Kitört a spanyol futballháború: kimaradt a keretből Lamine Yamal, egymásra mutogat a Barcelona és a szövetség

Luis de la Fuente, a spanyol válogatott szövetségi kapitánya megszólalt a Lamine Yamal körüli vitában, amely a Barcelona és a spanyol szövetség között alakult ki. A fiatal játékos kezelése miatt kialakult feszültség kapcsán a kapitány jobb kommunikációt sürgetett - jelentette a Barca Universal.

A spanyol válogatott és az FC Barcelona között komoly feszültség alakult ki, miután Lamine Yamal elhagyta a nemzeti csapat edzőtáborát. A Spanyol Labdarúgó Szövetség (RFEF) meglepetését fejezte ki a Barcelonától kapott orvosi információkkal kapcsolatban, miután a tinédzser játékos rádiófrekvenciás kezelést kapott szeméremcsonti fájdalmaira.

Luis de la Fuente szövetségi kapitány most részletesen beszélt a helyzetről. "A keretbe hívást a játékos korábbi mérkőzéseken nyújtott teljesítménye alapján döntöm el. Lamine esetében azért hívtam be, mert három teljes, 90 perces mérkőzést játszott, ami azt jelzi, hogy tökéletes állapotban van. Mindig az orvosi szolgálaton keresztül igazoljuk, hogy a játékosok egészségesek" - magyarázta.

A kapitány ugyanakkor egyenesen tagadta, hogy konfliktus lenne a Barcelona és a válogatott között.

Nincs konfliktus, mindkét félnek megvannak a saját érdekei, amelyek végül összeérnek. Azt szeretnénk, hogy a Barçának sikeres szezonja legyen, mi pedig kvalifikáljuk magunkat a világbajnokságra

- hangsúlyozta.

De la Fuente ugyanakkor megjegyezte, hogy a Barcelonának előzetesen tájékoztatnia kellett volna a válogatottat a tervezett kezelésről. "Legalább közölniük kellett volna, mit szándékoznak tenni. Aztán szabadon megtehetik, amit a játékosuk érdekében a legjobbnak gondolnak" - mondta.

A kapitány elmondta, hogy Yamal szomorúan távozott a válogatottól.

Lamine szomorú. Olyan játékos, aki elkötelezett a válogatott iránt és nagyon szeretik. Nagyon szomorúan távozott, alig várta, hogy játszhasson ezeken a mérkőzéseken. Nagyszerű szezont szeretne a klubjával, és a Finalissimára, valamint a világbajnokságra is gondol

- fogalmazott De la Fuente.

Végül biztosította a szurkolókat, hogy a kommunikáció a Barcelonával továbbra is erős, bár mindkét oldalon lehet még javítani rajta. "Tudom, hogy Karanka folyamatosan kapcsolatban volt Decóval és a Barçával. Még többet kell beszélnünk. Nem csak Lamine-ról van szó, vannak más Barcelona-játékosok is, és nincs probléma. A kapcsolat nem sérült, de mindkét oldalon lehet javítani" - zárta gondolatait.