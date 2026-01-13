2026. január 13. kedd Veronika
Madrid, Spanyolország. Real Madrid sálakat és zászlókat árusító utcai stand a Santiago Bernabeu stadion közelében a mérkőzés napján.
Sport

Nem mehetett így tovább: ezért lépett le a Real edzője, saját játékosai buktatták meg

Pénzcentrum
2026. január 13. 11:44

Kylian Mbappé gesztusa, amellyel megakadályozta, hogy a Real Madrid díszsorfalat álljon a Barcelonának a spanyol Szuperkupa-győzelem után, látványos jele volt annak, mennyire meggyengült Xabi Alonso tekintélye a klubnál – és előrevetítette a spanyol edző villámgyors menesztését - tudósított a BBC.

A közösségi médiában villámgyorsan terjedtek azok a képek, ahogy Kylian Mbappé int a csapattársainak, hogy vonuljanak le a pályáról. Xabi Alonso marasztalná őket, Mbappé viszont ragaszkodik a levonuláshoz. Végül Alonso is sarkon fordul, és enged sztárjátékosa akaratának. A Barcelona így nem kapott díszsorfalat a vasárnapi spanyol Szuperkupa-győzelme után. Mint mi is beszámoltunk róla, a döntő után nem egész egy nappal a klub bejelentette, hogy már nem Alonso a csapat vezetőedzője.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Sokak szemében ez a jelenet a sportszerűség hiányának tűnt – olyasminek, amit korábban soha nem kapcsoltak volna Alonso nevéhez. Ugyanakkor valami mást is jelzett: azt, hogy már nem az edző, hanem a csapat irányít. A jelenetet itt mi is megmutatjuk:

A szoros döntő után szinte leolvasható volt Alonso arcáról: elege van. Mégsem lemondás történt, és nem is egy előre eltervezett lépésről volt szó. Alonso nem számított rá, hogy mindössze hét és fél hónappal a kinevezése után távoznia kell a Real Madrid kispadjáról. A klub hivatalos közleménye "közös megegyezésről" beszélt, ám a válás valójában elkerülhetetlenné vált.

Mindeközben a Real Madrid ott van a Bajnokok Ligája főtáblájának legjobb nyolc csapata között – abban a sorozatban, amely alapvetően meghatározza a klub identitását. Továbbjutottak a Király-kupa következő fordulójába, a bajnokságban pedig a szezon felénél mindössze négy ponttal maradnak el a Barcelonától, ráadásul az októberi El Clásicót megnyerték. Ez lenne a válság?

Valójában nem klasszikus értelemben vett válságról volt szó, hanem arról, hogy végleg nyilvánvalóvá vált: Florentino Pérez soha nem hitt igazán az edzőjében.

Spanyolország
Real Madrid
Piaci érték: 1 350M €
Edző: Xabi Alonso
Adatlap létrehozva: 2026.01.13.

Alonsót mások javaslatára választották ki, az elnök pedig bólintott – de erős meggyőződés nélkül. Leverkusenben sem állt azonnal mindenki mögé, ám az eredmények meghozták a fordulatot, és a keret fokozatosan az edző igényeihez igazodott. Madridban még elfogadható eredmények mellett sem következett be ez a váltás. Alonso a kezdetektől fogva egyedül érezte magát.

A Real Madridnál edzői pályát kezdeni a futball egyik legnehezebb kihívása. Senki nem mond nemet a Realnak – még azok sem, akik pontosan tudják, milyen közel lehet az lehetetlenhez az a feladat, hogy az egyéni ragyogásra épülő kultúrát modern, kollektív játékká alakítsák, ahol mindenki letámad, és mindenki védekezik - írja cikkében a BBC.

A Real Madridra ismét úgy tekintenek, mint különutas klubra: olyan egyesületre, amely másképp működik, következetesen korlátozza edzői mozgásterét, és lojális médiaháttérrel a háta mögött hónapokkal előre előkészíti a menesztések talaját.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #labdarúgás #bajnokok ligája #real madrid #nemzetközi foci #La Liga #spanyol foci #fc barcelona #edzőváltás

