2025. november 26. szerda Virág
5 °C Budapest
Budapest, 2025. szeptember 9.A portugál Cristiano Ronaldo örül a büntetőből szerzett góljának a Magyarország - Portugália labdarúgó világbajnoki selejtező mérkőzésen a Puskás Arénában 2025. szeptember 9-én.MTI/Illyés Tibor
Sport

Fellélegezhet Cristiano Ronaldo: csak felfüggesztett eltiltást kapott, ott lehet a vébé nyitányán

Pénzcentrum
2025. november 26. 11:43

Cristiano Ronaldo felfüggesztett eltiltást kapott a dublini kiállítása után, így játszhat Portugália világbajnoki nyitómeccsein - írja a The Guardian.

A FIFA fegyelmi bizottsága kedden úgy döntött, hogy Cristiano Ronaldo három mérkőzésre szóló eltiltását egy meccsre csökkenti, további két mérkőzésre szóló büntetését pedig egy év próbaidőre felfüggeszti. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a 40 éves támadó már letöltötte büntetését.

Ronaldót november 13-án állították ki Portugália Írország elleni meglepetésszerű vereségénél, miután a bíró úgy ítélte meg, hogy könyökkel megütötte Dara O'Shea védőt. A játékost korábban már 13 alkalommal állították ki pályafutása során, de felnőtt válogatott mérkőzésen ez volt az első piros lapja 226 mérkőzés után. Az esetről a Pénzcentrum is beszámolt: 

A FIFA fegyelmi szabályzata szerint egy játékosnak "legalább három mérkőzést vagy megfelelő időtartamot kell eltiltva töltenie erőszakos magatartás, könyöklés, ütés, rúgás, harapás, köpés vagy egy ellenfél vagy nem játékvezető személy megütése esetén". A szabályzat 27. cikkelye azonban lehetőséget ad a FIFA bírói testületének, hogy "teljesen vagy részben felfüggessze egy fegyelmi intézkedés végrehajtását".

Cristiano Ronaldo
Csapata: Portugal
Posztja: támadó
Nemzetisége: portugál
Életkora: 41 év
Szerződése lejár: 2027. június 29.
Piaci értéke: 12M €
Adatlap létrehozva: 2025.11.26.

A FIFA közleménye szerint a fennmaradó két mérkőzésre szóló eltiltás egy éves próbaidőre felfüggesztésre került. Ha Cristiano Ronaldo a próbaidő alatt hasonló jellegű és súlyú szabálysértést követ el, a felfüggesztett büntetés automatikusan érvénybe lép, és a fennmaradó két mérkőzést azonnal le kell töltenie a portugál válogatott következő hivatalos mérkőzésein. A három mérkőzésre szóló eltiltás ellen fellebbezni lehet a FIFA fellebbviteli bizottságához.

címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA
