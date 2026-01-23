Rekordösszegű, évi több mint kétmillió dollárt garantáló, hároméves szerződést írt alá Trinity Rodman a Washington Spirittel.
Nagyon kiakadtak a kerekesszékes szurkolók a csapatra: ketrecben kellett szurkolniuk, ki a felelős?
Az Aston Villa kerekesszékes szurkolói embertelen körülmények között voltak kénytelenek szurkolni csütörtökön Isztambulban, a Fenerbahçe elleni idegenbeli Európa-liga-mérkőzésen - számolt be a Daily Mail.
Mintegy kétezer Aston Villa-drukker utazott tegnap este Birminghamből Isztambulba, ahol csapatuk Jadon Sancho első félidőben szerzett góljával 1–0-ra győzött. A pályán aratott siker ellenére a fogyatékkal élő szurkolók aggasztó tapasztalatokról számoltak be a Chobani Stadionból.
A klub jegyértékesítési részlege a közösségi médiában osztott meg képeket a vendégszektorról, amelyeket azóta már több mint kétmillióan láttak. A beszámoló szerint a teljes vendégszektort védőháló borítja, ami korlátozza a kilátást, az egyes szintek elején pedig fémkerítés húzódik. A kerekesszékes szurkolók számára kijelölt részt rácsok veszik körül, a hazai és a vendégdrukkereket pedig plexifalak választják el egymástól.
Jude, egy amputált, cerebrális parézissel élő Aston Villa-szurkoló videót tett közzé a sárga ketrecből, amelyben rajta kívül még két kerekesszékes drukker tartózkodott. Elmondása szerint már délután egy órakor kikísérték őket a stadionhoz, így három és fél órát kellett várniuk a kezdő sípszóig. Az Angol és Walesi Szurkolók Szövetsége is reagált az esetre, és az UEFA-t kérdőre vonva tette fel a kérdést: "Tényleg szükség van erre?"
Egy Fenerbahçe-szurkoló ugyanakkor a Redditen próbált magyarázatot adni a látottakra. Állítása szerint a kerítés célja a pályára történő behatolás megakadályozása, mivel a kerekesszékesek a pálya felől közelítik meg a lelátót, míg a többi vendégszurkoló a nézőtér irányából érkezik. Azt is hozzátette, hogy a mérkőzés alatt a szektor állítólag nincs minden oldalról teljesen lezárva.
A vendégdrukkereknek más kellemetlenségekkel is szembe kellett nézniük: az ötvenezer fős stadionban mindössze két női és akadálymentes mosdó, valamint két férfi mosdóblokk állt rendelkezésre, ami hosszú sorokat eredményezett. A kerekesszékes szurkolóknak ráadásul nem volt lehetőségük a székeik biztonságos tárolására, ha az általános nézőtéren szerettek volna helyet foglalni.
A mérkőzés után a vendégszurkolókat több mint egy órán keresztül visszatartották a stadionban. Az UEFA-t a sajtó megkereste az üggyel kapcsolatban, de egyelőre nem reagáltak a megkeresésekre.
A magyar labdarúgó-válogatott márciusban két hazai felkészülési mérkőzést játszik a Puskás Arénában: előbb Szlovénia, majd három nappal később Görögország lesz az ellenfél.
A mindössze 17 éves Molnár Martin motorsport-karrierje új szakaszához érkezik: a brit Formula–4 után 2026-tól a magasabb kategóriát jelentő GB3-bajnokságban folytatja pályafutását.
Visszavonulásáról beszélt Marco Rossi: elmondta az olasz kapitány, mikor áll fel a válogatott padjáról
Az olasz kapitány egy interjúban az Írország elleni világbajnoki pótselejtező elvesztése utáni időszakról, a válogatott jövőjéről és a magyar futball helyzetéről beszélt.
Erling Haaland idénybeli gólszámai mögött egyre mélyülő gólválság és a Manchester City aggasztó formahanyatlása rajzolódik ki.
A Mercedes bemutatta a 2026-os Forma–1-es szezonra készülő új versenyautóját, a W17-est, amellyel vissza akar térni a mezőny élére.
A Denver Broncos egy győzelemre került a Super Bowltól, de kezdő irányítóját elveszítette sérülés miatt, így a konferenciadöntőben a tartalék vezeti majd a csapatot.
A magyar válogatott csapatkapitánya látványos szabadrúgás-góllal járult hozzá a Liverpool 3–0-s Bajnokok Ligája-győzelméhez Marseille-ben.
Február 27-én érkezik a Netflixre a Formula 1: Drive to Survive nyolcadik évada, amely ismét exkluzív betekintést nyújt a száguldó cirkusz kulisszái mögé.
Carlos Alcaraz golfozik pihenőnapjain, de más kreatív teniszezők is vannak a mezőnyben, ha lazításról van szó.
Szenegál elnöke több mint 130 ezer dollárnak megfelelő pénzjutalmat és tengerparti telkeket ígért a válogatott minden tagjának, miután győztesen tértek haza a kontinenstornáról.
A megkérdezettek 88 százaléka arról számolt be, hogy az elmúlt öt évben legalább egyszer szexuális visszaélés érte.
Kerkez Milos, a Liverpool magyar válogatott balhátvédje elismerte, hogy még mindig nem elégedett saját teljesítményével.
Jude Bellingham a Monaco elleni BL-győzelem után a pályán kívüli életmódját érintő pletykákat "külső zajnak" nevezte, és egy ivást imitáló gólörömmel üzent kritikusainak.
Németországból kölcsönzött az Újpest: U-válogatott tehetség érkezett, komolyan gondolják a feljebb kerülést
Az Újpest FC kölcsönvette a német Eintracht Frankfurt középpályását, Fenyő Noah-t, a megállapodás vételi opciót is tartalmaz.
Az új rendszeren keresztül regisztráló, a 2026-os labdarúgó-világbajnokságra jegyet vásárló szurkolók elsőbbséget kaphatnak az amerikai vízuminterjú-időpontok lefoglalásánál.
A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának hetedik fordulójában szerdán három magyar válogatott futballistára is komoly összecsapás vár.
Az Audi a 2026-os szezontól veszi át a svájci székhelyű Sauber istállót, és ezzel a gyár történetében először száll be a Forma-1-be.
A Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) bejelentette, hogy vizsgálatot indít annak eldöntésére, szükséges-e Kramnikot felelősségre vonni az eset miatt.