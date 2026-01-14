Sebastian Ofner már győztesnek hitte magát a döntő szett rövidítésében, ám a korai ünneplés után mentálisan összeesett.
Könnyed délutáni edzés: tizenöt góllal nyert a pólóválogatott, jöhet a középdöntő
A magyar férfi vízilabda-válogatott fölényes, 21–6-os győzelmet aratott Málta felett a belgrádi Európa-bajnokság csoportkörének záró mérkőzésén, így Varga Zsolt együttese hibátlan mérleggel, hat ponttal jutott tovább a középdöntőbe.
A magyar válogatott magabiztos játékkal zárta a csoportküzdelmeket a szerdai játéknapon, amikor tizenöt gólos különbséggel múlta felül a máltai csapatot. A találkozó végeredménye nem hagyott kétséget a felek közötti erőviszonyokról, a magyarok az első perctől az utolsóig kézben tartották a mérkőzést.
Varga Zsolt szövetségi kapitány együttese makulátlan teljesítménnyel, mindhárom csoportmérkőzését megnyerve kvalifikálta magát a középdöntőbe, ahol a kontinensviadal legerősebb válogatottjaival csap össze. A továbbjutás mellett különösen értékes, hogy a nemzeti csapat a megszerezhető összes pontot, vagyis hatot visz magával a következő körbe.
A középdöntőben rendkívül nehéz feladatok várnak a magyar válogatottra. Az ellenfelek között lesz a spanyol együttes, amely nemcsak a címvédő Európa-bajnok, hanem a világbajnoki aranyérmet is birtokolja. Ugyancsak a csoportba került a házigazda szerb nemzeti csapat, amely olimpiai bajnokként szerepel a tornán, valamint a hagyományosan erős holland válogatott.
A lebonyolítási rend szerint a négycsapatos középdöntős csoportból az első két helyezett jut be az elődöntőbe. A harmadik pozícióban záró csapat az ötödik helyért játszhat, míg a csoport utolsó helyezettje a hetedik hely megszerzéséért küzdhet a helyosztókon.
Edzőváltás történt a győri női kosárlabdacsapatnál: a klub a hétvégi bajnoki vereség után felmentette vezetőedzői tisztségéből Füzy-Antolovics Adélt.
Több ezren nézték meg Kyrgios visszatérését, aki azonban nem indul az Australian Openen.
Tragikus hirtelenséggel, mindössze 67 évesen elhunyt Fehér Gábor vívóedző, aki a magyar kardvívás meghatározó alakja volt.
Elmaradhat a szombathelyi kosárcsapat mérkőzése a brutális időjárás miatt: órák óta dekkolnak a reptéren
A Falco csapata a lezárt bécsi repülőtéren rekedt, így egyelőre bizonytalan a csapat lengyelországi útja.
Kylian Mbappé gesztusa látványos jele volt annak, mennyire meggyengült Xabi Alonso tekintélye a klubnál.
Slot nem volt elégedett Szoboszlai hibája után, annak ellenére sem, hogy a magyar játékos hatalmas góllal nyitotta a kupameccset.
A döntés a Barcelona elleni, elveszített spanyol Szuperkupa-döntő után született.
Újabb sportkonfliktus robbant ki az Egyesült Államok és Kanada között, ezúttal a szkeletonban, alig néhány héttel a téli olimpia előtt.
Jonathan Barnett futballügynök ellen újabb bizonyítékok kerültek elő: a legfrissebb bírósági iratok szerint egy céges e-mailben "rabszolgának" nevezte állítólagos áldozatát.
Katar tárgyalásokat folytat a Nemzetközi Labdarúgó-szövetséggel (FIFA) arról, hogy ő rendezhesse az első női klubvilágbajnokságot.
Milos Raonic, a korábbi wimbledoni döntős vasárnap a közösségi médiában jelentette be, hogy visszavonul.
Adam Phillips és Vimal Yoganathan számára életre szóló álmuk válhat valóra, amikor a Barnsley ma este az Anfielden lép pályára a Liverpool ellen az FA-kupában.
Tragédia az olasz téli olimpia helyszínén: egy biztonsági őr halálra fagyott a mínusz 12 fokos hidegben
Halálos áldozatot követelt a dermesztő hideg egy olaszországi olimpiai építkezésen.
A legendás svéd csatár a Stick to Football podcastben nyilatkozott arról, kit tart a négy legjobb játékosnak, akivel együtt játszott.
Elárulta Lionel Messi, hogy mi a kedvenc alkoholos itala: nagyon bizarr dolgot szeret az argentin legenda
A futballlegenda beszélt arról is, mennyire fontos számára az egyedüllét, miközben próbálja egyensúlyban tartani a közszereplői létet és a családi életét feleségével.
Szoboszlai a mérkőzés utáni interjúban diplomatikusan nyilatkozott.
A magyar vízilabda legendás nevelőedzője 93 éves volt.
Kiderült, mi okozhatta Dudás Miki halálát: ezt találták a sportoló holttestén, minden borulhat az ügyben
A rendőrség halált okozó testi sértés gyanúja miatt indított nyomozást Dudás Miki halála ügyében, miután információk szeint a sportoló testén több súlyos fejsérülést találtak.