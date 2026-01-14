Az Arsenal jelenleg a Premier League élén áll, annak ellenére, hogy nincs kiemelkedő gólszerzője
Elképesztő pénzt kaszálnak az NFL leendő bajnokai: ezért megéri összetörni magukat
Az NFL rájátszása szombaton rajtolt: a nyolc divízióból hétben új bajnokot avattak az alapszakasz során. A döntőt február közepén rendezik, a győztes csapat játékosai pedig akár 376 ezer dollárt is zsebre tehetnek fejenként - írja a Sportico.
A kollektív szerződés 2030-ig rögzíti a rájátszás díjazását. A nyitó hét mérkőzéseiért a játékosok 53 500 és 58 500 dollár közötti összeget kapnak: a divíziógyőztesek a magasabb, a szabadkártyás csapatok és a kiemeltek (Denver Broncos, Seattle Seahawks) az alacsonyabb prémiumra jogosultak. Ez az átlagos amerikai munkavállaló számára tekintélyes összeg, ám alig haladja meg egy újonc heti, 46 667 dolláros fizetését.
A rájátszásban szereplő játékosok közül a Chicago Bears két sztárja, Montez Sweat és DJ Moore rendelkezik a legmagasabb alapfizetéssel: előbbi 20,9, utóbbi 20,65 millió dollárt keres évente, ami hetente nagyjából 1,15 millió dollárnak felel meg. A 2025-ös idényben összesen több mint ötven játékos keresett legalább 25 millió dollárt; a rangsort Justin Herbert (60 millió), Josh Allen (58 millió), Tua Tagovailoa (51 millió) és Patrick Mahomes (50 millió) vezeti. A keresetekről korábban írtunk, itt ovlashatod el újra:
A divíziós körben 58 500 dollár, a konferenciadöntőkben 81 000 dollár jár játékosonként. A Super Bowl győztesei fejenként 178 000, a vesztes csapat tagjai 103 000 dollárt kapnak – mindkét összeg 7000 dollárral magasabb a tavalyinál.
Az NFL rájátszásának pénzalapját elsősorban a mérkőzések jegybevételei finanszírozzák. Érdekesség, hogy a játékosonkénti NFL-prémium meghaladja az NHL-bajnokcsapat jutalmát: a Stanley-kupát tavaly elhódító Florida Panthers játékosai nagyjából 250 000 dollárt vihettek haza. Ugyanakkor az NFL-díjazás elmarad az MLB-ben és az NBA-ben kiosztott összegektől: a Major League Baseballban a Los Angeles Dodgers játékosai 484 748 dollárt kaptak, míg az NBA-bajnok Oklahoma City Thunder keretének tagjai 828 000 dollárral gazdagodtak.
A fogadóirodák jelenleg a Seattle Seahawksot tartják a legesélyesebbnek a Super Bowl megnyerésére, őket a Los Angeles Rams és a Denver Broncos követi az oddszok alapján. A mezőnyben öt olyan csapat is szerepel, amely még soha nem nyert Super Bowlt – közülük a Buffalo Bills tűnik a legesélyesebbnek arra, hogy idén történelmet írjon.
Portugália luxuskörülmények között készül a tornára a mexikói Riviera Mayán - a torna Ronaldo utolsó esélye lesz vébét nyerni.
Tóth Balázs közel két hónapos kihagyás után vasárnap tért vissza a pályára, elmondása szerint jól érezte magát a pályán.
Így áll most az elszabott olimpiai jégcsarnok építése: már egy éves késésben vannak, veszélyben a hokimeccsek?
Mérsékelt optimizmussal értékelte az NHL és a játékosok szakszervezete a hétvégén rendezett próbaeseményt a milánói téli olimpia jégkorong-helyszínén.
Edzőváltás történt a győri női kosárlabdacsapatnál: a klub a hétvégi bajnoki vereség után felmentette vezetőedzői tisztségéből Füzy-Antolovics Adélt.
Több ezren nézték meg Kyrgios visszatérését, aki azonban nem indul az Australian Openen.
Tragikus hirtelenséggel, mindössze 67 évesen elhunyt Fehér Gábor vívóedző, aki a magyar kardvívás meghatározó alakja volt.
Elmaradhat a szombathelyi kosárcsapat mérkőzése a brutális időjárás miatt: órák óta dekkolnak a reptéren
A Falco csapata a lezárt bécsi repülőtéren rekedt, így egyelőre bizonytalan a csapat lengyelországi útja.
Kylian Mbappé gesztusa látványos jele volt annak, mennyire meggyengült Xabi Alonso tekintélye a klubnál.
Slot nem volt elégedett Szoboszlai hibája után, annak ellenére sem, hogy a magyar játékos hatalmas góllal nyitotta a kupameccset.
A döntés a Barcelona elleni, elveszített spanyol Szuperkupa-döntő után született.
Újabb sportkonfliktus robbant ki az Egyesült Államok és Kanada között, ezúttal a szkeletonban, alig néhány héttel a téli olimpia előtt.
Jonathan Barnett futballügynök ellen újabb bizonyítékok kerültek elő: a legfrissebb bírósági iratok szerint egy céges e-mailben "rabszolgának" nevezte állítólagos áldozatát.
Katar tárgyalásokat folytat a Nemzetközi Labdarúgó-szövetséggel (FIFA) arról, hogy ő rendezhesse az első női klubvilágbajnokságot.
Milos Raonic, a korábbi wimbledoni döntős vasárnap a közösségi médiában jelentette be, hogy visszavonul.
Adam Phillips és Vimal Yoganathan számára életre szóló álmuk válhat valóra, amikor a Barnsley ma este az Anfielden lép pályára a Liverpool ellen az FA-kupában.
Tragédia az olasz téli olimpia helyszínén: egy biztonsági őr halálra fagyott a mínusz 12 fokos hidegben
Halálos áldozatot követelt a dermesztő hideg egy olaszországi olimpiai építkezésen.
A legendás svéd csatár a Stick to Football podcastben nyilatkozott arról, kit tart a négy legjobb játékosnak, akivel együtt játszott.
Elárulta Lionel Messi, hogy mi a kedvenc alkoholos itala: nagyon bizarr dolgot szeret az argentin legenda
A futballlegenda beszélt arról is, mennyire fontos számára az egyedüllét, miközben próbálja egyensúlyban tartani a közszereplői létet és a családi életét feleségével.