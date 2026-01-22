Visszavonulásáról beszélt Marco Rossi: elmondta az olasz kapitány, mikor áll fel a válogatott padjáról

Erling Haaland idénybeli gólszámai mögött egyre mélyülő gólválság és a Manchester City aggasztó formahanyatlása rajzolódik ki.
Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya olaszországi otthonában adott interjút, amelyben az Írország elleni világbajnoki pótselejtező elvesztése utáni időszakról, a válogatott jövőjéről és a magyar futball helyzetéről beszélt. Elismerte, hogy pályafutása egyik legnehezebb időszakán van túl, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy továbbra is motivált, és elengedhetetlennek tartja a csapat további fejlesztését - írta a Nemzeti Sport.
Marco Rossi nyíltan beszélt az Írország elleni vereség okozta csalódásról és annak következményeiről.
A szakvezető kiemelte, hogy immár tizenhárom éve él Magyarországon, ezért személyesen is átérzi, mekkora jelentősége lett volna a világbajnoki részvételnek.
Sajnos nekünk – és amikor azt mondom, nekünk, magamat, a játékosokat és a szurkolókat is beleértem – ez az ügy szinte megszállottsággá, rögeszmévé vált. És látva, hogyan alakultak az események ebben a selejtezősorozatban, azt hiszem, ez már valamiféle átok
– mondta mindennek az átéléséről.
A folytatással kapcsolatos kérdésekre válaszolva Rossi elmondta, hogy az MLSZ elnöksége egyhangúlag mellette döntött.
Én nem kértem, nem könyörögtem, nem akartam mindenáron maradni, mert elismerem: ha elbukunk egy célt – és a cél egyértelműen a pótselejtező elérése volt, egy kimondott és reálisan elérhető cél –, akkor vállalnom kell a felelősséget
– hangsúlyozta. Ugyanakkor rámutatott, hogy a selejtezősorozatban számos pozitívum is akadt, és véleménye szerint teljesítményben csak Portugáliánál maradtak el egyértelműen.
Elmondta azt is, hogy távozni akkor fog, ha már nem érzi magában a tüzet, nem lát elérendő célokat - ekkor elmondása szerint azonnal feláll a válogatott padjáról.
A jövőbeli terveiről szólva kifejtette, hogy továbbra is erős benne a vágy és a késztetés, hogy a magyar válogatottal kijusson a világbajnokságra.
A célom az, hogy én vezessem a csapatot a következő vb-selejtezőben, és végre megtörjük az átkot, legyünk úrrá ezen a lidércnyomáson
– fogalmazott. Ugyanakkor tisztában van vele, hogy ezt a lehetőséget csak akkor kaphatja meg, ha addig megfelelő eredményeket ér el a válogatottal.
Az idei menetrendről elmondta, hogy márciusban és júniusban is két-két felkészülési mérkőzés vár a csapatra. Ezeken nemcsak technikai-taktikai, hanem gondolkodásbeli és mentális előrelépést is elvár. A válogatott játékosok közül külön kiemelte Szoboszlai Dominikot, akinek példáját a társak számára is inspirálónak tartja.
Nem hiszem, hogy a magyar futball történetében vagy a közelmúltban sok olyan példa lenne, amikor a tehetség mellé ilyen mindennapos, kemény munka és ilyen akaraterő párosult
– mondta a Liverpool középpályásáról. Mint mondta: Szoboszlai az egyetlen magyar játékos, aki angol bajnokságot nyert, ez önmagáért beszél. Gulácsi Péter válogatottságtól való visszavonulásáról pedig megértéssel beszélt az olasz kapitány.
Péterrel sokszor beszéltem, pontosan ismerem az okokat, amelyek miatt úgy határozott, hogy elhagyja a válogatottat
– mondta. Hozzátette, hogy maximálisan tiszteletben tartja a kapus döntését, még ha sportemberként és kapitányként nehéz is volt elfogadnia.
Varga Barnabás görögországi átigazolását egyértelműen pozitív lépésnek tartja, mind a játékos, mind a Ferencváros szempontjából. Úgy véli, a görög bajnokság intenzitása jóval magasabb, mint a magyaré, ezért Varga új kihívásai a válogatott számára is hasznot hozhatnak. Szerinte a támadó ilyen közegben még tovább fejlődhet, ami erősítheti a nemzeti csapatot is.
címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA
