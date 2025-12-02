Max Verstappen még versenyben van az F1-es világbajnoki címért, miután a katari győzelmével 12 pontra csökkentette hátrányát Lando Norrisszal szemben.
Elképesztő: volt válogatott focistát fogtak meg a reptéren, nem erőszak kísérlete a gyanú
Egy korábbi angol válogatott labdarúgót vettek őrizetbe nemi erőszak kísérletének gyanújával a Londonhoz közeli Stansted repülőtéren - számolt be a BBC.
A Premier League-ben is játszó, 2010-es években az angol válogatottban szereplő labdarúgót vasárnap tartóztatták le a hatóságok. A The Sun beszámolója szerint a sportoló nevét jogi okokból nem hozhatják nyilvánosságra.
Az essex-i rendőrség szóvivője megerősítette, hogy egy férfit őrizetbe vettüek nemi erőszak kísérletének gyanújával. Hozzátették: óvadék ellenében szabadlábra helyezték 2026 február végéig, amíg a nyomozást folytatják.
A The Sun információi szerint a játékost a határőrség állította meg az útlevél-ellenőrzési ponton, mielőtt felszállhatott volna járatára. Az ellenőrzés során derült ki, hogy a rendőrség körözi egy korábbi, nemi erőszak kísérletével kapcsolatos vád miatt.
Máris jön az újabb edzőkirúgás Angliában? Megszólalt a Tottenham menedzsere, így érzi a saját helyzetét
Thomas Frank kijelentette, hogy továbbra is bízik a klubvezetés támogatásában, annak ellenére, hogy a szurkolók részéről egyre több kritika éri.
Tom Aspinall nehéz küzdelmet vív egy ritka szembetegséggel, amely az UFC 321-en vívott címvédő mérkőzésén elszenvedett sérülés következménye
Keddtől vasárnapig a lengyelországi Lublinban rendezik az úszók rövidpályás Európa-bajnokságát, amelyen 9 férfi és 13 női versenyző képviseli a magyar színeket.
Újabb sportbotrány készül: személyes okok miatt vett ki szabadságot a klubvezető, de más állhat a háttérben
A Middlesex County Cricket Club vezérigazgatója, Andrew Cornish felfüggesztette munkáját a klubnál, miután egy munkatársa kötelességszegéssel vádolta meg.
Szentmihályi Antal olimpiai bajnok labdarúgó, az Újpest és a Vasas egykori legendás kapusa kilenc hónapja költözött feleségével egy budai idősotthonba.
Elhunyt Nicola Pietrangeli, a kétszeres Roland Garros-győztes olasz teniszlegenda.
Magyarországnak jelenleg 14 kvótája van a februári, milánói-cortinai téli olimpiára.
Adrian Sutilt egy nemzetközi nyomozás során vették őrizetbe, csalás és sikkasztás miatt kell felelnie.
Treylon Burks elképesztő, egykezes elkapást mutatott be vasárnap este, csapata reményei a rájátszásra azonban egyre halványulnak.
A Skót Labdarúgó Szövetség (SFA) többmillió fontos, hosszú távú névadói szerződést kötött a nemzeti stadion elnevezési jogaira.
Elhagyja a Fradit Varga Barnabás? Megszólalt végre a csatár ügynöke, kiderült, miért nem játszott tegnap
Varga Barnabás, a Ferencváros gólvágója fáradtság miatt maradt ki a Puskás Akadémia elleni bajnoki mérkőzés keretéből, amit menedzsere is megerősített..
A vezetőedző azonnal elhagyta az Ole Miss csapatát, hogy a LSU vezetőedzője legyen, mindezt az év végi rájátszás előtt
Dárdai Bence, a Wolfsburg 19 éves magyar válogatott középpályása elülső keresztszalag-szakadás miatt műtéten esett át Innsbruckban.
Arteta elégedetlen volt a döntetlennel, az Arsenal nem tudta tovább nyújtani előnyét a taballán.
Minden forgatókönyv az F1-szezonzáró előtt: így húzhatja be a vb-címet Norris, de Verstappen is könnyen nevető harmadik lehet
Mutatjuk az összes elképzelhető forgatókönyvet: mikor lehet F1-világbajnok Lando Norris, így győzhet Oscar Piastri, és így lehet nevető harmadik Max Verstappen.
A legutolsó futamot rendezik a jövő hét végén, ennek helyszíne pedig most már hagyományosan a Yas Marina Circuit Abu Dzabiban. Lássuk, mikor lesz a Forma...
Ennél nehezen lehetne izgalmasabb: még nem világbajnok Norris, csak az utolsó versenyen dől el a vb-cím
Verstappen győzni tudott Katarban, így az idény legutolsó versenyére maradt a döntés a vb-címet illetően..
A hamis futballmezek komoly egészségügyi kockázatot jelenthetnek a vásárlóknak: egyre többen fordulnak a megfizethető alternatívák felé a hivatalos termékek magas árai miatt.
