Neked is van ilyen futballmezed? Rámehet az egészséged, ezt sokan nem is tudják
Sport

Neked is van ilyen futballmezed? Rámehet az egészséged, ezt sokan nem is tudják

Pénzcentrum
2025. november 30. 18:32

A hamis futballmezek komoly egészségügyi kockázatot jelenthetnek a vásárlóknak, csakhogy egyre többen fordulnak a megfizethető alternatívák felé a hivatalos termékek magas árai miatt - írta a BBC.

Első ránézésre alig lehet különbséget tenni egy eredeti és egy hamis Manchester United mez között, pedig az előbbi 85 fontba (kb. 40.000 Ft), míg az utóbbi mindössze 15 fontba (kb. 7.000 Ft) kerül.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A szakértők szerint a hamis mezek komoly egészségügyi kockázatot jelenthetnek. "Nem tudjuk, milyen anyagokat tartalmaznak ezek a mezek, egészségügyi veszélyt jelenthetnek" - figyelmeztet Louise Baxter-Scott a Trading Standards-től. A karácsonyi időszak nyomása és a megélhetési költségek növekedése miatt egyre többen választják az olcsóbb alternatívákat.

Chloe Long, az Anti-Counterfeiting Group helyettes főigazgatója szerint a hamis mezek viselése bőrirritációt okozhat. "Komolyabb problémákat is előidézhetnek, különösen ha káros toxinokat vagy festékanyagokat használtak a gyártásukhoz" - magyarázza. A hamisítványok gyakran kínai gyárakból származnak, és nem követik a hivatalos gyártókra vonatkozó előírásokat.

A hamisítók egyetlen motivációja az ár, és bármit felhasználnak, hogy termékük a lehető legjobban hasonlítson az eredetire. "Nem tudhatod, mi történik, amikor mosógépbe teszed más ruhákkal együtt, különösen ha gyerekeknek vásárolod - ez olyan kockázat, amit nem szabadna vállalnod" - teszi hozzá Long.

A hamis mezek népszerűségének fő oka egyértelműen az ár. Egy Premier League csapat felnőtt mezének hivatalos ára 60-85 font között mozog, felvarrókkal és névvel együtt akár 120 fontba is kerülhet. A BBC több olyan weboldalt is talált, ahol minden Premier League csapat hamis mezét kínálták, akár 12 fontért.

A Liverpool-Nottingham Forest mérkőzésen megszólított szurkolók szinte mindegyike vásárolt már hamis mezt. "Miért fizetnél 120 fontot, amikor 20-25 fontért is megkaphatod? Különösen a korosztályomnak, akiknek nincs sok pénzük" - mondta Finn, egy húszas éveiben járó Liverpool-szurkoló.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az Anti-Counterfeiting Group figyelmeztet, hogy a hamis mezeket árusító weboldalakról való vásárlás rendkívül kockázatos lehet, mivel a vásárlók személyes adataikat szervezett bűnözői csoportoknak adhatják át. Az Egyesült Királyságban nem illegális hamis mezeket vásárolni, de azok értékesítése törvénybe ütközik, és akár 10 év börtönbüntetéssel is járhat.

A Premier League adatai szerint az elmúlt négy szezonban 1,1 millió hamis terméket foglaltak le, több mint 70 millió font értékben, és több mint egymillió online hirdetést távolítottak el, körülbelül 20,4 millió font értékben.

Rob Warner, korábbi Umbro és Puma meztervező szerint egy hivatalos replika mez előállítási költsége körülbelül 10 font. A haszon megoszlik a klub és a márka között, utóbbi körülbelül 70%-ot kap. Bár elismeri, hogy a szurkolók nehezen fogadják el a magas árakat, hangsúlyozza, hogy sok technológia és kutatás áll a professzionális mezek fejlesztése mögött.

James Humphrey, aki retró futballmezeket árusító boltot üzemeltet Yorkban, azt tanácsolja, hogy a címkéket érdemes ellenőrizni. "A legtöbb márkánál - mint az Adidas és a Nike - van egy kód, amit ha beírsz egy keresőbe, megjelenik a mez képe." Ha más mez jelenik meg, az hamis. Humphrey üzletét súlyosan érinti a hamis mezek elterjedése, és attól tart, hogy le kell építenie vagy akár be is kell zárnia a boltot.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #hamis #árak #sport #kereskedelem #kutatás #hamisítvány #online vásárlás #technológia #költségek #gyártás #egyesült királyság #kína #futball #premier league #mezek

