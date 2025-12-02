Elképesztő: volt válogatott focistát fogtak meg a reptéren, nem erőszak kísérlete a gyanú

Egy korábbi angol válogatott labdarúgót vettek őrizetbe nemi erőszak kísérletének gyanújával a Londonhoz közeli Stansted repülőtéren - számolt be a BBC.

A Premier League-ben is játszó, 2010-es években az angol válogatottban szereplő labdarúgót vasárnap tartóztatták le a hatóságok. A The Sun beszámolója szerint a sportoló nevét jogi okokból nem hozhatják nyilvánosságra.

Az essex-i rendőrség szóvivője megerősítette, hogy egy férfit őrizetbe vettüek nemi erőszak kísérletének gyanújával. Hozzátették: óvadék ellenében szabadlábra helyezték 2026 február végéig, amíg a nyomozást folytatják.

A The Sun információi szerint a játékost a határőrség állította meg az útlevél-ellenőrzési ponton, mielőtt felszállhatott volna járatára. Az ellenőrzés során derült ki, hogy a rendőrség körözi egy korábbi, nemi erőszak kísérletével kapcsolatos vád miatt.