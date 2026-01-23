2026. január 23. péntek Zelma, Rajmund
Mogyoród, 2021. július 30.Carlos Sainz, a Ferrari spanyol versenyzõje a Forma-1-es Magyar Nagydíj második szabadedzésén a mogyoródi Hungaroringen 2021. július 30-án.MTI/Balogh Zoltán
Sport

Nem várt tovább a Ferrari: itt az idei kasztnijuk, Hamilton és Leclerc is elmondta a véleményét

Pénzcentrum
2026. január 23. 13:16

Lewis Hamilton a Ferrari új autójának bemutatóján úgy fogalmazott, hogy a 2026-os Forma–1-es szezon hatalmas kihívás lesz, és pályafutása legnagyobb szabályváltozásának tartja az új motor- és alvázszabályokra épülő érára való átállást - írta meg a BBC.

A Ferrari új formaautójának bemutatóján Lewis Hamilton elmondta, lenyűgözőnek tartja azt a munkát, amelyet a csapat az új motor- és alvázszabályokra épülő konstrukción végzett. A hétszeres világbajnok nehéz első évet zárt az olasz istállónál, de az új projekttől jelentős előrelépést vár.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Ferrarira komoly nyomás nehezedik, miután a 2025-ös szezonban egyetlen futamot sem tudott megnyerni. Maranellóban ezért kulcsfontosságúnak tartják, hogy az új szabályrendszer bevezetésével élni tudjanak a kínálkozó lehetőséggel.

Technikai szempontból rendkívül fontos év lesz, amelyben a versenyzőnek központi szerepe lesz az energiagazdálkodásban, az új rendszerek megértésében és az autó fejlesztésében. A 2026-os szezon hatalmas kihívást jelent mindenki számára, valószínűleg a legnagyobb szabályváltozás, amit pályafutásom során megéltem. Amikor új korszak kezdődik, minden a fejlődésről és a közös irányba haladásról szól

- mondta Hamilton.

Az F1 új előírásai szerint a hibrid hajtásláncban az elektromos és a belső égésű motor nagyjából 50–50 százalékban osztozik a teljesítményen. Az autók aktív aerodinamikai elemeket kapnak az akkumulátor hatékonyabb töltésének segítésére, kötelező lesz a teljesen fenntartható üzemanyag használata, miközben az autók és a gumik mérete is csökken.

Charles Leclerc szerint az új éra a versenyzőktől is sokkal többet követel majd. 

A 2026-os szabályok még magasabb szintű felkészülést igényelnek, különösen tőlünk, versenyzőktől. Sok új rendszert kell megértenünk és optimalizálnunk, ezért már a projekt korai szakaszától intenzíven részt veszünk a fejlesztésben. Az energiagazdálkodás és a hajtáslánc lesz az egyik legmeghatározóbb tényező – lenyűgöző kihívás, amelyhez gyorsan kell alkalmazkodnunk

– fogalmazott a monacói pilóta.

Az új SF-26-os autó pénteken gurult először pályára a Ferrari fioranói tesztpályáján. A szezon előtti első hivatalos teszt jövő héten lesz a barcelonai versenypályán, zárt körülmények között, ahol az öt napból a csapatok legfeljebb három napon át körözhetnek.

Loic Serra technikai igazgató elmondta, hogy jelentős időt fordítottak az autó koncepciójának kidolgozására, és kiemelt figyelmet szenteltek annak, hogy a konstrukció felépítése elegendő rugalmasságot biztosítson a szezon közbeni fejlesztésekhez.

címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA 
