Ez már csak az Arsenalé lehet? Ítéletet mondott a szuperszámítógép, innen nehéz lesz elbukni

Az Arsenal hat pontos előnnyel vezeti a Premier League-et a 12. forduló után; az Opta szuperszámítógépe szerint 76,1% eséllyel nyeri meg a bajnokságot - írta az Opta Analyst.

Az Arsenal újabb közel tökéletes hétvégét tudhat maga mögött, miután a Liverpool és a Manchester City is vereséget szenvedett, a londoni csapat pedig Eberechi Eze mesterhármasával győzte le az észak-londoni rivális Tottenhamet.

A győzelemmel az Arsenal hat pontos előnyre tett szert a tabella élén, ahol most a Chelsea a legközelebbi kihívójuk. Érdekesség, hogy a két csapat a következő fordulóban éppen egymással találkozik a Stamford Bridge-en.

Az Opta szuperszámítógépe 10 000 szimuláció alapján 76% esélyt ad arra, hogy Mikel Arteta csapata megnyeri első bajnoki címét a 2003-04-es szezon óta. A gépet nem befolyásolják "babonák" vagy érzelmek, kizárólag adatokkal dolgozik.

A Premier League történetében eddig hat olyan alkalom volt, amikor a listavezető legalább hat pontos előnnyel rendelkezett 12 forduló után, és minden esetben bajnoki címmel zárult a szezon. Ugyanakkor öt olyan eset is előfordult, amikor a második helynél hátrébb álló csapat hat vagy több pontos hátrányból fordítva lett bajnok.

A Manchester City továbbra is a legvalószínűbb kihívó 14%-os eséllyel, annak ellenére, hogy szombaton 2-1-re kikaptak a Newcastle United otthonában. A címvédő Liverpool esélyei jelentősen csökkentek, mindössze 2,3%-ra, miután az utóbbi hét mérkőzésükből hatot elveszítettek, és a 12. helyre zuhantak.

A Chelsea, amely jelenleg a második helyen áll, 3,7%-os eséllyel rendelkezik a bajnoki cím megszerzésére. Enzo Maresca csapata zsinórban három bajnoki mérkőzést nyert meg, és jelentősen javíthatna helyzetén, ha a következő fordulóban legyőzné az Arsenalt.

Az Aston Villa (1,6%) és a Crystal Palace (1,0%) az egyetlen két másik csapat, amely legalább 100 szimulációban végez az első helyen. A Brighton 0,4%, a Newcastle 0,2%, míg a Manchester United, a Bournemouth és a Tottenham egyaránt 0,1% eséllyel rendelkezik a bajnoki cím megszerzésére.