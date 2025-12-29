Végleg az USA-ban maradna Sallói Dániel? Terveiről vallott a magyar válogatott focista

Sallói Dániel idén megkapta az amerikai állampolgárságot, és jövő nyáron amerikai menyasszonyát veszi feleségül, így véglegesen a tengerentúlon tervezi leélni az életét. A Sporting Kansas City támadója nemcsak a pályán, hanem üzleti vállalkozásában is otthonra lelt Kansas Cityben.

Sallói Dániel idén megkapta az amerikai állampolgárságot, jövő nyáron amerikai menyasszonyát, Victoriát is feleségül veszi. A Sporting Kansas City magyar támadója számára ezzel egyértelművé vált, hogy a tengerentúlon éli le hátralévő életét, és hazatérésre nem tervez. Kansas Cityben már üzleti vállalkozást is nyitott, egy padelklubot, ami a labdarúgás mellett új lehetőséget kínál a sportolóknak és a közösségnek - mondta a focista a Nemzeti Sportnak adott interjújában.

A karácsonyt a családdal és a menyasszonnyal ünnepelte, ötvözve a magyar és amerikai hagyományokat. Bár a közös vacsorát az édesanyja főzte, Victoria is megtanult néhány magyar ételt, így a két kultúra a mindennapokban is jelen van az életükben. Sallói elmondta, hogy a magánéletében az elmúlt év eseménydús és pozitív volt: megkérte a barátnője kezét, és elindították a padelklubot.

Friss eredmények a Sportonline oldalán!

A profi karrierben az idény csalódást okozott a Sporting Kansas City-vel. Edzőcsere és a klubmodell átalakulása miatt a csapat teljesítménye visszafogott volt. Ugyanakkor Sallói optimista: a klub új sportigazgatóval és edzővel készül a jövőre, a liga pedig hamarosan az európai őszi-tavaszi rendszerhez igazodik. A támadó számára a következő idény kulcsfontosságú a karrierje szempontjából, különösen a szerződéshosszabbítás és a klubrekord megdöntése miatt.

Sallói az Egyesült Államokba cserediákként érkezett több mint tíz éve, és azóta teljesen beilleszkedett a helyi életbe. Az amerikai környezet és az üzleti lehetőségek mellett a városban már a jövő nyári világbajnokság izgalmai is érzékelhetők, ahol Kansas City több mérkőzésnek ad otthont.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A magánélet és a karrier mellett Sallói aktívan foglalkozik a padelklub fejlesztésével. Két szabadtéri pályájuk van, de tervezik fedett pálya építését is, így a sportág még szélesebb körben válhat elérhetővé. A klubba már látogatott Thomas Tuchel és az angol válogatott néhány tagja, ami bizonyítja a projekt népszerűségét és minőségét.

Címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA