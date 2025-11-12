Oscar, a korábbi Chelsea-sztár vélhetően visszavonul, miután egy edzés során szívproblémák miatt eszméletét vesztette.
Kitört a spanyol futballháború: kimaradt a keretből Lamine Yamal, egymásra mutogat a Barcelona és a szövetség
Luis de la Fuente, a spanyol válogatott szövetségi kapitánya megszólalt a Lamine Yamal körüli vitában, amely a Barcelona és a spanyol szövetség között alakult ki. A fiatal játékos kezelése miatt kialakult feszültség kapcsán a kapitány jobb kommunikációt sürgetett - jelentette a Barca Universal.
A spanyol válogatott és az FC Barcelona között komoly feszültség alakult ki, miután Lamine Yamal elhagyta a nemzeti csapat edzőtáborát. A Spanyol Labdarúgó Szövetség (RFEF) meglepetését fejezte ki a Barcelonától kapott orvosi információkkal kapcsolatban, miután a tinédzser játékos rádiófrekvenciás kezelést kapott szeméremcsonti fájdalmaira.
Luis de la Fuente szövetségi kapitány most részletesen beszélt a helyzetről. "A keretbe hívást a játékos korábbi mérkőzéseken nyújtott teljesítménye alapján döntöm el. Lamine esetében azért hívtam be, mert három teljes, 90 perces mérkőzést játszott, ami azt jelzi, hogy tökéletes állapotban van. Mindig az orvosi szolgálaton keresztül igazoljuk, hogy a játékosok egészségesek" - magyarázta.
A kapitány ugyanakkor egyenesen tagadta, hogy konfliktus lenne a Barcelona és a válogatott között.
Nincs konfliktus, mindkét félnek megvannak a saját érdekei, amelyek végül összeérnek. Azt szeretnénk, hogy a Barçának sikeres szezonja legyen, mi pedig kvalifikáljuk magunkat a világbajnokságra
- hangsúlyozta.
De la Fuente ugyanakkor megjegyezte, hogy a Barcelonának előzetesen tájékoztatnia kellett volna a válogatottat a tervezett kezelésről. "Legalább közölniük kellett volna, mit szándékoznak tenni. Aztán szabadon megtehetik, amit a játékosuk érdekében a legjobbnak gondolnak" - mondta.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A kapitány elmondta, hogy Yamal szomorúan távozott a válogatottól.
Lamine szomorú. Olyan játékos, aki elkötelezett a válogatott iránt és nagyon szeretik. Nagyon szomorúan távozott, alig várta, hogy játszhasson ezeken a mérkőzéseken. Nagyszerű szezont szeretne a klubjával, és a Finalissimára, valamint a világbajnokságra is gondol
- fogalmazott De la Fuente.
Végül biztosította a szurkolókat, hogy a kommunikáció a Barcelonával továbbra is erős, bár mindkét oldalon lehet még javítani rajta. "Tudom, hogy Karanka folyamatosan kapcsolatban volt Decóval és a Barçával. Még többet kell beszélnünk. Nem csak Lamine-ról van szó, vannak más Barcelona-játékosok is, és nincs probléma. A kapcsolat nem sérült, de mindkét oldalon lehet javítani" - zárta gondolatait.
Cristiano Ronaldo bejelentette, hogy a 2026-os világbajnokság lesz az utolsó nagy tornája pályafutása során.
Keira Walsh, az angol női válogatott középpályása szerint a sportirányító szerveknek jobban oda kellene figyelniük a játékosok véleményére a zsúfolt mérkőzésnaptárral kapcsolatban.
Dróth Zoltánnal egy videóban közölte a szövetségi kapitány, hogy kimarad a keretből, ő maga másra számított ennyi év és ennyi válogatottság után.
A Ferrari egyik vezetője azt várja a Forma-1-es istálló két pilótájától, hogy "fókuszáljanak a vezetésre, és beszéljenek kevesebbet".
Szijjártó Péter bejelentette, hogy a csapatnak egy új szponzora lesz, a következő négy évben több százmillió forintos nagyságrendben megnő a költségvetési mozgástér.
Az Olimpiai Bizottság 2026-tól megtiltaná a transznemű sportolók részvételét a női versenyeken.
A futballszerető látogatók november 19-től tekinthetik meg a figurát és természetesen szelfizhetnek is vele.
Egy instagrammon található videó rekonstruálhatta, hogy miként szenvedett a hétszeres világbajnok, Michael Schumacher síbalesetet 12 évvel ezelőtt.
A világranglista-első Luke Humphries lenyűgöző kilencnyilas kiszállóval győzte le Michael Smitht a Darts Grand Slamen.
A Chelsea közleményben tudatta, hogy egyeztetett játékosával a felelőtlen vezetésről.
Azonnali hatállyal kirúgta edzőjét a küszködő Újpest: a pletykák szerint, nagy név lehet Krznar utódja
Az Újpest FC menesztette Damir Krznar vezetőedzőt.
2026 téli olimpia: mikor lesz a téli olimpia megnyitó 2026-ban, mi a téli olimpia programja? Magyarország a téli olimpiai játékokon kikkel versenyzik, hol látható a...
Az OTP Bank-Pick Szeged és a Veszprém szombat délutáni bajnoki csúcsrangadója szomorú véget ért, miután a találkozó során a csarnokban elhunyt a hazai klub technikai...
Szoboszlai Dominik szerint csapatának, a Liverpool FC-nek akkor marad esélye a címvédésre a labdarúgó Premier League-ben, ha megőrzi azt a küzdőszellemet.
Adele Nicoll brit sportoló súlylökőként és bobpilótaként is nemzetközi sikerekre tör, ahogy a 2026-os téli olimpiára készül.
A 2026-os labdarúgó-világbajnokság jegyárai sokak számára megfizethetetlenek, ami komoly kérdéseket vet fel a torna hozzáférhetőségével kapcsolatban.
A Bayern München idén minden Bajnokok Ligája és Bundesliga mérkőzését megnyerte, ezzel jelenleg az egyetlen veretlen csapat az európai topligákban.
A játék új kiadása jelentősen növelheti a női labdarúgás láthatóságát és segíthet felfedezni eddig ismeretlen tehetségeket is - a szakértők szerint legalábbis.
-
4000 műtétre készülnek: nagy dobás ez a magyar magánkórháztól
A Dr. Rose Magánkórház a meglévő fekvőbetegosztályt 1500 négyzetméterrel, 2 műtővel és 22 betegszobával növelte.
-
Mától újra rendelhető a Lidl és a Tisza cipő egyedi sneakere - Sietni kell, csak 1 hétig elérhető
Az előrendelés most is kizárólag a Lidl Plus alkalmazás Click&Pick funkcióján keresztül lesz elérhető.