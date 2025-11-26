Ez komolyan visszavetheti az angolok vébérendezési terveit: az új manchesteri stadionon bukhat el az egész?

A Brit Labdarúgó Szövetség (FA) tervei szerint a felújított Old Trafford stadion is szerepelni fog a 2035-ös női labdarúgó-világbajnokság rendezésére benyújtott pályázati anyagban, amelyet a héten hoznak nyilvánosságra - írta meg a The Guardian.

Az Old Trafford annak ellenére kerül be a pályázatba, hogy a Manchester United 100 000 férőhelyes új stadionjára vonatkozó tervei egyelőre csak látványtervek formájában léteznek, és a mintegy 2 milliárd fontos projekt finanszírozása is bizonytalan.

Ez pozitív fejlemény a Manchester United számára, miután az Old Traffordot korábban kihagyták a 2028-as férfi Európa-bajnokság helyszínei közül elavult létesítményei és a lehetséges jövőbeli átépítés miatt. A kilenc kiválasztott helyszín között a Manchester City Etihad Stadionja szerepel, amely Anglia nyitómeccsének ad majd otthont.

Az Egyesült Királyság az egyetlen pályázó a 2035-ös világbajnokságra, míg a 2031-es tornát várhatóan az Egyesült Államok rendezi Mexikóval, Costa Ricával és Jamaicával közösen. Ennek ellenére az Egyesült Királyságnak is hivatalos pályázatot kell benyújtania a FIFA jóváhagyásához.

Mivel a női világbajnokság 2031-től a férfi tornához hasonlóan 48 csapatosra bővül, körülbelül 15 stadionra lesz szükség, de a pályázati anyagban ennél több helyszín is szerepelhet, ami nem jelent végleges kötelezettséget.

Az Egyesült Királyság rendezési jogát várhatóan jövőre hagyják jóvá, de a stadionokról és a menetrendről szóló végleges döntéseket a FIFA csak 2030-ban hozza meg. Addigra a Manchester United reményei szerint az új Old Trafford már közel állhat a megnyitáshoz.

A Manchester United szeretné, ha az Old Trafford adhatna otthont a döntőnek, bár ezt az FA még korainak tartja. A Wembley is erős jelölt, de a United azzal érvelhet, hogy a tervezett 100 000 férőhely és a jobb szurkolói élmény előnyt jelenthet számukra. A stadionokkal kapcsolatos végső döntéseket a FIFA hozza meg.

A Manchester United nem kívánt nyilatkozni, de értesülések szerint pozitívan értékeli a pályázatban való várható szereplést a fejlesztéssel kapcsolatos bizonytalanságok közepette. Bár Sir Jim Ratcliffe és Sir Norman Foster márciusban bemutatták az "Észak Wembley-jeként" emlegetett terveket, a klub még nem biztosította a szélesebb Old Trafford-környék 4,2 milliárd fontos fejlesztéséhez szükséges kormányzati támogatást, és nem rendezte a Freightliner szállítmányozási vállalattal a szomszédos földterület értékéről folytatott vitát sem.

Glasgow, Sunderland, Leeds, Nottingham, Birmingham és Brighton városok már jelezték, hogy szeretnének szerepelni a világbajnoki pályázatban. A Birmingham City tervezett új, 62 000 férőhelyes stadionja, amely várhatóan 2030-ban nyílik meg, szintén szerepelhet az FA hosszú listáján. Belfast, a 2028-as Európa-bajnoksággal ellentétben, várhatóan mérkőzéseket rendezhet.