderült, hogy a profi ligákban működő bírók többsége rendelkezik fogadási számlával.
A kirúgást követően az egyetem még tárgyalásokat folytat a több mint 54 millió dolláros végkielégítésről
Megmenekülhet a legendás angol klub? Újabb pontlevonások néznek ki, de nemsokára új tulajt kaphatnak
A Sheffield Wednesday súlyos pénzügyi válságba került, további pontlevonások fenyegetik, de az adminisztrátorok szerint több komoly érdeklődő is van a klub megvásárlására.
A Juve másfél hónapja egyetlen meccset sem nyert, a bajnokságban viszont sorozatban kettőt is elbuktak - nem maradhatott Igor Tudor.
A Nemzetközi Korcsolya Szövetség (ISU) vizsgálatot indított, miután két kínai jégtáncos egy ballisztikus rakétára emlékeztető játékkal jelent meg egy Grand Prix-eseményen
Lando Norris mexikói győzelme jelentősen növelte esélyeit az idei Forma-1-es világbajnoki címre, ugyanis átvette a vezetést a pontversenyben.
Bár a világkupa-sorozaton 60 millió forintnál több pénzdíjat nyert, egyetemi státusza miatt nem juthat hozzá a nyereményhez Kós Hubert.
A Sheffield Wednesday tulajdonosa, Dejphon Chansiri kénytelen volt csődeljárás alá helyezni a klubot.
A 17 éves szupertehetség, Lennart Karl már a BL-ben is gólt szerzett a héten, és Robben most a jövőre, a fejlődésre nézve adott neki tanácsokat.
Az egykori angol válogatott és Liverpool-játékos Joe Cole élesen bírálta a Liverpool három játékosát, kiemelten Kerkez Milost a Brentford elleni 3-2-es vereség után.
A Los Angeles Dodgers éppen a címvédésért küzd a baseballbajnokság döntőjében, de egy sztárjuk már biztosan "nagyot nyert" a szezonban.
David Beckham elárulta, hogy tulajdonosként rendszeresen beleszólt Phil Neville taktikai döntéseibe, mikor az az Inter Miami edzője volt.
Caoimhin Kelleher, aki nyáron 18,5 millió fontért igazolt a Brentfordhoz, elárulta, hogy nem akart tovább a Liverpool második számú kapusa lenni.
Lamine Yamal, a Barcelona 18 éves csillaga feszültséget keltett a vasárnapi El Clásico előtt a Real Madridról tett provokatív kijelentésével.
Az Arsenal idén rég látott minőségű védekezést mutat a Premier League-ben, ami akár bajnoki címet is érhet a szakértők szerint.
Max Verstappen egyre nagyobb nyomást helyez a bajnoki címért küzdő riválisaira a Formula 1-ben, Mexikóban még szorosabban felzárkózhat.
Bruno Fernandes kijelentette, hogy nem tárgyal jövőjéről a következő évi világbajnokság előtt - közben szombaton 300. mérkőzésére készül a klubnál.
