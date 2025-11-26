2025. november 26. szerda Virág
2 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Manchester, Egyesült Királyság - 2018. május 19: Sir Alex Ferguson bronzszobra az Alex Ferguson lelátó előtt az Old Trafford stadionban, a Manchester United otthonában.
Sport

Ez komolyan visszavetheti az angolok vébérendezési terveit: az új manchesteri stadionon bukhat el az egész?

Pénzcentrum
2025. november 26. 15:14

A Brit Labdarúgó Szövetség (FA) tervei szerint a felújított Old Trafford stadion is szerepelni fog a 2035-ös női labdarúgó-világbajnokság rendezésére benyújtott pályázati anyagban, amelyet a héten hoznak nyilvánosságra - írta meg a The Guardian.

Az Old Trafford annak ellenére kerül be a pályázatba, hogy a Manchester United 100 000 férőhelyes új stadionjára vonatkozó tervei egyelőre csak látványtervek formájában léteznek, és a mintegy 2 milliárd fontos projekt finanszírozása is bizonytalan.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ez pozitív fejlemény a Manchester United számára, miután az Old Traffordot korábban kihagyták a 2028-as férfi Európa-bajnokság helyszínei közül elavult létesítményei és a lehetséges jövőbeli átépítés miatt. A kilenc kiválasztott helyszín között a Manchester City Etihad Stadionja szerepel, amely Anglia nyitómeccsének ad majd otthont.

Az Egyesült Királyság az egyetlen pályázó a 2035-ös világbajnokságra, míg a 2031-es tornát várhatóan az Egyesült Államok rendezi Mexikóval, Costa Ricával és Jamaicával közösen. Ennek ellenére az Egyesült Királyságnak is hivatalos pályázatot kell benyújtania a FIFA jóváhagyásához.

KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!

Mivel a női világbajnokság 2031-től a férfi tornához hasonlóan 48 csapatosra bővül, körülbelül 15 stadionra lesz szükség, de a pályázati anyagban ennél több helyszín is szerepelhet, ami nem jelent végleges kötelezettséget.

Az Egyesült Királyság rendezési jogát várhatóan jövőre hagyják jóvá, de a stadionokról és a menetrendről szóló végleges döntéseket a FIFA csak 2030-ban hozza meg. Addigra a Manchester United reményei szerint az új Old Trafford már közel állhat a megnyitáshoz.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A Manchester United szeretné, ha az Old Trafford adhatna otthont a döntőnek, bár ezt az FA még korainak tartja. A Wembley is erős jelölt, de a United azzal érvelhet, hogy a tervezett 100 000 férőhely és a jobb szurkolói élmény előnyt jelenthet számukra. A stadionokkal kapcsolatos végső döntéseket a FIFA hozza meg.

A Manchester United nem kívánt nyilatkozni, de értesülések szerint pozitívan értékeli a pályázatban való várható szereplést a fejlesztéssel kapcsolatos bizonytalanságok közepette. Bár Sir Jim Ratcliffe és Sir Norman Foster márciusban bemutatták az "Észak Wembley-jeként" emlegetett terveket, a klub még nem biztosította a szélesebb Old Trafford-környék 4,2 milliárd fontos fejlesztéséhez szükséges kormányzati támogatást, és nem rendezte a Freightliner szállítmányozási vállalattal a szomszédos földterület értékéről folytatott vitát sem.

Glasgow, Sunderland, Leeds, Nottingham, Birmingham és Brighton városok már jelezték, hogy szeretnének szerepelni a világbajnoki pályázatban. A Birmingham City tervezett új, 62 000 férőhelyes stadionja, amely várhatóan 2030-ban nyílik meg, szintén szerepelhet az FA hosszú listáján. Belfast, a 2028-as Európa-bajnoksággal ellentétben, várhatóan mérkőzéseket rendezhet.
Címlapkép: Getty Images
#pályázat #beruházás #építkezés #sport #stadion #anglia #labdarúgás #egyesült királyság #világbajnokság #manchester united #FIFA #sportgazdaság #női labdarúgás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:27
16:16
16:10
16:06
15:42
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 26.
Bod Péter Ákos: A magyar állam rátelepedett a társadalomra, lefojtotta a versenyt, sokat adóztat
2025. november 25.
Sokak kedvenc boltja zár be végleg: az árrésstop tette be a kaput, hoppon maradnak a vásárlók
2025. november 26.
Íme a dán nyugdíjasok egyszerű módszere a gazdag életre: a pénznek ehhez semmi köze nincs!
2025. november 26.
Elhatalmasodott a csalódottság a magyar dolgozókon: sikerélményt ad, de valódi megoldást nem az AI
2025. november 26.
Hiába jön az AI, az emberek támogatása, a céges kultúra építése és az etikai döntések továbbra is emberi feladat marad
NAPTÁR
Tovább
2025. november 26. szerda
Virág
48. hét
November 26.
A szerelmi vallomás napja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Formula-1 katari nagydíj 2025: itt az F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Lusail, Katar helyszínen
2
4 napja
Bemondta a MOB elnöke, mikor lehet Budapesten olimpia: nem kertelt Gyulay Zsolt
3
1 hete
Formula-1 Las Vegas-i nagydíj 2025: itt az F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Las Vegas, Nevada helyszínen
4
3 napja
Itt a TAO-rendszer végórája? Megszólalt a sportközgazdász, szerinte most ez zajlik a rendszerrel
5
1 hete
Ilyen nincs! Az utolsó pillanatban kapott ki a válogatott, lemaradunk a világbajnokságról
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hitelminősítés
A nemzetközi hitelminősítő intézetek a hosszú lejáratú adósságok esetében betűsorozatokkal jelzik egy hitelfelvevő kockázati besorolását. A besorolás iránytű annak meghatározásához, hogy a befektető mekkora tartalékot képezzen az adott befektetés mellé. A Moody's besorolása: Aaa -legjobb, Aa, A, Baa, Ba, b, Caa, Ca, C- a legrosszabb.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 26. 16:10
Kikapcsolási moratórium 2025-2026: most közölte az MVM, mikortól nem kapcsolják ki a rezsitartozóknál a gázt, áramot
Pénzcentrum  |  2025. november 26. 16:06
Íme a dán nyugdíjasok egyszerű módszere a gazdag életre: a pénznek ehhez semmi köze nincs!
Agrárszektor  |  2025. november 26. 15:33
Nincs vége: újabb magyar megyében jelent meg a súlyos betegség