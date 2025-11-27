2025. november 29. szombat Taksony
2 °C Budapest
London, Egyesült Királyság - 2013. július 31: Emirates Stadion. Az Ashburton Grove, amelyet szponzori okokból Emirates Stadionként vagy egyszerűen csak The Emirates néven ismernek, az Arsenal otthona.
Sport

Ez már csak az Arsenalé lehet? Ítéletet mondott a szuperszámítógép, innen nehéz lesz elbukni

Pénzcentrum
2025. november 27. 13:14

Az Arsenal hat pontos előnnyel vezeti a Premier League-et a 12. forduló után; az Opta szuperszámítógépe szerint 76,1% eséllyel nyeri meg a bajnokságot - írta az Opta Analyst.

Az Arsenal újabb közel tökéletes hétvégét tudhat maga mögött, miután a Liverpool és a Manchester City is vereséget szenvedett, a londoni csapat pedig Eberechi Eze mesterhármasával győzte le az észak-londoni rivális Tottenhamet.

A győzelemmel az Arsenal hat pontos előnyre tett szert a tabella élén, ahol most a Chelsea a legközelebbi kihívójuk. Érdekesség, hogy a két csapat a következő fordulóban éppen egymással találkozik a Stamford Bridge-en.

Az Opta szuperszámítógépe 10 000 szimuláció alapján 76% esélyt ad arra, hogy Mikel Arteta csapata megnyeri első bajnoki címét a 2003-04-es szezon óta. A gépet nem befolyásolják "babonák" vagy érzelmek, kizárólag adatokkal dolgozik.

A Premier League történetében eddig hat olyan alkalom volt, amikor a listavezető legalább hat pontos előnnyel rendelkezett 12 forduló után, és minden esetben bajnoki címmel zárult a szezon. Ugyanakkor öt olyan eset is előfordult, amikor a második helynél hátrébb álló csapat hat vagy több pontos hátrányból fordítva lett bajnok.

A Manchester City továbbra is a legvalószínűbb kihívó 14%-os eséllyel, annak ellenére, hogy szombaton 2-1-re kikaptak a Newcastle United otthonában. A címvédő Liverpool esélyei jelentősen csökkentek, mindössze 2,3%-ra, miután az utóbbi hét mérkőzésükből hatot elveszítettek, és a 12. helyre zuhantak.

A Chelsea, amely jelenleg a második helyen áll, 3,7%-os eséllyel rendelkezik a bajnoki cím megszerzésére. Enzo Maresca csapata zsinórban három bajnoki mérkőzést nyert meg, és jelentősen javíthatna helyzetén, ha a következő fordulóban legyőzné az Arsenalt.

Az Aston Villa (1,6%) és a Crystal Palace (1,0%) az egyetlen két másik csapat, amely legalább 100 szimulációban végez az első helyen. A Brighton 0,4%, a Newcastle 0,2%, míg a Manchester United, a Bournemouth és a Tottenham egyaránt 0,1% eséllyel rendelkezik a bajnoki cím megszerzésére.

Anglia  |  2025-2026
Premier League
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Arsenal
29
2.
Chelsea
23
3.
Manchester City
22
4.
Aston Villa
21
5.
Crystal Palace
20
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
1.
Erling Haaland
(Manchester City)
14
2.
Igor Thiago
(Brentford)
9
3.
Danny Welbeck
(Brighton)
7
4.
Antoine Semenyo
(Bournemouth AFC)
6
5.
Jean-Philippe Mateta
(Crystal Palace)
6
Adatlap létrehozva: 2025.11.27.
Címlapkép: Getty Images
#sport #elemzés #premier league #liverpool #chelsea #tottenham #Arsenal #angol foci #manchester city #angol bajnokság #mikel arteta

