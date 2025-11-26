Nem akárki intette meg a Barcelona sztárját, Lamine Yamalt: Rafa Nadal állt sorompóba

Rafael Nadal tanácsokkal látta el a Barcelona fiatal tehetségét, Lamine Yamalt, hangsúlyozva a megfelelő környezet fontosságát a sikeres karrierhez - írja a Mirror.

A teniszlegenda Rafael Nadal fontos életvezetési tanácsokat adott a Barcelona 18 éves csillagának, Lamine Yamalnak, miután a fiatal játékos pályán kívüli életmódja miatt kritikák érték. A 14-szeres Roland Garros-győztes spanyol sportoló arra ösztönözte honfitársát, hogy körültekintően válassza meg a körülötte lévő embereket.

"Olyan emberekkel kell körülvennie magát, akik őszintén támogatják, és elég okosak ahhoz, hogy meghallgassák, amit a sikeres emberek inkább figyelmen kívül hagynak" - nyilatkozta Nadal a Movistar+ csatornának. "Olyan emberekkel kell körülvennie magát, akik őszintén boldognak szeretnék látni, és tudnia kell meghallgatni őket, ami nem mindig könnyű, amikor valaki ennyire híres személyiség, a figyelem középpontjában."

Nadal - aki egyébként Real Madrid-szurkoló - kiemelte: "Fontos ez számára, tekintettel fiatal korára. Olyan emberekkel kell körülvennie magát, akik hasznára válnak, legyen az a családja vagy egy csapat. Mindenki valósága különböző, és mindenkinek megvan a saját mentalitása és személyisége."

"A sikerhez sok út vezet, de az, ahogyan kezeled és együtt élsz vele éveken át, kiegyensúlyozott és boldog emberré tehet, vagy éppen ellenkezőleg, a siker boldogtalanná tehet, mert a hírnév végül felemészt" - tette hozzá a teniszikon.

Yamal nemrég egy klub és válogatott közötti vitába is keveredett, miután kihagyta Spanyolország legutóbbi két világbajnoki selejtezőjét egy ágyéki beavatkozás miatt. A spanyol labdarúgó-szövetség közleményben fejezte ki meglepetését és aggodalmát, hogy nem tájékoztatták előre a kezelésről.