2026. január 23. péntek Zelma, Rajmund
-1 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Jereván, 2025. november 13.Magyar válogatott az Örményország - Magyarország labdarúgó világbajnoki selejtező mérkőzésen a jereváni Szargszján Köztársasági Stadionban 2025. november 13-án.MTI/Czeglédi Zsolt
Sport

Itt van, kivel játszik legközelebb a magyar válogatott: márciusban lesz a két barátságos meccs

Pénzcentrum
2026. január 23. 11:24

A magyar labdarúgó-válogatott márciusban két hazai felkészülési mérkőzést játszik a Puskás Arénában: előbb Szlovénia, majd három nappal később Görögország lesz az ellenfél. Marco Rossi szövetségi kapitány új játékosokat is kipróbál, miközben a novemberi kudarc után a csapat önbizalmának helyreállítása kiemelt cél.

A Magyar Labdarúgó Szövetség pénteken jelentette be a márciusi program részleteit. A nemzeti csapat március 28-án 18 órától Szlovéniát fogadja, majd március 31-én 19 órától Görögország lesz az ellenfél. Mindkét mérkőzést a budapesti Puskás Arénában rendezik meg.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A felkészülési találkozókra azért van szükség, mert a magyar válogatott a világbajnoki selejtezősorozat novemberi zárófordulójában hazai pályán szenvedett vereséget Írországtól. A csoportban megszerzett harmadik hely nem volt elegendő a pótselejtezőhöz, így a csapat elbukta a világbajnoki kvalifikációt. Ennek következtében tavasszal kizárólag barátságos mérkőzések szerepelnek a programban, a következő tétmérkőzésre csak szeptembertől kerül sor, amikor megkezdődik a Nemzetek Ligája B divíziója. A sorozat sorsolását az UEFA február 12-én tartja.

A márciusi ellenfelek kiválasztásánál a rendelkezésre álló opciók közül igyekeztek a lehető legerősebb csapatokat megnyerni. Görögország jelenleg a FIFA-világranglista 46. helyén áll, öt pozícióval Magyarország mögött, noha egy évvel ezelőtt még a legjobb negyven között jegyezték. Szlovénia az 57. helyet foglalja el, ugyanakkor az őszi időszakban értékes döntetlent ért el a világbajnokságra kijutott, csoportelső Svájc ellen. A szlovén válogatott szintén a Nemzetek Ligája B divíziójában szerepel majd.

Magyarország
Hungary
Piaci érték: 183,55M
Edző: Marco Rossi
Adatlap létrehozva: 2026.01.23.

Marco Rossi hangsúlyozta, hogy "a márciusi felkészülési időszakra azok közül a csapatok közül választhattunk, amelyek ebben az időpontban elérhetők voltak számunkra, és ennek ismeretében a lehető legerősebb riválisokkal találkozunk". A szövetségi kapitány kiemelte, hogy a keretbe négy-öt új játékos meghívását tervezi.

Szeretnénk látni, hogy néhány labdarúgónk miként teljesít nemzetközi szinten is erős ellenfelekkel szemben, hiszen a terv az, hogy négy-öt új játékost is meghívunk a keretbe. Folyamatosan figyeljük a lehetséges kerettagokat, hogy teljes képet kapjunk a formájukról, és ezt alapul véve tudjuk meghatározni a jövőbeli lehetőségeket és célokat

– fogalmazott az olasz szakember.

A kapitány elmondása szerint a nyár elejéig összesen négy felkészülési mérkőzés vár a válogatottra, ezeken pedig lehetőség nyílik több játékos kipróbálására is. Ugyanakkor figyelmeztetett:

Minden alkalommal, amikor felmegyünk a pályára, tisztában kell lenni azzal, hogy mit képviselünk, mi a célunk, ezért nem lehet felelőtlenül kísérletezgetni

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

- mondta erről a kapitány. Rossi szerint a következő időszak egyik legfontosabb feladata a csapat mentális állapotának rendezése lesz.

Azt hiszem, senki sem felejti el a novemberben történteket, ezért szeretnénk újra megerősíteni a kapcsolatunkat a szurkolókkal. Ennek érdekében az a legfontosabb, hogy jobb eredményeket érjünk el, mint novemberben. Vissza kell építenünk a magabiztosságunkat, a magunkba vetett hitet, és hiszem, hogy ez sikerülni is fog

– mondta a kapitány.

Tegnap mi is megírtuk, hogy Marco Rossi egy interjúban már megpendítette: ha nem érzi magában a tüzet, az akaratot, akkor mindenképpen feláll majd a válogatott padjáról. Ezt itt olvashatod újra:

Visszavonulásáról beszélt Marco Rossi: elmondta az olasz kapitány, mikor áll fel a válogatott padjáról
EZ IS ÉRDEKELHET
Visszavonulásáról beszélt Marco Rossi: elmondta az olasz kapitány, mikor áll fel a válogatott padjáról
Az olasz kapitány egy interjúban az Írország elleni világbajnoki pótselejtező elvesztése utáni időszakról, a válogatott jövőjéről és a magyar futball helyzetéről beszélt.

címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA 
#foci #sport #labdarúgás #magyar válogatott #meccs #felkészülés #puskás aréna #magyar labdarúgás #marco rossi #vb 2026 #válogatott

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:32
12:15
12:05
11:32
11:24
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 23.
Jobban élünk, de mégis rosszabbul: valami nagyon félrement a magyar gazdaságban, 2026-ban is ihatjuk a levét
2026. január 22.
Időzített bomba sok magyar otthona: kevesen tudják, semmi perc alatt porrá éghet a lakásuk
2026. január 23.
Ez most a 10 legolcsóbb gyógyfürdő Magyarországon: alig van vendég a baráti árak ellenére
2026. január 22.
210 ezres büntetést fizethet, aki itt benézi az új 30-as táblát: rengeteg autós szaladhat bele a bírságba
2026. január 22.
Ha bekövetkezik, amitől a magyarok tartanak 2026-ban, akkor itt kő kövön nem marad: még csak most kezdődnek a kemény idők
NAPTÁR
Tovább
2026. január 23. péntek
Zelma, Rajmund
4. hét
Január 23.
Kaposvár napja
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Elfogyott a türelem: kirúgták a vezetőedzőt Győrben, már az utód is megvan
2
3 napja
Gyászol a magyar sport: elment a teniszlegenda, 79 éves volt
3
2 napja
Nagyon elégedetlen Kerkez Milos a Liverpoolban: hamarosan távozhat a válogatott védő?
4
5 napja
Máris megvan az Australian Open legszebb jelenete: megállították a labdamenetet, hogy segítsenek a labdaszedőnek
5
1 hete
Meghalt a legendás magyar vívóedző: két hónap alatt gyűrte le a gyilkos kór
PÉNZÜGYI KISOKOS
Referenciahozam
Az ÁKK Zrt. által a 3, 6 és 12 hónapos, továbbá a 3, 5, 10 és 15 éves futamidőkre az Elsődleges forgalmazók által teljesített árjegyzéséből számított átlagos hozam.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 23. 12:15
Nem titkolják többé az EU-ban: kimondták a vezetők, komoly hidegháború jöhet az USA-val
Pénzcentrum  |  2026. január 23. 10:03
Ez most a 10 legolcsóbb gyógyfürdő Magyarországon: alig van vendég a baráti árak ellenére
Agrárszektor  |  2026. január 23. 11:31
Tényleg már csak így lehet sikeresen termelni Magyarországon?