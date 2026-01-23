Nagyon kiakadtak a kerekesszékes szurkolók a csapatra: ketrecben kellett szurkolniuk, ki a felelős?

Az Aston Villa kerekesszékes szurkolói embertelen körülmények között voltak kénytelenek szurkolni csütörtökön Isztambulban, a Fenerbahçe elleni idegenbeli Európa-liga-mérkőzésen - számolt be a Daily Mail.

Mintegy kétezer Aston Villa-drukker utazott tegnap este Birminghamből Isztambulba, ahol csapatuk Jadon Sancho első félidőben szerzett góljával 1–0-ra győzött. A pályán aratott siker ellenére a fogyatékkal élő szurkolók aggasztó tapasztalatokról számoltak be a Chobani Stadionból.

A klub jegyértékesítési részlege a közösségi médiában osztott meg képeket a vendégszektorról, amelyeket azóta már több mint kétmillióan láttak. A beszámoló szerint a teljes vendégszektort védőháló borítja, ami korlátozza a kilátást, az egyes szintek elején pedig fémkerítés húzódik. A kerekesszékes szurkolók számára kijelölt részt rácsok veszik körül, a hazai és a vendégdrukkereket pedig plexifalak választják el egymástól.

UEFA Európa Liga 7. forduló Fenerbahce 0 1 Aston Villa Félidő: 0-1 2026. január 22. csütörtök 18:45 | Şükrü Saracoğlu Stadı, Istanbul Hazai gólszerzők Vendég gólszerzők 25' Jadon Sancho 63 Labdabirtoklási arány 37 88 Támadások 68 51 Veszélyes támadások 40 8 Kaput eltaláló lövések 4 3 Kaput elkerülő lövések 5 5 Szögletek 5 4 Sárga lapok 5 0 Piros lapok 0 0 Büntetők 0 2 Blokkolt lövések 3 Adatlap létrehozva: 2026.01.23.

Jude, egy amputált, cerebrális parézissel élő Aston Villa-szurkoló videót tett közzé a sárga ketrecből, amelyben rajta kívül még két kerekesszékes drukker tartózkodott. Elmondása szerint már délután egy órakor kikísérték őket a stadionhoz, így három és fél órát kellett várniuk a kezdő sípszóig. Az Angol és Walesi Szurkolók Szövetsége is reagált az esetre, és az UEFA-t kérdőre vonva tette fel a kérdést: "Tényleg szükség van erre?"

Egy Fenerbahçe-szurkoló ugyanakkor a Redditen próbált magyarázatot adni a látottakra. Állítása szerint a kerítés célja a pályára történő behatolás megakadályozása, mivel a kerekesszékesek a pálya felől közelítik meg a lelátót, míg a többi vendégszurkoló a nézőtér irányából érkezik. Azt is hozzátette, hogy a mérkőzés alatt a szektor állítólag nincs minden oldalról teljesen lezárva.

A vendégdrukkereknek más kellemetlenségekkel is szembe kellett nézniük: az ötvenezer fős stadionban mindössze két női és akadálymentes mosdó, valamint két férfi mosdóblokk állt rendelkezésre, ami hosszú sorokat eredményezett. A kerekesszékes szurkolóknak ráadásul nem volt lehetőségük a székeik biztonságos tárolására, ha az általános nézőtéren szerettek volna helyet foglalni.

A mérkőzés után a vendégszurkolókat több mint egy órán keresztül visszatartották a stadionban. Az UEFA-t a sajtó megkereste az üggyel kapcsolatban, de egyelőre nem reagáltak a megkeresésekre.