2025. november 26. szerda Virág
5 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A teniszpálya vonalai
Sport

Nem akárki intette meg a Barcelona sztárját, Lamine Yamalt: Rafa Nadal állt sorompóba

Pénzcentrum
2025. november 26. 10:15

Rafael Nadal tanácsokkal látta el a Barcelona fiatal tehetségét, Lamine Yamalt, hangsúlyozva a megfelelő környezet fontosságát a sikeres karrierhez - írja a Mirror.

A teniszlegenda Rafael Nadal fontos életvezetési tanácsokat adott a Barcelona 18 éves csillagának, Lamine Yamalnak, miután a fiatal játékos pályán kívüli életmódja miatt kritikák érték. A 14-szeres Roland Garros-győztes spanyol sportoló arra ösztönözte honfitársát, hogy körültekintően válassza meg a körülötte lévő embereket.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

"Olyan emberekkel kell körülvennie magát, akik őszintén támogatják, és elég okosak ahhoz, hogy meghallgassák, amit a sikeres emberek inkább figyelmen kívül hagynak" - nyilatkozta Nadal a Movistar+ csatornának. "Olyan emberekkel kell körülvennie magát, akik őszintén boldognak szeretnék látni, és tudnia kell meghallgatni őket, ami nem mindig könnyű, amikor valaki ennyire híres személyiség, a figyelem középpontjában."

Lamine Yamal
Csapata: FC Barcelona
Posztja: támadó
Nemzetisége: spanyol
Életkora: 19 év
Szerződése lejár: 2031. június 29.
Piaci értéke: 200M €
Adatlap létrehozva: 2025.11.26.

Nadal - aki egyébként Real Madrid-szurkoló - kiemelte: "Fontos ez számára, tekintettel fiatal korára. Olyan emberekkel kell körülvennie magát, akik hasznára válnak, legyen az a családja vagy egy csapat. Mindenki valósága különböző, és mindenkinek megvan a saját mentalitása és személyisége."

KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

"A sikerhez sok út vezet, de az, ahogyan kezeled és együtt élsz vele éveken át, kiegyensúlyozott és boldog emberré tehet, vagy éppen ellenkezőleg, a siker boldogtalanná tehet, mert a hírnév végül felemészt" - tette hozzá a teniszikon.

Yamal nemrég egy klub és válogatott közötti vitába is keveredett, miután kihagyta Spanyolország legutóbbi két világbajnoki selejtezőjét egy ágyéki beavatkozás miatt. A spanyol labdarúgó-szövetség közleményben fejezte ki meglepetését és aggodalmát, hogy nem tájékoztatták előre a kezelésről.
Címlapkép: Getty Images
#karrier #sport #fiatal #siker #tanács #barcelona #tenisz #spanyol #rafael nadal #lamine yamal

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:43
11:30
11:16
11:10
11:01
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 26.
Bod Péter Ákos: A magyar állam rátelepedett a társadalomra, lefojtotta a versenyt, sokat adóztat
2025. november 25.
Sokak kedvenc boltja zár be végleg: az árrésstop tette be a kaput, hoppon maradnak a vásárlók
2025. november 26.
Készülhetnek a magyar dolgozók: óriási változás előtt állunk, aki nem alkalmazkodik, hamar elhasalhat
2025. november 26.
Tombol a májgyulladásjárvány, kockázatosak a karácsonyi vásárok is: mondjam le a városnéző kirándulást vagy sem?
2025. november 25.
Erre temérdek magyar nem gondol, amikor gyereket vállal: óriási pénztől esnek el egyetlen rossz választás miatt
NAPTÁR
Tovább
2025. november 26. szerda
Virág
48. hét
November 26.
A szerelmi vallomás napja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Formula-1 katari nagydíj 2025: itt az F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Lusail, Katar helyszínen
2
4 napja
Bemondta a MOB elnöke, mikor lehet Budapesten olimpia: nem kertelt Gyulay Zsolt
3
1 hete
Formula-1 Las Vegas-i nagydíj 2025: itt az F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Las Vegas, Nevada helyszínen
4
3 napja
Itt a TAO-rendszer végórája? Megszólalt a sportközgazdász, szerinte most ez zajlik a rendszerrel
5
1 hete
Ilyen nincs! Az utolsó pillanatban kapott ki a válogatott, lemaradunk a világbajnokságról
PÉNZÜGYI KISOKOS
Limitfigyelés
az a szolgáltatás, ahol olyan csoportos beszedésekre, amelyeknél változó összegek kerülnek terhelésre a számlatulajdonos által megadott értékhatár felett nem teljesíti a banka kifizetést - ilyenkor a számla kifizetése külön útra kerül, de ez nem szünteti meg a beszedést a továbbiakban

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 26. 11:30
Minimálbér 2026: szivárognak a hírek, ekkora emelésre számíthatnak a magyar dolgozók jövőre
Pénzcentrum  |  2025. november 26. 11:16
Kemény 2026-os év elé néz Magyarország: jövőre is köhöghet a gazdaság, mi lesz a kamatcsökkentéssel?
Agrárszektor  |  2025. november 26. 11:32
Erős kijelentést tett Nagy István: ez vár a magyar gazdákra 2030-ig?