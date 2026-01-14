Könnyed délutáni edzés: tizenöt góllal nyert a pólóválogatott, jöhet a középdöntő

A magyar férfi vízilabda-válogatott fölényes, 21–6-os győzelmet aratott Málta felett a belgrádi Európa-bajnokság csoportkörének záró mérkőzésén, így Varga Zsolt együttese hibátlan mérleggel, hat ponttal jutott tovább a középdöntőbe.

A magyar válogatott magabiztos játékkal zárta a csoportküzdelmeket a szerdai játéknapon, amikor tizenöt gólos különbséggel múlta felül a máltai csapatot. A találkozó végeredménye nem hagyott kétséget a felek közötti erőviszonyokról, a magyarok az első perctől az utolsóig kézben tartották a mérkőzést.

Varga Zsolt szövetségi kapitány együttese makulátlan teljesítménnyel, mindhárom csoportmérkőzését megnyerve kvalifikálta magát a középdöntőbe, ahol a kontinensviadal legerősebb válogatottjaival csap össze. A továbbjutás mellett különösen értékes, hogy a nemzeti csapat a megszerezhető összes pontot, vagyis hatot visz magával a következő körbe.

KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!

A középdöntőben rendkívül nehéz feladatok várnak a magyar válogatottra. Az ellenfelek között lesz a spanyol együttes, amely nemcsak a címvédő Európa-bajnok, hanem a világbajnoki aranyérmet is birtokolja. Ugyancsak a csoportba került a házigazda szerb nemzeti csapat, amely olimpiai bajnokként szerepel a tornán, valamint a hagyományosan erős holland válogatott.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A lebonyolítási rend szerint a négycsapatos középdöntős csoportból az első két helyezett jut be az elődöntőbe. A harmadik pozícióban záró csapat az ötödik helyért játszhat, míg a csoport utolsó helyezettje a hetedik hely megszerzéséért küzdhet a helyosztókon.

címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA