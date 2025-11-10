Eddig nem látott videó került elő Michael Schumacher tragikus síbalesetéről

Egy instagrammon található videó rekonstruálhatta, hogy miként szenvedett a hétszeres világbajnok, Michael Schumacher síbalesetet 12 évvel ezelőtt.

Michael Schumacher 2013. december 29-én, a francia Alpokban, Méribel környékén síelt, amikor letért a kijelölt pályáról, és egy sziklának ütközött. A bukósisakja ugyan megvédte az azonnali haláltól, de súlyos fejsérülést szenvedett. A sportoló kómába került, és hónapokig életveszélyben volt. Azóta családja svájci otthonában ápolja, teljes titoktartás mellett.

A hivatalos kommunikáció továbbra is rendkívül szűkszavú, mégis egyre több apró jel utal arra, hogy Schumacher állapota valamelyest javulhatott. Októberben a nemzetközi sportsajtó arról számolt be, hogy a legenda egy jótékonysági eseményhez kapcsolódóan saját kézzel, vagy családja segítségével aláírta az „M S” monogramot egy versenysisakon. Ezt sokan életjelként értékelték, hiszen az elmúlt években semmilyen közvetlen bizonyíték nem volt arra, hogy Schumacher képes bármilyen aktivitásra.

A Schumacher-család az elmúlt évtizedben mindent megtett, hogy megőrizze a privát szférát. A feleség, Corinna Schumacher kizárólag bizalmi személyeket enged férje közelébe, a média pedig csak találgatni tud az állapotáról. Idén februárban három embert ítéltek el Németországban, mert zsarolni próbálták a családot, hamis videófelvételeket ígérve a versenyzőről.