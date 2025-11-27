Mi a baj az idei Liverpoollal, miért nem tudta felvenni a ritmust Kerkez Milos új csapatában? Tényleg a hátán viszi a csapatot Szoboszlai Dominik? Erről...
Ez már csak az Arsenalé lehet? Ítéletet mondott a szuperszámítógép, innen nehéz lesz elbukni
Az Arsenal hat pontos előnnyel vezeti a Premier League-et a 12. forduló után; az Opta szuperszámítógépe szerint 76,1% eséllyel nyeri meg a bajnokságot - írta az Opta Analyst.
Az Arsenal újabb közel tökéletes hétvégét tudhat maga mögött, miután a Liverpool és a Manchester City is vereséget szenvedett, a londoni csapat pedig Eberechi Eze mesterhármasával győzte le az észak-londoni rivális Tottenhamet.
A győzelemmel az Arsenal hat pontos előnyre tett szert a tabella élén, ahol most a Chelsea a legközelebbi kihívójuk. Érdekesség, hogy a két csapat a következő fordulóban éppen egymással találkozik a Stamford Bridge-en.
Az Opta szuperszámítógépe 10 000 szimuláció alapján 76% esélyt ad arra, hogy Mikel Arteta csapata megnyeri első bajnoki címét a 2003-04-es szezon óta. A gépet nem befolyásolják "babonák" vagy érzelmek, kizárólag adatokkal dolgozik.
Following this weekend's Premier League action, Arsenal now win the league in 76.1% of the current Opta supercomputer season simulations.— Opta Analyst (@OptaAnalyst) November 24, 2025
For more projections, go here: https://t.co/7aqZAb0Jdq pic.twitter.com/EGFF3THpor
A Premier League történetében eddig hat olyan alkalom volt, amikor a listavezető legalább hat pontos előnnyel rendelkezett 12 forduló után, és minden esetben bajnoki címmel zárult a szezon. Ugyanakkor öt olyan eset is előfordult, amikor a második helynél hátrébb álló csapat hat vagy több pontos hátrányból fordítva lett bajnok.
A Manchester City továbbra is a legvalószínűbb kihívó 14%-os eséllyel, annak ellenére, hogy szombaton 2-1-re kikaptak a Newcastle United otthonában. A címvédő Liverpool esélyei jelentősen csökkentek, mindössze 2,3%-ra, miután az utóbbi hét mérkőzésükből hatot elveszítettek, és a 12. helyre zuhantak.
A Chelsea, amely jelenleg a második helyen áll, 3,7%-os eséllyel rendelkezik a bajnoki cím megszerzésére. Enzo Maresca csapata zsinórban három bajnoki mérkőzést nyert meg, és jelentősen javíthatna helyzetén, ha a következő fordulóban legyőzné az Arsenalt.
Az Aston Villa (1,6%) és a Crystal Palace (1,0%) az egyetlen két másik csapat, amely legalább 100 szimulációban végez az első helyen. A Brighton 0,4%, a Newcastle 0,2%, míg a Manchester United, a Bournemouth és a Tottenham egyaránt 0,1% eséllyel rendelkezik a bajnoki cím megszerzésére.
