2025. november 28. péntek Stefánia
4 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Leeds, Egyesült Királyság 05 23 2024 A Leeds United labdarúgó-stadion oldalnézetből az Elland Roadon, West Yorkshire-ben.
Sport

Újra padot kaphat a kirúgott Forest-edző? Itt térhet vissza Postecoglou

Pénzcentrum
2025. november 28. 11:23

A Leeds United vezetősége egyre inkább fontolgatja Daniel Farke menedzser leváltását, ugyanis a csapat a Premier League kiesőzónájában áll. A potenciális utódok között Ange Postecoglou és Brendan Rodgers neve merült fel - írta meg a TalkSport.

A Leeds United jelenleg a Premier League 18. helyén áll, miután az első 12 mérkőzésükből hetet elveszítettek. Bár Farke tavaly impozáns módon, 100 ponttal nyerte meg a Championship-et a csapattal, a jelenlegi gyenge szereplés miatt veszélybe került a pozíciója.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A talkSPORT információi szerint a Leeds nem ad biztosítékot Farke jövőjével kapcsolatban. A német szakember statisztikái sem meggyőzőek: a Norwich-nál töltött időszakát is beleszámítva, ő rendelkezik a legalacsonyabb mérkőzésenkénti pontátlaggal (0,61) azon menedzserek között, akik több mint 50 Premier League-mérkőzésen irányítottak csapatot.

A helyzetet tovább nehezíti, hogy a Leeds következő három ellenfele a Manchester City, a Chelsea és a Liverpool lesz. A klub vezetősége már potenciális utódokat is kiszemelt Farke helyére.

Anglia
Leeds United
Piaci érték: 316,30M
Edző: Daniel Farke
Jelenlegi helyezés: #18
English Premier League helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
17.
West Ham United
12
3
2
7
15
25
-10
11
18.
Leeds United
12
3
2
7
11
22
-11
11
19.
Burnley
12
3
1
8
14
24
-10
10
Adatlap létrehozva: 2025.11.28.

Az egyik jelölt Ange Postecoglou, aki nemrég Premier League-rekordot állított fel, amikor mindössze 39 nap után menesztették a Nottingham Forest éléről. A korábbi Tottenham-menedzsernek vannak támogatói az Elland Roadon, bár kérdéses, hogy vállalna-e öt hónapon belül egy harmadik munkát.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A másik lehetséges utód Brendan Rodgers, aki a hírek szerint szívesen visszatérne a Premier League-be, miután a múlt hónapban váratlanul távozott a Celtic-től. A Leeds tulajdonosa, a 49ers Enterprises érdekelt a Celtic legnagyobb riválisában, a Rangers-ben is, ami érdekes hátteret ad a helyzetnek.

Alex Crook, a talkSPORT vezető futballszakértője szerint bár a Leeds hivatalosan a megszokott üzletmenetet folytatja, valóban van alapja a Farke pozícióját fenyegető híreknek. Megjegyezte, hogy már a feljutás után is felmerültek kétségek a menedzser jövőjével kapcsolatban, és a nyári átigazolási időszakban sem kapott megfelelő támogatást a csapat megerősítéséhez.
Címlapkép: Getty Images
#sport #labdarúgás #premier league #edző #angol foci #angol bajnokság #vezetőedző #edzőváltás #nottingham forest

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:18
12:11
12:07
11:46
11:36
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 28.
Üres zsebbel várja 2026-ot százezernyi magyar: egy váratlan kiadás összeroppanthatja a kasszát
2025. november 27.
Kár tagadni, már zajlik a lakáskatasztrófa Magyarországon: így vált luxussá a saját otthon az átlagembernek
2025. november 28.
Veszélyes hitellel csábíták utazni a magyarokat: könnyen gigaadósságba verheti magát, aki nem vigyáz
2025. november 27.
Lehullt a lepel a vásárlás "ünnepéről": valódi akciózási dömping, vagy bolondok aranya a Black Friday?
2025. november 27.
Merre tartanak a hazai megtakarítások 2025-ben?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 28. péntek
Stefánia
48. hét
November 28.
"Ne vásárolj semmit!" Nap
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Formula-1 katari nagydíj 2025: itt az F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Lusail, Katar helyszínen
2
6 napja
Bemondta a MOB elnöke, mikor lehet Budapesten olimpia: nem kertelt Gyulay Zsolt
3
3 napja
Megszűnés szélén a legendás magyar focicsapat: 40 milliót kéne gyűjteniük, vagy mindennek vége
4
5 napja
Itt a TAO-rendszer végórája? Megszólalt a sportközgazdász, szerinte most ez zajlik a rendszerrel
5
7 napja
Elképesztő, mit csinált a Realban Kylian Mbappé: erre még a legendák se mind voltak képesek
PÉNZÜGYI KISOKOS
Dezintermediáció
Az a folyamat, amelynek során a pénzügyi szektor szereplői egyre több üzletet kötnek a bankok megkerülésével. A tőkepiac lehetővé teszi az értékpapírosítás segítségével a hagyományos tőkepiaci közvetítők kikerülését a hitel- és egyéb tranzakciókban.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 28. 10:18
Figyelem, új fizetős parkolási övezet jön Budapesten: ekkortól már büntetik is az autósokat
Pénzcentrum  |  2025. november 28. 10:04
Veszélyes hitellel csábíták utazni a magyarokat: könnyen gigaadósságba verheti magát, aki nem vigyáz
Agrárszektor  |  2025. november 28. 11:31
Gyuricza Csaba: Vagy alkalmazkodunk, vagy tönkremegyünk