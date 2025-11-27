2025. november 27. csütörtök Virgil
Budapest
Középső pont kréta vonal a műfüves labdarúgó vagy futballpályán , A zöld műfű vadonatúj.
Sport

Hihetetlen pech: doppingvétség miatt kaszáltak el egy focistát, de a műfű volt a ludas a sztoriban

Pénzcentrum
2025. november 27. 12:44

Egy norvég labdarúgó doppingvétség nélkül került bajba, miután műfüves pálya gumiőrleményéből tiltott anyag került a szervezetébe - írta meg a The Guardian.

A Vålerenga norvég klub a doppingszabályok szigorítását sürgeti, miután női csapatuk egyik játékosa egy műfüves pálya gumiőrleményéből származó tiltott stimulánst fogyasztott be akaratlanul. A hét hónapig tartó ügy szerdán zárult le, amikor a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) úgy döntött, nem fellebbez a Norvég Doppingellenes Ügynökség (Adno) határozata ellen, amely szerint a játékos vétlen volt.

Az eset 2023. április 22-én kezdődött, amikor a Vålerenga az LSK Kvinner ellen játszott Lillestrømben. A rutinszerű doppingteszt során mindkét csapatból négy-négy játékos mintájában kimutatták a tiltott 1,3-dimetilbutilamin (DMBA) anyagot. A Vålerenga egyik játékosának mintája meghaladta a WADA 50 ng/ml-es jelentési küszöbét.

A vizsgálat során sem a klubok, sem az Adno nem talált közös nevezőt az érintett sportolók által fogyasztott étel, ital vagy táplálékkiegészítők között. Az érintett játékos, aki névtelen kívánt maradni, elmondta a Guardiannek, milyen szorongást okozott számára a vádak megismerése: "Szörnyű pillanat volt. Nagyon felkavaró élmény volt, és nem igazán értettem, mi történik."

A játékos folytathatta pályafutását a vizsgálat ideje alatt, de úgy véli, a történtek árnyékot vetettek néhány teljesítményére. Júliusban a környezeti vizsgálat végre felfedezte a szokatlan okot: a pályán található aprított gumiabroncs-granulátum (népszerű nevén gumiőrlemény) tartalmazta a DMBA-t, amely a mérkőzés során került át a játékosokra.

A DMBA egy olyan szintetikus anyag, amely stimulálja a központi idegrendszert, és néha táplálékkiegészítőkben használják, bár Norvégiában és az Európai Unióban betiltották. Tudományos tanulmányok már korábban kimutatták, hogy ez az anyag keletkezhet a gumi típusú granulátum lebomlása során.

Az eset az első ismert eset az élsportban, ahol környezeti kitettség okozott látszólagos doppingvétséget. "Mindig is tudtam, hogy nem tettem semmi rosszat, és hálás vagyok az Adnonak, amiért a forrást az LSK-Hallenben találták meg" - nyilatkozta a játékos. "Mégis, a folyamat és az eredmény valamelyest önkényesnek tűnik. Ha az Adno nem tudta volna azonosítani a granulátumot forrásként, a helyzetem sokkal nehezebb lett volna."

A műfüves pályák nem jelentenek egészségügyi kockázatot a sportolók számára, de korábban már felmerültek aggályok a mikroműanyag-szennyezésben játszott szerepükkel kapcsolatban. 2031-től az EU-ban tilos lesz a gumiőrlemény töltőanyag értékesítése. A Vålerenga-eset után a Norvég Labdarúgó Szövetség azt javasolta, hogy a fedett versenymérkőzéseket helyezzék át szabadtérre.

Norvégiában körülbelül 1800 ilyen szintetikus pálya található, és az Egyesült Királyságban is elterjedtek, különösen az amatőr szinten. Nem létezik nemzetközi szabvány, amely biztosítaná, hogy a gyepanyagok mentesek legyenek a sportban tiltott anyagoktól.

A Vålerenga szeretné, ha a szabályokat megerősítenék annak elismerésével, hogy a pozitív doppingteszt nem mindig vezethető vissza a sportoló szándékos vagy gondatlan cselekedetére. Harriet Rudd, a Vålerenga vezérigazgatója elmondta: "A környezeti tényezőknek valóban kiemelt figyelmet kell kapniuk a jövőben. A doppingellenes munkának fejlődnie kell, és az ilyen kérdéseknek sokkal nagyobb szerepet kell kapniuk a figyelembe vett tényezők között."
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #norvégia #szabályozás #labdarúgás #sportoló #dopping #doppingvizsgálat #doppingvétség

