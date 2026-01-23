Itt van, kivel játszik legközelebb a magyar válogatott: márciusban lesz a két barátságos meccs

A magyar labdarúgó-válogatott márciusban két hazai felkészülési mérkőzést játszik a Puskás Arénában: előbb Szlovénia, majd három nappal később Görögország lesz az ellenfél. Marco Rossi szövetségi kapitány új játékosokat is kipróbál, miközben a novemberi kudarc után a csapat önbizalmának helyreállítása kiemelt cél.

A Magyar Labdarúgó Szövetség pénteken jelentette be a márciusi program részleteit. A nemzeti csapat március 28-án 18 órától Szlovéniát fogadja, majd március 31-én 19 órától Görögország lesz az ellenfél. Mindkét mérkőzést a budapesti Puskás Arénában rendezik meg.

A felkészülési találkozókra azért van szükség, mert a magyar válogatott a világbajnoki selejtezősorozat novemberi zárófordulójában hazai pályán szenvedett vereséget Írországtól. A csoportban megszerzett harmadik hely nem volt elegendő a pótselejtezőhöz, így a csapat elbukta a világbajnoki kvalifikációt. Ennek következtében tavasszal kizárólag barátságos mérkőzések szerepelnek a programban, a következő tétmérkőzésre csak szeptembertől kerül sor, amikor megkezdődik a Nemzetek Ligája B divíziója. A sorozat sorsolását az UEFA február 12-én tartja.

A márciusi ellenfelek kiválasztásánál a rendelkezésre álló opciók közül igyekeztek a lehető legerősebb csapatokat megnyerni. Görögország jelenleg a FIFA-világranglista 46. helyén áll, öt pozícióval Magyarország mögött, noha egy évvel ezelőtt még a legjobb negyven között jegyezték. Szlovénia az 57. helyet foglalja el, ugyanakkor az őszi időszakban értékes döntetlent ért el a világbajnokságra kijutott, csoportelső Svájc ellen. A szlovén válogatott szintén a Nemzetek Ligája B divíziójában szerepel majd.

Marco Rossi hangsúlyozta, hogy "a márciusi felkészülési időszakra azok közül a csapatok közül választhattunk, amelyek ebben az időpontban elérhetők voltak számunkra, és ennek ismeretében a lehető legerősebb riválisokkal találkozunk". A szövetségi kapitány kiemelte, hogy a keretbe négy-öt új játékos meghívását tervezi.

Szeretnénk látni, hogy néhány labdarúgónk miként teljesít nemzetközi szinten is erős ellenfelekkel szemben, hiszen a terv az, hogy négy-öt új játékost is meghívunk a keretbe. Folyamatosan figyeljük a lehetséges kerettagokat, hogy teljes képet kapjunk a formájukról, és ezt alapul véve tudjuk meghatározni a jövőbeli lehetőségeket és célokat

– fogalmazott az olasz szakember.

A kapitány elmondása szerint a nyár elejéig összesen négy felkészülési mérkőzés vár a válogatottra, ezeken pedig lehetőség nyílik több játékos kipróbálására is. Ugyanakkor figyelmeztetett:

Minden alkalommal, amikor felmegyünk a pályára, tisztában kell lenni azzal, hogy mit képviselünk, mi a célunk, ezért nem lehet felelőtlenül kísérletezgetni

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

- mondta erről a kapitány. Rossi szerint a következő időszak egyik legfontosabb feladata a csapat mentális állapotának rendezése lesz.

Azt hiszem, senki sem felejti el a novemberben történteket, ezért szeretnénk újra megerősíteni a kapcsolatunkat a szurkolókkal. Ennek érdekében az a legfontosabb, hogy jobb eredményeket érjünk el, mint novemberben. Vissza kell építenünk a magabiztosságunkat, a magunkba vetett hitet, és hiszem, hogy ez sikerülni is fog

– mondta a kapitány.

Tegnap mi is megírtuk, hogy Marco Rossi egy interjúban már megpendítette: ha nem érzi magában a tüzet, az akaratot, akkor mindenképpen feláll majd a válogatott padjáról. Ezt itt olvashatod újra:

EZ IS ÉRDEKELHET Visszavonulásáról beszélt Marco Rossi: elmondta az olasz kapitány, mikor áll fel a válogatott padjáról Az olasz kapitány egy interjúban az Írország elleni világbajnoki pótselejtező elvesztése utáni időszakról, a válogatott jövőjéről és a magyar futball helyzetéről beszélt.

címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA