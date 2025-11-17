2025. november 17. hétfő Hortenzia, Gergő
Brüsszel, Belgium - 2016. január 12: Lewis Hamilton és Nico Rosberg 2015-ös bajnoki győztes Mercedes F1 W06 Hybrid versenyautója. Az F1 W06 Hybrid volt a 2015-ös Forma-1-es szezon legdominánsabb F1-es autója. Az F1 W06 Hybrid tizenhat
Sport

Súlyos korlátozás a Forma 1-ben: mindenkire vonatkozik, ez mindent felboríthat

MTI
2025. november 17. 18:44

Körkorlátozás lesz érvényben a gumiabroncsokra a másfél hét múlva sorra kerülő Forma-1-es Katari Nagydíjon, a szezon utolsó előtti versenyhétvégéjén.

Az F1 hivatalos gumibeszállítójának, a Pirellinek a hétfői bejelentése szerint legfeljebb 25 kört tehetnek majd meg a versenyzők egy adott gumikeverékkel a Doha mellett elhelyezkedő losaili pályán. A vállalat azt is közölte, hogy ezt a döntést az F1 irányítóival és a Nemzetközi Automobil Szövetséggel (FIA) közösen hozták meg.

Katarban a mostani idény utolsó sprintfutamos hétvégéjére kerül sor, és a közel-keleti forduló akár az egyéni világbajnoki trófea sorsáról is dönthet. A konstruktőrök között a McLaren már megvédte vb-címét. "A körkorlátozás a tavaly használt gumik elemzését követően vált szükségessé, az előző esztendőben rendezett Katari Nagydíjon ugyanis az abroncsok, kiváltképp a bal elsők elérték a maximális kopási szintet" - írta a Pirelli.

Nem ez az első alkalom, hogy ilyen intézkedést vezetnek be a Forma-1-ben, két évvel ezelőtt Katarban 18 körben korlátozták az egyes gumik használatát, a losaili pálya ugyanis nagy terhelést jelent az abroncsoknak, többek között a magas hőmérséklet miatt.

Ezek az intézkedések jelentősen befolyásolják a versenystratégiák kialakítását, két éve legalább három, ezúttal minimum kettő boxkiállásra és kerékcserére minden versenyzőnek szüksége lesz a futamon.

A mostani hétvégén Las Vegasban versenyez a mezőny, az ottani eredményektől függően a világbajnoki összetettben éllovas brit Lando Norris (McLaren) akár már a katari forduló szombati napján sorra kerülő sprintfutamon a vb-cím bebiztosításáért állhat rajthoz.

Formula-1 las vegas-i nagydíj 2025: itt az F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Las Vegas, Nevada helyszínen
Címlapkép: Getty Images
