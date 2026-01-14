2026. január 14. szerda Bódog
-3 °C Budapest
Belgrád, 2026. január 14.Manhercz Krisztián (j) és a máltai Nikolai Zammit a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokság A csoportjának harmadik fordulójában játszott Málta - Magyarország mérkőzésen a Belgrade Arenában 2026. január 14-
Sport

Könnyed délutáni edzés: tizenöt góllal nyert a pólóválogatott, jöhet a középdöntő

MTI
2026. január 14. 14:08

A magyar férfi vízilabda-válogatott fölényes, 21–6-os győzelmet aratott Málta felett a belgrádi Európa-bajnokság csoportkörének záró mérkőzésén, így Varga Zsolt együttese hibátlan mérleggel, hat ponttal jutott tovább a középdöntőbe.

A magyar válogatott magabiztos játékkal zárta a csoportküzdelmeket a szerdai játéknapon, amikor tizenöt gólos különbséggel múlta felül a máltai csapatot. A találkozó végeredménye nem hagyott kétséget a felek közötti erőviszonyokról, a magyarok az első perctől az utolsóig kézben tartották a mérkőzést.

Varga Zsolt szövetségi kapitány együttese makulátlan teljesítménnyel, mindhárom csoportmérkőzését megnyerve kvalifikálta magát a középdöntőbe, ahol a kontinensviadal legerősebb válogatottjaival csap össze. A továbbjutás mellett különösen értékes, hogy a nemzeti csapat a megszerezhető összes pontot, vagyis hatot visz magával a következő körbe.

A középdöntőben rendkívül nehéz feladatok várnak a magyar válogatottra. Az ellenfelek között lesz a spanyol együttes, amely nemcsak a címvédő Európa-bajnok, hanem a világbajnoki aranyérmet is birtokolja. Ugyancsak a csoportba került a házigazda szerb nemzeti csapat, amely olimpiai bajnokként szerepel a tornán, valamint a hagyományosan erős holland válogatott.

A lebonyolítási rend szerint a négycsapatos középdöntős csoportból az első két helyezett jut be az elődöntőbe. A harmadik pozícióban záró csapat az ötödik helyért játszhat, míg a csoport utolsó helyezettje a hetedik hely megszerzéséért küzdhet a helyosztókon.

címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA
