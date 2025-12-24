2025. december 24. szerda Ádám, Éva
3 °C Budapest
gyászhír
Horrorbalesetben halt meg a focista: felesége végignézte, nem tudtak segíteni rajta

Pénzcentrum
2025. december 24. 09:02

Tragikus sílift-balesetben életét vesztette Montenegróban a 34 éves egykori német válogatott labdarúgó, Sebastian Hertner; felesége végignézte a zuhanást - írta a Mirror.

A baleset Zabljak mellett, a Savin Kuk síközpontban történt. Az első jelentések szerint egy kétszemélyes felvonóülés levált a kábelről, majd nekiütközött a mögötte haladó széknek. Hertner mintegy 70 métert zuhant, és a helyszínen életét vesztette. Harminc éves felesége beszorult az ülésbe, őt a mentőszolgálat szabadította ki, ugyanis lábtörést szenvedett. Legalább három másik turista több órán át rekedt a felvonón, őket sérülés nélkül hozták le.

A montenegrói hatóságok azonnali hatállyal leállították a felvonót, az ügyészség szombaton nyomozást indított. A baleset pontos okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra, a berendezés teljes körű műszaki vizsgálatát rendelték el. Zabljak polgármestere átfogó és átlátható eljárást követelt a felelősök megállapítására. Szerb sajtóhírek szerint ugyanakkor a felvonó a tragédia másnapján újraindult.

A védőként játszó Hertner pályafutása során több német másodosztályú csapatot is megjárt: szerepelt az 1860 München, az Erzgebirge Aue és a Darmstadt együttesében is. Legutóbb az ötödosztályú ETSV Hamburg csapatkapitányaként lépett pályára.

Klubja közleményben búcsúzott tőle: "Mély fájdalommal tudatjuk, hogy csapatkapitányunk, Sebastian Hertner nyaralása során tragikus balesetben elhunyt. Döbbenten állunk a hír előtt. Őszinte részvétünket fejezzük ki családjának és szeretteinek."

A VfB Stuttgart, ahol Hertner az utánpótlásban nevelkedett, szintén megemlékezett róla. A játékos hét évet töltött a klubnál, és 65 mérkőzésen lépett pályára a tartalékcsapatban a harmadosztályban. Az egykori utánpótlás-válogatott ígéretes tehetségnek számított, olyan futballistákkal szerepelt együtt, mint Christoph Kramer és Felix Kroos.
Címlapkép: Getty Images
