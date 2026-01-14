2026. január 14. szerda Bódog
Sport

Elképesztő pénzt kaszálnak az NFL leendő bajnokai: ezért megéri összetörni magukat

Pénzcentrum
2026. január 14. 16:44

Az NFL rájátszása szombaton rajtolt: a nyolc divízióból hétben új bajnokot avattak az alapszakasz során. A döntőt február közepén rendezik, a győztes csapat játékosai pedig akár 376 ezer dollárt is zsebre tehetnek fejenként - írja a Sportico.

A kollektív szerződés 2030-ig rögzíti a rájátszás díjazását. A nyitó hét mérkőzéseiért a játékosok 53 500 és 58 500 dollár közötti összeget kapnak: a divíziógyőztesek a magasabb, a szabadkártyás csapatok és a kiemeltek (Denver Broncos, Seattle Seahawks) az alacsonyabb prémiumra jogosultak. Ez az átlagos amerikai munkavállaló számára tekintélyes összeg, ám alig haladja meg egy újonc heti, 46 667 dolláros fizetését.

A rájátszásban szereplő játékosok közül a Chicago Bears két sztárja, Montez Sweat és DJ Moore rendelkezik a legmagasabb alapfizetéssel: előbbi 20,9, utóbbi 20,65 millió dollárt keres évente, ami hetente nagyjából 1,15 millió dollárnak felel meg. A 2025-ös idényben összesen több mint ötven játékos keresett legalább 25 millió dollárt; a rangsort Justin Herbert (60 millió), Josh Allen (58 millió), Tua Tagovailoa (51 millió) és Patrick Mahomes (50 millió) vezeti. A keresetekről korábban írtunk, itt ovlashatod el újra: 

A divíziós körben 58 500 dollár, a konferenciadöntőkben 81 000 dollár jár játékosonként. A Super Bowl győztesei fejenként 178 000, a vesztes csapat tagjai 103 000 dollárt kapnak – mindkét összeg 7000 dollárral magasabb a tavalyinál.

Az NFL rájátszásának pénzalapját elsősorban a mérkőzések jegybevételei finanszírozzák. Érdekesség, hogy a játékosonkénti NFL-prémium meghaladja az NHL-bajnokcsapat jutalmát: a Stanley-kupát tavaly elhódító Florida Panthers játékosai nagyjából 250 000 dollárt vihettek haza. Ugyanakkor az NFL-díjazás elmarad az MLB-ben és az NBA-ben kiosztott összegektől: a Major League Baseballban a Los Angeles Dodgers játékosai 484 748 dollárt kaptak, míg az NBA-bajnok Oklahoma City Thunder keretének tagjai 828 000 dollárral gazdagodtak.

A fogadóirodák jelenleg a Seattle Seahawksot tartják a legesélyesebbnek a Super Bowl megnyerésére, őket a Los Angeles Rams és a Denver Broncos követi az oddszok alapján. A mezőnyben öt olyan csapat is szerepel, amely még soha nem nyert Super Bowlt – közülük a Buffalo Bills tűnik a legesélyesebbnek arra, hogy idén történelmet írjon.
Címlapkép: Getty Images
