2026. január 23. péntek Zelma, Rajmund
1 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Close-up Of one unrecognizable Businessman Sitting On Wheelchair In Office during the day.
Sport

Nagyon kiakadtak a kerekesszékes szurkolók a csapatra: ketrecben kellett szurkolniuk, ki a felelős?

Pénzcentrum
2026. január 23. 18:46

Az Aston Villa kerekesszékes szurkolói embertelen körülmények között voltak kénytelenek szurkolni csütörtökön Isztambulban, a Fenerbahçe elleni idegenbeli Európa-liga-mérkőzésen - számolt be a Daily Mail.

Mintegy kétezer Aston Villa-drukker utazott tegnap este Birminghamből Isztambulba, ahol csapatuk Jadon Sancho első félidőben szerzett góljával 1–0-ra győzött. A pályán aratott siker ellenére a fogyatékkal élő szurkolók aggasztó tapasztalatokról számoltak be a Chobani Stadionból.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A klub jegyértékesítési részlege a közösségi médiában osztott meg képeket a vendégszektorról, amelyeket azóta már több mint kétmillióan láttak. A beszámoló szerint a teljes vendégszektort védőháló borítja, ami korlátozza a kilátást, az egyes szintek elején pedig fémkerítés húzódik. A kerekesszékes szurkolók számára kijelölt részt rácsok veszik körül, a hazai és a vendégdrukkereket pedig plexifalak választják el egymástól.

UEFA Európa Liga 7. forduló
Fenerbahce
0
1
Aston Villa
Félidő: 0-1
2026. január 22. csütörtök 18:45
|
Şükrü Saracoğlu Stadı, Istanbul
Hazai gólszerzők
Vendég gólszerzők
25' Jadon Sancho
63
Labdabirtoklási arány
37
88
Támadások
68
51
Veszélyes támadások
40
8
Kaput eltaláló lövések
4
3
Kaput elkerülő lövések
5
5
Szögletek
5
4
Sárga lapok
5
0
Piros lapok
0
0
Büntetők
0
2
Blokkolt lövések
3
Adatlap létrehozva: 2026.01.23.

Jude, egy amputált, cerebrális parézissel élő Aston Villa-szurkoló videót tett közzé a sárga ketrecből, amelyben rajta kívül még két kerekesszékes drukker tartózkodott. Elmondása szerint már délután egy órakor kikísérték őket a stadionhoz, így három és fél órát kellett várniuk a kezdő sípszóig. Az Angol és Walesi Szurkolók Szövetsége is reagált az esetre, és az UEFA-t kérdőre vonva tette fel a kérdést: "Tényleg szükség van erre?"

Egy Fenerbahçe-szurkoló ugyanakkor a Redditen próbált magyarázatot adni a látottakra. Állítása szerint a kerítés célja a pályára történő behatolás megakadályozása, mivel a kerekesszékesek a pálya felől közelítik meg a lelátót, míg a többi vendégszurkoló a nézőtér irányából érkezik. Azt is hozzátette, hogy a mérkőzés alatt a szektor állítólag nincs minden oldalról teljesen lezárva.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A vendégdrukkereknek más kellemetlenségekkel is szembe kellett nézniük: az ötvenezer fős stadionban mindössze két női és akadálymentes mosdó, valamint két férfi mosdóblokk állt rendelkezésre, ami hosszú sorokat eredményezett. A kerekesszékes szurkolóknak ráadásul nem volt lehetőségük a székeik biztonságos tárolására, ha az általános nézőtéren szerettek volna helyet foglalni.

A mérkőzés után a vendégszurkolókat több mint egy órán keresztül visszatartották a stadionban. Az UEFA-t a sajtó megkereste az üggyel kapcsolatban, de egyelőre nem reagáltak a megkeresésekre.
Címlapkép: Getty Images
#BOTRÁNY #foci #sport #stadion #labdarúgás #szurkolás #uefa #európa liga #angol foci #szurkolók

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:46
18:37
18:15
18:08
18:00
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 23.
Jobban élünk, de mégis rosszabbul: valami nagyon félrement a magyar gazdaságban, 2026-ban is ihatjuk a levét
2026. január 22.
Időzített bomba sok magyar otthona: kevesen tudják, semmi perc alatt porrá éghet a lakásuk
2026. január 23.
Óriási fordulat jöhet a munkaerőpiacon: komoly béremelésre számíthat, aki erre odafigyel, a többiek durván lemaradhatnak
2026. január 23.
Kiderült az igazság: tényleg veszélyessé vált a magyarok slágernyaralóhelye 2026-ra?
2026. január 23.
Ez most a 10 legolcsóbb gyógyfürdő Magyarországon: alig van vendég a baráti árak ellenére
NAPTÁR
Tovább
2026. január 23. péntek
Zelma, Rajmund
4. hét
Január 23.
Kaposvár napja
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Elfogyott a türelem: kirúgták a vezetőedzőt Győrben, már az utód is megvan
2
2 napja
Nagyon elégedetlen Kerkez Milos a Liverpoolban: hamarosan távozhat a válogatott védő?
3
3 napja
Gyászol a magyar sport: elment a teniszlegenda, 79 éves volt
4
5 napja
Máris megvan az Australian Open legszebb jelenete: megállították a labdamenetet, hogy segítsenek a labdaszedőnek
5
1 hete
Meghalt a legendás magyar vívóedző: két hónap alatt gyűrte le a gyilkos kór
PÉNZÜGYI KISOKOS
Osztalék
Ha valaki valamely társaságban tulajdoni részesedéssel rendelkezik, akkor jogosult arra, hogy a társaság adott időszakban elért eredményéből tulajdoni hányadának arányában részesedjék. Ez a részesedés az osztalék.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 23. 18:15
Vészriadót fújt az európai miniszter: európai gazdasági katasztrófára számít, Trumpot okolja miatta
Pénzcentrum  |  2026. január 23. 18:00
Kvíz: Neked rémlenek ezek a vicces latin állatnevek? Nem csak született biológusok érhetnek el 10 pontot!
Agrárszektor  |  2026. január 23. 18:32
Ez durva: elképesztő büntetést kapott a trükközni próbáló magyar horgász