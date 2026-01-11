Elárulta Lionel Messi, hogy mi a kedvenc alkoholos itala: nagyon bizarr dolgot szeret az argentin legenda

Lionel Messi ritka interjúban osztotta meg magánéletének részleteit, köztük különleges italpreferenciáját és azt, hogyan próbál egyensúlyt találni a reflektorfény és a családi élet között - írja a Daily Mail.

A 38 éves argentin futballsztár, aki nemrég segítette az Inter Miamit első MLS Kupa-győzelméhez, a Luzu TV-nek adott interjújában elárulta, hogy kedvenc itala meglehetősen szokatlan: bor, Sprite-tal keverve. "Szeretem a bort, de ha nem, akkor a szokásosat iszom: bort Sprite-tal. Így gyorsan hat!" - mondta Messi, hozzátéve, hogy ez a keverék különösen jól esik Miami forró napsütésében, és segít neki ellazulni.

A futballlegenda beszélt arról is, mennyire fontos számára az egyedüllét, miközben próbálja egyensúlyban tartani a közszereplői létet és a családi életét feleségével, a 37 éves Antonellával és három gyermekükkel, a 13 éves Thiagóval, a 10 éves Mateóval és a 8 éves Ciróval. "Furcsább vagyok, mint gondolnád. Nagyon szeretek egyedül lenni. A három gyerekkel otthon folyamatos a nyüzsgés, ami végül kimerít, és szükségem van egy kis magányra" - vallotta be.

"Nagyon strukturált vagyok, ha a napom egy bizonyos módon van megszervezve, és közben történik valami, ami mindent megváltoztat, az felborít engem. Antonella sokkal több dolgot mondhatna rólam, sok minden függ a hangulatomtól, apró, ostoba dolgoktól" - tette hozzá a sztár.

Messi jelenleg a hatodik, és szinte biztosan utolsó világbajnokságára készül, amelyet idén nyáron rendeznek az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban. Argentína címvédőként érkezik a tornára, miután Messi négy évvel ezelőtt Katarban győzelemre vezette a csapatot, a Franciaország elleni döntőben két gólt szerezve.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Bár egy korábbi interjúban óvatosan fogalmazott a nyári keretbe kerüléséről, részvétele szinte biztosra vehető, hacsak nem sérül meg. "Remélem, ott lehetek. Korábban is mondtam, hogy szeretnék ott lenni. Legrosszabb esetben élőben nézem majd, de különleges lesz" - nyilatkozta a nyáron már 39 éves Messi.

Az argentin válogatott Algéria, Ausztria és Jordánia ellen játszik majd a csoportkörben, első mérkőzésüket június 17-én rendezik.