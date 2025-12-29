Anthony Joshua brit nehézsúlyú bokszoló autóbalesetet szenvedett Nigériában.
Végleg az USA-ban maradna Sallói Dániel? Terveiről vallott a magyar válogatott focista
Sallói Dániel idén megkapta az amerikai állampolgárságot, és jövő nyáron amerikai menyasszonyát veszi feleségül, így véglegesen a tengerentúlon tervezi leélni az életét. A Sporting Kansas City támadója nemcsak a pályán, hanem üzleti vállalkozásában is otthonra lelt Kansas Cityben.
Sallói Dániel idén megkapta az amerikai állampolgárságot, jövő nyáron amerikai menyasszonyát, Victoriát is feleségül veszi. A Sporting Kansas City magyar támadója számára ezzel egyértelművé vált, hogy a tengerentúlon éli le hátralévő életét, és hazatérésre nem tervez. Kansas Cityben már üzleti vállalkozást is nyitott, egy padelklubot, ami a labdarúgás mellett új lehetőséget kínál a sportolóknak és a közösségnek - mondta a focista a Nemzeti Sportnak adott interjújában.
A karácsonyt a családdal és a menyasszonnyal ünnepelte, ötvözve a magyar és amerikai hagyományokat. Bár a közös vacsorát az édesanyja főzte, Victoria is megtanult néhány magyar ételt, így a két kultúra a mindennapokban is jelen van az életükben. Sallói elmondta, hogy a magánéletében az elmúlt év eseménydús és pozitív volt: megkérte a barátnője kezét, és elindították a padelklubot.
A profi karrierben az idény csalódást okozott a Sporting Kansas City-vel. Edzőcsere és a klubmodell átalakulása miatt a csapat teljesítménye visszafogott volt. Ugyanakkor Sallói optimista: a klub új sportigazgatóval és edzővel készül a jövőre, a liga pedig hamarosan az európai őszi-tavaszi rendszerhez igazodik. A támadó számára a következő idény kulcsfontosságú a karrierje szempontjából, különösen a szerződéshosszabbítás és a klubrekord megdöntése miatt.
Sallói az Egyesült Államokba cserediákként érkezett több mint tíz éve, és azóta teljesen beilleszkedett a helyi életbe. Az amerikai környezet és az üzleti lehetőségek mellett a városban már a jövő nyári világbajnokság izgalmai is érzékelhetők, ahol Kansas City több mérkőzésnek ad otthont.
A magánélet és a karrier mellett Sallói aktívan foglalkozik a padelklub fejlesztésével. Két szabadtéri pályájuk van, de tervezik fedett pálya építését is, így a sportág még szélesebb körben válhat elérhetővé. A klubba már látogatott Thomas Tuchel és az angol válogatott néhány tagja, ami bizonyítja a projekt népszerűségét és minőségét.
Címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
