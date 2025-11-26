Csányi Sándor azt mondta: nem lehet figyelmen kívül hagyni azokat az eredményeket, melyeket Rossi irányítása alatt ért el a magyar válogatott.
Nem akárki intette meg a Barcelona sztárját, Lamine Yamalt: Rafa Nadal állt sorompóba
Rafael Nadal tanácsokkal látta el a Barcelona fiatal tehetségét, Lamine Yamalt, hangsúlyozva a megfelelő környezet fontosságát a sikeres karrierhez - írja a Mirror.
A teniszlegenda Rafael Nadal fontos életvezetési tanácsokat adott a Barcelona 18 éves csillagának, Lamine Yamalnak, miután a fiatal játékos pályán kívüli életmódja miatt kritikák érték. A 14-szeres Roland Garros-győztes spanyol sportoló arra ösztönözte honfitársát, hogy körültekintően válassza meg a körülötte lévő embereket.
"Olyan emberekkel kell körülvennie magát, akik őszintén támogatják, és elég okosak ahhoz, hogy meghallgassák, amit a sikeres emberek inkább figyelmen kívül hagynak" - nyilatkozta Nadal a Movistar+ csatornának. "Olyan emberekkel kell körülvennie magát, akik őszintén boldognak szeretnék látni, és tudnia kell meghallgatni őket, ami nem mindig könnyű, amikor valaki ennyire híres személyiség, a figyelem középpontjában."
Nadal - aki egyébként Real Madrid-szurkoló - kiemelte: "Fontos ez számára, tekintettel fiatal korára. Olyan emberekkel kell körülvennie magát, akik hasznára válnak, legyen az a családja vagy egy csapat. Mindenki valósága különböző, és mindenkinek megvan a saját mentalitása és személyisége."
"A sikerhez sok út vezet, de az, ahogyan kezeled és együtt élsz vele éveken át, kiegyensúlyozott és boldog emberré tehet, vagy éppen ellenkezőleg, a siker boldogtalanná tehet, mert a hírnév végül felemészt" - tette hozzá a teniszikon.
Yamal nemrég egy klub és válogatott közötti vitába is keveredett, miután kihagyta Spanyolország legutóbbi két világbajnoki selejtezőjét egy ágyéki beavatkozás miatt. A spanyol labdarúgó-szövetség közleményben fejezte ki meglepetését és aggodalmát, hogy nem tájékoztatták előre a kezelésről.
Cristiano Ronaldo felfüggesztett eltiltást kapott a dublini kiállítása után, így játszhat Portugália világbajnoki nyitómeccsein.
A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) kedden elkészítette a jövő évi labdarúgó-világbajnokság jövő pénteki sorsolásának kalapbeosztását.
A Manchester United 1-0-ra kikapott a meccs nagy részében tíz emberrel játszó Evertontól az Old Traffordon, ami komoly aggodalmakat vet fel a fejlődéssel kapcsolatban.
A háromszoros olimpiai bajnok brit tornász, Max Whitlock bejelentette, hogy visszatér a visszavonulásból, és célba veszi a 2028-as olimpiát.
A törökországi futball bundabotrány nyomán elfogytak a játékosok a negyedosztályú Agri Spor csapatánál.
Bocsánatot kért a szombati balhé után Pep Guardiola: ezzel indokolta, miért lökte el az operatőrt a meccs után
Guardiola bocsánatot kért a Newcastle elleni mérkőzés utáni viselkedéséért: csapata a negyedik bajnoki vereségét szenvedte el a szezonban
A Liverpool meccsén újabb vitatható bírói döntés született: a vendégek gólja érvényben maradt annak ellenére, hogy a les helyzetben lévő játékos befolyásolhatta a kapus látómezejét.
A várható kedvezőtlen időjárás miatt fedett helyszínen, a Régészeti Múzeumban gyújtják meg szerdán az olimpiai lángot a játékok bölcsőjében, a görögországi Olümpiában.
Először elhárította az érdeklődést, egy újságírótól tudta meg, hogy immár ő a legidősebb olimpiai bajnok a világon.
Az egyik pénzintézet idei e-sportkutatása szerint ez a vásárlási kedv a gaming világban is érződik: egyre többet ruházunk be a játékélményt fokozó technológiákra és eszközökre.
A volt szovjet-orosz labdarúgó 99 évet élt, halálával Benedek Gáborra szállt a rangidősség.
Kilencvenkét éves korában vasárnap elhunyt Hámori Jenő olimpiai és világbajnok kardvívó.
A 63 éves, hatszoros vb-döntős Jimmy White 6-2-es vereséget szenvedett a mindössze 14 éves lengyel játékos, Michal Szubarczyk ellen.
Érik az öltözői háború Liverpoolban? Teljesen kiakadt a csapattársaira van Dijk, ezt nem teszik zsebre
A Liverpool csapatkapitánya, Virgil van Dijk kemény kritikát fogalmazott meg a csapattársai gyenge teljesítményéről a szombati vereség után.
Lewis Hamilton nehéz időszakot él át a Ferrarinál, és a Las Vegas-i Nagydíj után kijelentette, hogy nem várja a 2026-os szezont.
Formula-1 katari nagydíj 2025: itt az F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Lusail, Katar helyszínen
Ebben a cikkben összegyűjtöttük a kezdési időpontokat: mikor lesz a Forma 1 időmérője, a sprintverseny és a futam Katarban?
A mindössze 156 ezer lakosú szigetország kvalifikálta magát a labdarúgó-világbajnokságra, ezzel a legkisebb nemzet lesz, amely valaha részt vett a tornán
Nagy valószínűséggel Gyennadij Golovkin, korábbi középsúlyú világbajnok lesz a World Boxing elnöke.
