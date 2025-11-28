Újra padot kaphat a kirúgott Forest-edző? Itt térhet vissza Postecoglou

Vinicius Jr. közel áll a szerződéshosszabbításhoz a Real Madriddal, miután elfogadta, hogy alacsonyabb fizetést kap, mint amit eredetileg kért..
A Leeds United vezetősége egyre inkább fontolgatja Daniel Farke menedzser leváltását, ugyanis a csapat a Premier League kiesőzónájában áll. A potenciális utódok között Ange Postecoglou és Brendan Rodgers neve merült fel - írta meg a TalkSport.
A Leeds United jelenleg a Premier League 18. helyén áll, miután az első 12 mérkőzésükből hetet elveszítettek. Bár Farke tavaly impozáns módon, 100 ponttal nyerte meg a Championship-et a csapattal, a jelenlegi gyenge szereplés miatt veszélybe került a pozíciója.
A talkSPORT információi szerint a Leeds nem ad biztosítékot Farke jövőjével kapcsolatban. A német szakember statisztikái sem meggyőzőek: a Norwich-nál töltött időszakát is beleszámítva, ő rendelkezik a legalacsonyabb mérkőzésenkénti pontátlaggal (0,61) azon menedzserek között, akik több mint 50 Premier League-mérkőzésen irányítottak csapatot.
A helyzetet tovább nehezíti, hogy a Leeds következő három ellenfele a Manchester City, a Chelsea és a Liverpool lesz. A klub vezetősége már potenciális utódokat is kiszemelt Farke helyére.
Az egyik jelölt Ange Postecoglou, aki nemrég Premier League-rekordot állított fel, amikor mindössze 39 nap után menesztették a Nottingham Forest éléről. A korábbi Tottenham-menedzsernek vannak támogatói az Elland Roadon, bár kérdéses, hogy vállalna-e öt hónapon belül egy harmadik munkát.
A másik lehetséges utód Brendan Rodgers, aki a hírek szerint szívesen visszatérne a Premier League-be, miután a múlt hónapban váratlanul távozott a Celtic-től. A Leeds tulajdonosa, a 49ers Enterprises érdekelt a Celtic legnagyobb riválisában, a Rangers-ben is, ami érdekes hátteret ad a helyzetnek.
Alex Crook, a talkSPORT vezető futballszakértője szerint bár a Leeds hivatalosan a megszokott üzletmenetet folytatja, valóban van alapja a Farke pozícióját fenyegető híreknek. Megjegyezte, hogy már a feljutás után is felmerültek kétségek a menedzser jövőjével kapcsolatban, és a nyári átigazolási időszakban sem kapott megfelelő támogatást a csapat megerősítéséhez.
