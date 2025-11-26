A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) kedden elkészítette a jövő évi labdarúgó-világbajnokság jövő pénteki sorsolásának kalapbeosztását.
Fellélegezhet Cristiano Ronaldo: csak felfüggesztett eltiltást kapott, ott lehet a vébé nyitányán
Cristiano Ronaldo felfüggesztett eltiltást kapott a dublini kiállítása után, így játszhat Portugália világbajnoki nyitómeccsein - írja a The Guardian.
A FIFA fegyelmi bizottsága kedden úgy döntött, hogy Cristiano Ronaldo három mérkőzésre szóló eltiltását egy meccsre csökkenti, további két mérkőzésre szóló büntetését pedig egy év próbaidőre felfüggeszti. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a 40 éves támadó már letöltötte büntetését.
Ronaldót november 13-án állították ki Portugália Írország elleni meglepetésszerű vereségénél, miután a bíró úgy ítélte meg, hogy könyökkel megütötte Dara O'Shea védőt. A játékost korábban már 13 alkalommal állították ki pályafutása során, de felnőtt válogatott mérkőzésen ez volt az első piros lapja 226 mérkőzés után. Az esetről a Pénzcentrum is beszámolt:
A FIFA fegyelmi szabályzata szerint egy játékosnak "legalább három mérkőzést vagy megfelelő időtartamot kell eltiltva töltenie erőszakos magatartás, könyöklés, ütés, rúgás, harapás, köpés vagy egy ellenfél vagy nem játékvezető személy megütése esetén". A szabályzat 27. cikkelye azonban lehetőséget ad a FIFA bírói testületének, hogy "teljesen vagy részben felfüggessze egy fegyelmi intézkedés végrehajtását".
A FIFA közleménye szerint a fennmaradó két mérkőzésre szóló eltiltás egy éves próbaidőre felfüggesztésre került. Ha Cristiano Ronaldo a próbaidő alatt hasonló jellegű és súlyú szabálysértést követ el, a felfüggesztett büntetés automatikusan érvénybe lép, és a fennmaradó két mérkőzést azonnal le kell töltenie a portugál válogatott következő hivatalos mérkőzésein. A három mérkőzésre szóló eltiltás ellen fellebbezni lehet a FIFA fellebbviteli bizottságához.
Ha az év végig nem jön össze a támogatás, akkor nem tudják folytatni szereplésüket az NB I-ben.
A FIFA és a Szaúd-arábiai Fejlesztési Alap 1 milliárd dolláros együttműködést jelentett be a globális futball-infrastruktúra fejlesztésére, elsősorban a fejlődő országok számára.
A Manchester United 1-0-ra kikapott a meccs nagy részében tíz emberrel játszó Evertontól az Old Traffordon, ami komoly aggodalmakat vet fel a fejlődéssel kapcsolatban.
A háromszoros olimpiai bajnok brit tornász, Max Whitlock bejelentette, hogy visszatér a visszavonulásból, és célba veszi a 2028-as olimpiát.
A törökországi futball bundabotrány nyomán elfogytak a játékosok a negyedosztályú Agri Spor csapatánál.
Bocsánatot kért a szombati balhé után Pep Guardiola: ezzel indokolta, miért lökte el az operatőrt a meccs után
Guardiola bocsánatot kért a Newcastle elleni mérkőzés utáni viselkedéséért: csapata a negyedik bajnoki vereségét szenvedte el a szezonban
A Liverpool meccsén újabb vitatható bírói döntés született: a vendégek gólja érvényben maradt annak ellenére, hogy a les helyzetben lévő játékos befolyásolhatta a kapus látómezejét.
A várható kedvezőtlen időjárás miatt fedett helyszínen, a Régészeti Múzeumban gyújtják meg szerdán az olimpiai lángot a játékok bölcsőjében, a görögországi Olümpiában.
Először elhárította az érdeklődést, egy újságírótól tudta meg, hogy immár ő a legidősebb olimpiai bajnok a világon.
Az egyik pénzintézet idei e-sportkutatása szerint ez a vásárlási kedv a gaming világban is érződik: egyre többet ruházunk be a játékélményt fokozó technológiákra és eszközökre.
A volt szovjet-orosz labdarúgó 99 évet élt, halálával Benedek Gáborra szállt a rangidősség.
Kilencvenkét éves korában vasárnap elhunyt Hámori Jenő olimpiai és világbajnok kardvívó.
A 63 éves, hatszoros vb-döntős Jimmy White 6-2-es vereséget szenvedett a mindössze 14 éves lengyel játékos, Michal Szubarczyk ellen.
Érik az öltözői háború Liverpoolban? Teljesen kiakadt a csapattársaira van Dijk, ezt nem teszik zsebre
A Liverpool csapatkapitánya, Virgil van Dijk kemény kritikát fogalmazott meg a csapattársai gyenge teljesítményéről a szombati vereség után.
Lewis Hamilton nehéz időszakot él át a Ferrarinál, és a Las Vegas-i Nagydíj után kijelentette, hogy nem várja a 2026-os szezont.
Formula-1 katari nagydíj 2025: itt az F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Lusail, Katar helyszínen
Ebben a cikkben összegyűjtöttük a kezdési időpontokat: mikor lesz a Forma 1 időmérője, a sprintverseny és a futam Katarban?
A mindössze 156 ezer lakosú szigetország kvalifikálta magát a labdarúgó-világbajnokságra, ezzel a legkisebb nemzet lesz, amely valaha részt vett a tornán
Nagy valószínűséggel Gyennadij Golovkin, korábbi középsúlyú világbajnok lesz a World Boxing elnöke.
