Felzaklatott, megbilincselt férfit börtönöztek be pénzügyi bűncselekmény miatt, súlyos csalásért büntették meg
Sport

Elképesztő: volt válogatott focistát fogtak meg a reptéren, nem erőszak kísérlete a gyanú

Pénzcentrum
2025. december 2. 14:44

Egy korábbi angol válogatott labdarúgót vettek őrizetbe nemi erőszak kísérletének gyanújával a Londonhoz közeli Stansted repülőtéren - számolt be a BBC.

A Premier League-ben is játszó, 2010-es években az angol válogatottban szereplő labdarúgót vasárnap tartóztatták le a hatóságok. A The Sun beszámolója szerint a sportoló nevét jogi okokból nem hozhatják nyilvánosságra.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az essex-i rendőrség szóvivője megerősítette, hogy egy férfit őrizetbe vettüek nemi erőszak kísérletének gyanújával. Hozzátették: óvadék ellenében szabadlábra helyezték 2026 február végéig, amíg a nyomozást folytatják.

A The Sun információi szerint a játékost a határőrség állította meg az útlevél-ellenőrzési ponton, mielőtt felszállhatott volna járatára. Az ellenőrzés során derült ki, hogy a rendőrség körözi egy korábbi, nemi erőszak kísérletével kapcsolatos vád miatt.
Címlapkép: Getty Images
#rendőrség #sport #london #labdarúgás #focista #reptér #nemi erőszak #premier league #angol foci #angol válogatott

