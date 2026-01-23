A mindössze 17 éves Molnár Martin motorsport-karrierje új szakaszához érkezik: a brit Formula–4 után 2026-tól a magasabb kategóriát jelentő GB3-bajnokságban folytatja pályafutását.
Itt van, kivel játszik legközelebb a magyar válogatott: márciusban lesz a két barátságos meccs
A magyar labdarúgó-válogatott márciusban két hazai felkészülési mérkőzést játszik a Puskás Arénában: előbb Szlovénia, majd három nappal később Görögország lesz az ellenfél. Marco Rossi szövetségi kapitány új játékosokat is kipróbál, miközben a novemberi kudarc után a csapat önbizalmának helyreállítása kiemelt cél.
A Magyar Labdarúgó Szövetség pénteken jelentette be a márciusi program részleteit. A nemzeti csapat március 28-án 18 órától Szlovéniát fogadja, majd március 31-én 19 órától Görögország lesz az ellenfél. Mindkét mérkőzést a budapesti Puskás Arénában rendezik meg.
A felkészülési találkozókra azért van szükség, mert a magyar válogatott a világbajnoki selejtezősorozat novemberi zárófordulójában hazai pályán szenvedett vereséget Írországtól. A csoportban megszerzett harmadik hely nem volt elegendő a pótselejtezőhöz, így a csapat elbukta a világbajnoki kvalifikációt. Ennek következtében tavasszal kizárólag barátságos mérkőzések szerepelnek a programban, a következő tétmérkőzésre csak szeptembertől kerül sor, amikor megkezdődik a Nemzetek Ligája B divíziója. A sorozat sorsolását az UEFA február 12-én tartja.
A márciusi ellenfelek kiválasztásánál a rendelkezésre álló opciók közül igyekeztek a lehető legerősebb csapatokat megnyerni. Görögország jelenleg a FIFA-világranglista 46. helyén áll, öt pozícióval Magyarország mögött, noha egy évvel ezelőtt még a legjobb negyven között jegyezték. Szlovénia az 57. helyet foglalja el, ugyanakkor az őszi időszakban értékes döntetlent ért el a világbajnokságra kijutott, csoportelső Svájc ellen. A szlovén válogatott szintén a Nemzetek Ligája B divíziójában szerepel majd.
Marco Rossi hangsúlyozta, hogy "a márciusi felkészülési időszakra azok közül a csapatok közül választhattunk, amelyek ebben az időpontban elérhetők voltak számunkra, és ennek ismeretében a lehető legerősebb riválisokkal találkozunk". A szövetségi kapitány kiemelte, hogy a keretbe négy-öt új játékos meghívását tervezi.
Szeretnénk látni, hogy néhány labdarúgónk miként teljesít nemzetközi szinten is erős ellenfelekkel szemben, hiszen a terv az, hogy négy-öt új játékost is meghívunk a keretbe. Folyamatosan figyeljük a lehetséges kerettagokat, hogy teljes képet kapjunk a formájukról, és ezt alapul véve tudjuk meghatározni a jövőbeli lehetőségeket és célokat
– fogalmazott az olasz szakember.
A kapitány elmondása szerint a nyár elejéig összesen négy felkészülési mérkőzés vár a válogatottra, ezeken pedig lehetőség nyílik több játékos kipróbálására is. Ugyanakkor figyelmeztetett:
Minden alkalommal, amikor felmegyünk a pályára, tisztában kell lenni azzal, hogy mit képviselünk, mi a célunk, ezért nem lehet felelőtlenül kísérletezgetni
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
- mondta erről a kapitány. Rossi szerint a következő időszak egyik legfontosabb feladata a csapat mentális állapotának rendezése lesz.
Azt hiszem, senki sem felejti el a novemberben történteket, ezért szeretnénk újra megerősíteni a kapcsolatunkat a szurkolókkal. Ennek érdekében az a legfontosabb, hogy jobb eredményeket érjünk el, mint novemberben. Vissza kell építenünk a magabiztosságunkat, a magunkba vetett hitet, és hiszem, hogy ez sikerülni is fog
– mondta a kapitány.
Tegnap mi is megírtuk, hogy Marco Rossi egy interjúban már megpendítette: ha nem érzi magában a tüzet, az akaratot, akkor mindenképpen feláll majd a válogatott padjáról. Ezt itt olvashatod újra:
címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA
A magyar válogatott csapatkapitánya látványos szabadrúgás-góllal járult hozzá a Liverpool 3–0-s Bajnokok Ligája-győzelméhez Marseille-ben.
Február 27-én érkezik a Netflixre a Formula 1: Drive to Survive nyolcadik évada, amely ismét exkluzív betekintést nyújt a száguldó cirkusz kulisszái mögé.
Carlos Alcaraz golfozik pihenőnapjain, de más kreatív teniszezők is vannak a mezőnyben, ha lazításról van szó.
Szenegál elnöke több mint 130 ezer dollárnak megfelelő pénzjutalmat és tengerparti telkeket ígért a válogatott minden tagjának, miután győztesen tértek haza a kontinenstornáról.
A megkérdezettek 88 százaléka arról számolt be, hogy az elmúlt öt évben legalább egyszer szexuális visszaélés érte.
Kerkez Milos, a Liverpool magyar válogatott balhátvédje elismerte, hogy még mindig nem elégedett saját teljesítményével.
Jude Bellingham a Monaco elleni BL-győzelem után a pályán kívüli életmódját érintő pletykákat "külső zajnak" nevezte, és egy ivást imitáló gólörömmel üzent kritikusainak.
Németországból kölcsönzött az Újpest: U-válogatott tehetség érkezett, komolyan gondolják a feljebb kerülést
Az Újpest FC kölcsönvette a német Eintracht Frankfurt középpályását, Fenyő Noah-t, a megállapodás vételi opciót is tartalmaz.
Az új rendszeren keresztül regisztráló, a 2026-os labdarúgó-világbajnokságra jegyet vásárló szurkolók elsőbbséget kaphatnak az amerikai vízuminterjú-időpontok lefoglalásánál.
A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának hetedik fordulójában szerdán három magyar válogatott futballistára is komoly összecsapás vár.
Az Audi a 2026-os szezontól veszi át a svájci székhelyű Sauber istállót, és ezzel a gyár történetében először száll be a Forma-1-be.
A Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) bejelentette, hogy vizsgálatot indít annak eldöntésére, szükséges-e Kramnikot felelősségre vonni az eset miatt.
Eltűnt Seve Ballesteros életnagyságú szobra a legendás spanyol golfozó szülővárosából, a kantábriai Pedrenából; a hatóságok lopás gyanújával nyomoznak.
Ötméteresekkel győzte le a spanyolokat Varga Zsolt együttese, így már a fináléba jutásért ugrik pénteken medencébe.
John O'Kane, David Beckham egykori manchesteri csapattársa Brooklyn Beckham mellé állt a Beckham családban kirobbant, közösségi médiában zajló botrányban.
Az év második felében távozik a Mercedes-istállótól John Owen, a csapat 2007 óta szolgáló vezető tervezője.
Életének 79. évében elhunyt Sauska István, a Magyar Tenisz Szövetség korábbi főtitkára és az alagi Károlyi Tenisz Klub alapítója.
Szoboszlai Dominik elmondta, hogy az Afrika-kupa ideje alatt szinte mindennap beszélt Mohamed Salah-al.